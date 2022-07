TZB-info / Energetika / Energetická politika / 1 234 miliard Kč pro ČR z balíčku Fit for 55

ČR spoluvyjednala pojistku, že ceny povolenek nebudou raketově růst, jak se stávalo v posledních měsících a letech. Vznikl samostatný systém obchodování s emisemi pro sektor bydlení a kompenzace, které zmírní dopady možného růstu cen energií, především na zranitelné domácnosti.

Rada pro životní prostředí jednala 28. června 2022 o balíku pěti návrhů Fit for 55

Po dlouhém 16 hodinovém a složitém jednání schválila Rada pro životní prostředí v Lucemburku pět důležitých návrhů balíku Fit for 55 ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do 2030 a zároveň akcentující spravedlivý a sociálně vyvážený přechod k moderní ekonomice bez fosilních paliv. Ministryně Anna Hubáčková také během zasedání převzala od své francouzské kolegyně vedení Rady na dalších šest měsíců během českého předsednictví EU.

„Je dobře, že se Evropa našla cestu k silné dohodě, která zabrání drastickým dopadům změny klimatu. Současně se nám podařilo dojednat pro český průmysl a domácnosti přes 1 200 miliard korun na spravedlivou transformaci ČR směrem k nízkoemisní ekonomice. To znamená, že budeme mít dostatek financí na investice a modernizaci, ale také na pomoc pro nejohroženější skupiny obyvatel,“ komentuje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Revize systému obchodování s emisemi (EU ETS)

První oblastí je revize systému obchodování s emisemi (EU ETS), kde ČR spoluvyjednala pojistku, že ceny povolenek nebudou raketově růst, jak se stávalo v posledních měsících a letech. Díky dohodě bude k dispozici mechanismus, který umožní reagovat na aktuální cenový vývoj a v případě potřeby vypustí na trh dodatečné povolenky.

Samostatný systém obchodování s emisemi pro vybrané sektory

Evropští ministři také schválili vznik samostatného systému obchodování s emisemi pro sektor bydlení a silniční dopravy, postupné rušení bezplatných povolenek pro letectví nebo změny ve zpoplatnění námořní dopravy.

Úprava národních cílů pro snižování emisí

Balíček obsahuje také úpravu národních cílů pro snižování emisí v odvětvích nespadajících do EU ETS (ESR), v případě České republiky s cílovou hodnotou 26 % pro rok 2030 oproti roku 2005. Způsob naplnění tohoto cíle je na jednotlivých členských státech. Rada také schválila svojí pozici ke změnám v příspěvku sektoru využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF).

Kompenzace pro zmírnění dopadů možného růstu cen energií

Důležitou součástí Fit for 55 jsou kompenzace, které zmírní dopady možného růstu cen energií, především na zranitelné domácnosti. Rada pro životní prostředí schválila vznik nového Sociálního klimatického fondu. Ten se stane zásadním nástrojem, díky kterému mohou jednotlivé státy zmírnit dopady růstu cen v bydlení a dopravě zejména na nízkopříjmové domácnosti, které vydávají ze svého rozpočtu relativně více právě na energie. Díky fondu bude mít Česko k dispozici 35 mld. korun, které můžeme využít na investice a přímou podporu těm nejpotřebnějším.

Kompromisní dohoda nad postupným odchodem od aut se spalovacími motory

Velmi složitá byla také debata o emisních standardech CO 2 pro nová osobní a lehká užitková vozidla. Vyjednaná kompromisní dohoda nad postupným odchodem od aut se spalovacími motory do roku 2035 obsahuje i požadavek na vyhodnocení dosažitelnosti cílů v roce 2026. To znamená, že Evropská komise se bude muset znovu podívat na to, zda jsou společné cíle splnitelné, a to i s ohledem na technologický pokrok a sociální dopady. Zároveň schválená dohoda otevírá možnost prodávat – jako alternativu k elektromobilům – i auta se spalovacím motorem, pokud v nich bude možné využívat klimaticky neutrální paliva.

Přijetí společné pozice k těmto pěti předpisům završuje proces tvorby pozice členských států k celému balíčku Fit for 55 a na českém předsednictví EU nyní bude hledat dohodu o konečné podobě předpisů s Evropským parlamentem. Na jednání Rady pro životní prostředí byla také schválena pozice členských států k návrhu nařízení proti odlesňování. Během českého předsednictví tak začne vyjednávání s Evropským parlamentem o kompromisním znění. Během odpoledního jednání představila ministryně Anna Hubáčková agendu a priority českého předsednictví v oblasti životního prostředí. Končící francouzské předsednictví pak předalo slavnostně vedení Rady životního prostředí české straně.