Reakce vicepremiéra Havlíčka na návrh šéfky EK von der Leyenové zvýšit klimatické cíle

Země EU by měly do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent proti stavu z roku 1990. Dnes to navrhla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém prvním poselství o stavu Evropské unie. Dosavadní plán přitom počítal se 40 procenty. Podrobnosti například zde https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sefka-ek-navrhla-zvysit-emisni-zavazek-k-roku-2030/1933401. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je pro ČR 55 % v roce 2030 nereálné. Pokud má ČR zachovat energetickou soběstačnost, bude to o něco později.

„Rozumíme ekologickým ambicím EU, podstatné je, jak to dopadne na jednotlivé země. Každá má jinou průmyslovou, energetickou a dopravní infrastrukturu. Vize nesmí být pouze ideologie a přání, ale musí být podložena konkrétními opatřeními v jednotlivých zemích, která musí mít reálný základ i s ohledem na aktuální situaci, kdy celá Evropa řeší dopady pandemie. Pro nás je 55 % v roce 2030 nereálné. Určitě to bude, ale o něco později, máme-li zachovat energetickou soběstačnost, nezničit v dalších letech průmysl a pracovat s reálnými čísly v čisté mobilitě. Nevadí mi ambice, ale způsob, jak se cíle definují. Normální je vše prodiskutovat s členskými státy na odborné úrovni, pak udělat závěr a cíl. Evropská komise to dělá přesně opačně,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.