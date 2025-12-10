MŽP představilo návrh využití Sociálního klimatického fondu
Cílem je co nejefektivněji využít výnosy z prodeje emisních povolenek ETS2 na snížení dopadu možného růstu cen energií a pohonných hmot pro domácnosti. Dokument MŽP předložilo do mezirezortního připomínkového řízení.
„Česká republika v případě přijetí novely zákona o emisním obchodování získá do roku 2032 přibližně 52 miliard korun na podporu nízkopříjmových domácností, konkrétně na financování energetických úspor, podporu bydlení nebo poptávkovou dopravu. Tyto prostředky je možné využít například na pokračování mimořádně úspěšného programu Nová zelená úsporám. Do rozpočtu navíc přibude dalších zhruba 100 miliard korun mimo Sociální klimatický fond. Ministerstvo Sociální klimatický fond pečlivě připravovalo bezmála dva roky a jeho zaměření diskutovalo s experty napříč širokým spektrem. Jde o kvalitně zpracovaný plán, který může pomoci desetitisícům českých domácností, “ vysvětluje ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
Investice do renovace vlastního bydlení pro zranitelné domácnosti ze Sociálního klimatického fondu by mohly dosáhnout 16 miliard korun, což by pomohlo snížit účty za energie až 40 tisícům domácností. Dalších 7 miliard by mohly využít zranitelné domácnosti v bytových domech ve vlastnictví obcí, družstev nebo SVJ. Renovace by mohla pomoci více než 20 tisícům domácností. Dále by podle návrhu mohlo směřovat 14 miliard na výstavbu dostupného nájemního bydlení, díky čemuž by vznikly nové energeticky efektivní byty pro až 3 500 ohrožených domácností, například po rodiče samoživitele, seniory nebo mladé rodiny.
Podle návrhu by měly být 2 miliardy korun využity na výkup a rekonstrukce ubytoven obývaných zranitelnými domácnostmi. Fond podpoří za jasně daných podmínek výkup nejméně 30 ubytoven a bytových domů, ve kterých v tuto chvíli podnikají „obchodníci s chudobou“. Problematické objekty by se dostaly pod kontrolu obcí a jejich přebudováním na standardní byty by vzniklo energeticky úsporné bydlení pro zhruba 700 nejzranitelnějších domácností.
Další 2 miliardy nabídne Sociální klimatický fond na energetické poradenství pro nízkopříjmové domácnosti, které potřebují pomoci s administrativou i technickým řešením úspor energií.
V dopravě by prostředky měly směřovat především na poptávkovou dopravu, která doplní linky veřejné dopravy. Na možnost objednat si v oblastech, kde nejezdí dostatek spojů veřejné dopravy, jízdu na čas a místo podle aktuální potřeby, by mělo směřovat 9 miliard. Tato částka dokáže podpořit provoz až jednoho tisíce malých autobusů.
Další miliarda z prostředků fondu by pomohla optimalizaci stávajícího systému veřejné dopravy díky nákupu malých bezemisních autobusů. Místo nevyužitých velkých vozidel mohou jezdit menší elektrobusy s nižšími náklady. Z prostředků fondu je možné nakoupit zhruba 400 malých bezemisních autobusů pro veřejnou dopravu.
První verze plánu na využití Sociálně klimatického fondu je zároveň zveřejněna na stránkách ministerstva v sekci Přehled dotací, zde.
Sociální klimatický fond
Prostředky Sociálního klimatického fondu jsou určeny na řešení energetické a dopravní chudoby v letech 2026–2032. Prostřednictvím konkrétních opatření v sektoru dopravy a bydlení cílí na dostupnou a udržitelnou dopravu a snížení energetické náročnosti budov. Podpora je určena zranitelným domácnostem, tj. lidem, kteří jsou výrazně zasaženi růstem cen paliv a energií a nemají prostředky na přizpůsobení se zvýšeným nákladům na bydlení a dopravu.
Co je Sociální klimatický fond a komu je určen?
Sociální klimatický fond (dále pouze „SKF“) vznikl na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/955 ze dne 10. května 2023 za účelem řešení sociálních dopadů, které mohou být způsobeny zahrnutím budov a silniční dopravy do systému emisního obchodování (EU ETS2). SKF proto v letech 2026–2032 podpoří zranitelné domácnosti, uživatele dopravy a mikropodniky. Definice zranitelnosti v rámci SKF se neomezuje pouze na nejchudší skupinu obyvatel, ale zahrnuje i ty, kteří jsou výrazně zasaženi a nemají prostředky na přizpůsobení se zvýšeným nákladům cen paliv a energií. Prostředky SKF pomůžou dekarbonizaci odvětví dopravy, zlepšení energetické účinnosti budov, řešení energetické chudoby a chudoby v oblasti dopravy a celkově přispět k plnění cílů strategie Zelené dohody pro Evropu z r. 2019 nebo Pařížské dohody o změně klimatu z r. 2015.
Kolik prostředků bude mít SKF a z čeho bude financován?
SKF bude financován z emisních povolenek. Fungování SKF má přímou vazbu na nový systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS2), který bude rozšířen na sektor budov a silniční dopravy (pohonné hmoty, vytápění v budovách aj.) od roku 2027. Výnosy EU ETS2 budou využity právě pro financování SKF od téhož roku, k předfinancování SKF pro rok 2026 budou využity výnosy z EU ETS1. Očekávaný celkový objem fondu na úrovni EU je 65 mld. EUR, kde alokace pro ČR činí 2,4 %. Celkově bude SKF disponovat cca 50 mld. Kč.
Co může být podpořeno ze SKF?
SKF může podpořit investice do:
- renovací budov, a to modernizace a hloubkové renovace;
- dekarbonizačních opatření budov (systém vytápění/chlazení, využití OZE či komunitní energetiky);
- pobídek pro využívání veřejné a udržitelné dopravy, nízkoemisní a bezemisní dopravy;
- informačních, vzdělávacích a poradenských služeb v obl. energií a úspor.
Příprava Sociálního klimatického plánu
Fond bude členským státům poskytovat podporu prostřednictvím financování opatření a investic uvedených v tzv. Sociálních klimatických plánech (dále pouze „SKP“).První verze Sociálního klimatického plánu ČR byla předložena 3. 12. 2025 do mezirezortního připomínkového řízení k formálnímu připomínkovacímu procesu. Jedná se o rozpracovaný dokument, jehož některé kapitoly zatím nejsou kompletní, zejména s ohledem na probíhající jednání s Evropskou komisí a očekávané doplnění podkladů potřebných pro vyjasnění metodologie kalkulace dopadů opatření, tzn. aktuální verze bude ještě doplněna. Připomínky k První verzi Sociálního klimatického plánu můžete posílat na skf@mzp.gov.cz.
Zde je verze předložená do mezirezortního připomínkového řízení: První verze Sociálního klimatického plánu (PDF, 1.89 MB)