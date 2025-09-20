Evropská komise upraví systém obchodování s povolenkami ETS 2
Evropská komise intenzivně zabývá požadavky na úpravu systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS2, které iniciovala ČR s podporou dalších 18 států EU. Komisař Hoekstra přislíbil, že Komise zapracuje požadované mechanismy, které zabrání výkyvům cen emisní povolenky a negativním dopadům na občany.
Komisař pro klima Wopke Hoekstra potvrdil, že Evropská komise spolupracuje s Českou republikou a dalšími státy a zavazuje se k podpoře hladké implementace legislativy tak, aby byl systém sociálně citlivý a zabránil energetické a dopravní chudobě. Komisař uvedl, že Evropská komise stejně jako ČR jednoznačně nehodlá akceptovat příliš vysoké ceny a chápe obavy v České republice a v dalších zemích EU. Nyní proto Evropská komise velmi pečlivě a podrobně analyzuje návrhy a doporučení členských států z dopisu, který jménem 19 zemí zaslal na Evropskou komisi ministr Hladík začátkem července. Komisař Hoekstra přislíbil, že Komise odpoví na požadavky tak, aby snížila obavy a zavedla doporučení popsaná v dopise iniciovaném ČR.
„Naše úsilí o změnu připravovaného systému emisních povolenek ETS2 přineslo výsledky. Komisař Hoekstra dnes veřejně oznámil, že se Komise našimi návrhy bude zabývat a navrhne změny. Úpravy ETS 2 jsou tak zase o krok blíže. Tím však naše práce nekončí – budeme dál usilovat o úplné zrušení nebo výrazný odklad systému. Je pro nás zásadní, aby jeho zavedení nemělo negativní dopad na občany ani firmy.“ uvádí premiér Petr Fiala (ODS).
Rady ministrů životního prostředí se za Českou republiku účastní ministr životního prostředí Petr Hladík. „Dosáhli jsme vítězství. Evropská komise slíbila navržení opatření, která Česká republika spolu s dalšími 18 státy EU požadovala v dopise (tzv. non-paper), jenž jsme Komisi odeslali v červenci. Jsem rád, že se naše úsilí vyplatilo, protože nemůžeme dopustit, aby systém emisních povolenek dopadl na české domácnosti, zejména na ty nízkopříjmové. Teď Evropská komise potvrdila, že zareaguje na naše obavy a mechanismy zapracuje tak, aby cenu emisní povolenky udržela na přijatelné úrovni,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Tzv. non-paper je úspěšnou iniciativou České republiky, která pro něj získala podporu dalších 18 členských států, což představuje 91 % obyvatel EU. V dopise Česká republika žádá Komisi o zásadní změny a záruky, že obchodování s emisními povolenkami bude předvídatelné, povolenky prudce nezdraží a nebudou mít negativní dopad na občany.
Tzv. non-paper navrhuje především tři okruhy řešení, aby cena povolenky nepřesáhla 45 EUR:
- Lepší předvídatelnost a perspektivu ceny, jaké budou povolenky v ETS2 dosahovat, například dřívější aukce povolenek nebo zveřejňování informací o tempu zavádění bezemisních technologií, což bude mít vliv na cenu povolenky.
- Dále jde o nástroj na stabilizaci trhu (MSR), který uvolní dodatečné množství povolenek nebo je z trhu stáhne, pokud by byl povolenek na trhu významný nedostatek, resp. přebytek. Tento nástroj by měl být posílen a zefektivněn, aby nehrozily situace s vysokými cenami. Zároveň bude možné trh stabilizovat kontinuálně, nikoliv pouze jednou za rok.
- Posílení prahu pro cenu povolenky na 45 EUR, nad jehož hranicí se na trh uvolní další povolenky, aby se cena snížila.
Obchodování s emisními povolenkami (EU-ETS2) se vztahuje pouze na fosilní zdroje – tedy benzín, naftu, plyn či uhlí. Nevztahuje se na dřevo, pelety, biopaliva atd. Účelem emisního povolování tak není pouze snižování emisí, ale zejména snižování závislosti na dovozu fosilních paliv.