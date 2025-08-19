Podnikatelská mise v energetice na Ukrajinu 2025
Zahraniční kancelář CzechTrade Ukrajina pořádá v září 2025 pro české firmy v oboru energetiky společnou misi do Kyjeva, Dnipra a Lvova. Konkurence bude houstnout, zapojit se do obnovy Ukrajiny je potřeba už teď.
Ukrajina směřuje k decentralizaci a modernizaci
Energetický sektor Ukrajiny utrpěl v důsledku raketových útoků přímé škody ve výši přes 16,1 miliardy dolarů. Polovina výroby elektrické energie v zemi (9 GW) byla zničena, hlavní přenosová vedení i objekty ropné a plynárenské infrastruktury byly poškozeny a dalších 18 GW výrobních kapacit se nachází na okupovaném území. Ukrajina tak čelí nejen kritickému nedostatku elektřiny, což výrazně zpomaluje chod domácího hospodářství, ale také vážnému deficitu v oblasti tepelné energie pro domácnosti i instituce.
Aby se předešlo dalším rozsáhlým ztrátám ve výrobních kapacitách při případných útocích, přistupuje ukrajinský energetický systém k zavádění technologií a zařízení, které umožní co nejvyšší decentralizaci a diverzifikaci výroby elektřiny a tepla. Z tohoto důvodu roste poptávka po kogeneračních jednotkách, pístových turbínách, bateriových úložištích, obnovitelných zdrojích energie (solárních, větrných, bioplynových), tzv. ostrovních systémech, jakož i po souvisejících zařízeních, například transformátorech, rozvodnách a technologiích pro vytváření energeticky soběstačných systémů.
Podnikatelská mise je pro české firmy příležitost seznámit se s aktuálním stavem ukrajinského energetického sektoru, s potřebami jak státních provozovatelů energetické infrastruktury, tak i soukromých společností, a získat přehled o plánovaných rozvojových prioritách v rámci poválečné obnovy.
Co můžete očekávat od energetické mise na Ukrajinu?
Oborové zaměření mise:
- zařízení a technologie pro generaci a distribucí elektřiny včetně souvisejícího příslušenství;
- zařízení a technologie pro distribuovanou výrobu elektřiny: fotovoltaické články, pístové turbíny, kogenerační jednotky, větrné turbíny, bioplynové stanice a příslušenství;
- baterie pro akumulaci elektřiny.
V návaznosti na oborové zaměření:
- Navážete obchodní i osobní kontakty s ukrajinskými podniky působícími v oblasti energetiky – na úrovni státních institucí, municipálních organizací i velkých soukromých společností.
- Seznámíte se se specifiky fungování státních podniků zabývajících se výrobou a distribucí elektřiny a tepla v podmínkách válečného stavu, včetně jejich prioritních potřeb.
- Získáte informace o tom, jak se soukromý sektor vyrovnává s výpadky elektřiny, jak buduje autonomní zdroje energie a s jakými problémy se při tom potýká.
- Rozšíříte své znalosti o možnostech spolupráce s ukrajinskými partnery a o zapojení do společných česko-ukrajinských projektů v oblasti energetiky.
V jakých odvětvích jsou české firmy na Ukrajině nejaktivnější?
V současné době jsou na ukrajinském trhu prioritními obory pro české firmy především energetika, zdravotnictví, stavebnictví a celkový rozvoj infrastruktury a samozřejmě tradičně strojírenství či kovoobrábění. V těch oborech je zvýšená poptávka z ukrajinské strany, což zapříčinila válka. Byla zničena téměř polovina místní výroby elektřiny a poškozena byla i velká část distribučních sítí. Také je poškozeno mnoho infrastrukturních objektů – především mostů – a také průmyslových, výrobních i bytových prostor.
Agentura CzechTrade má na Ukrajině dvě zahraniční kanceláře – v Kyjevě a ve Lvově
„K novinkám mezi službami pro české firmy patří sledování ukrajinských tendrů na platformě veřejných zakázek Prozorro i pomoc při podání nabídky,“ říká ředitelka kanceláře CzechTrade v Kyjevě Oksana Antonenko2) a k celkové situaci říká:
„Vstupovat tam je zapotřebí již teď, časem se konkurence bude posilovat. Doporučujeme navazovat obchodní vztahy, realizovat pilotní dodávky nebo projekty. Pro včasný vstup doporučuji podniknout příslušné kroky již teď, a to především formou průzkumu současné situace příslušného segmentu, vyhledání případných obchodních partnerů, navázání pracovní komunikace s ukrajinskými protějšky. Ze strany CzechTradu poskytneme maximální množství informací z místa působení – jak funguje určitý segment, jaká jsou jeho specifika, upozorníme na úskalí, která na firmy mohou čekat, doporučíme možná řešení, vyhledáme potenciální obchodní partnery podle cílové skupiny.“
Zároveň Oksana Antonenko doplňuje:
„Záleží také tom, aby byl exportér vstupu na ukrajinský trh připraven věnovat čas. Má to jednoznačně svá specifika, vyžaduje to přípravu a trpělivost při realizaci pracovních cest, letadla tady zatím nelétají. Jsem ale přesvědčena, že každé úsilí, které exportér nyní vynaloží, se mu v budoucnu desetinásobně vrátí.“
Zdroje:
1)Stránky CzechTrade
2)Zapojit se do obnovy Ukrajiny je potřeba už teď