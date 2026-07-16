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TZB-info / Energetika / Elektroenergetika / Španělský blackout pohledem novináře

Španělský blackout pohledem novináře

16.7.2026
redakce

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Španělský blackout pohledem novináře

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28. dubna 2025 postihl Španělsko celostátní výpadek elektřiny. Jak probíhal a jaké měl příčiny? Redakce TZB-info španělskému blackoutu věnovala podrobnou sérii článků. Hlavní zjištění si teď můžete poslechnout i v přednášce Jiřího Zilvara, autora těchto textů.

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Španělský blackout z 28. dubna 2025 patří k největším evropským výpadkům posledních let. Tamní síť se dostala do stavu, kdy se postupně sešly nízká spotřeba, přepětí, málo dostupných regulačních zdrojů, omezené přeshraniční propojení a rychlé změny výkonu v soustavě.

Na semináři Flexibilita v praxi: baterie, podpůrné služby a stabilita sítě, který portál TZB-info pořádal na veletrhu AMPER 2026, se Jiří Zilvar věnoval tomu, jak se španělský blackout vyvíjel krok za krokem. Přednáška navazuje na podrobnou třídílnou analýzu publikovanou na TZB-info a vysvětluje, proč se problém nedá zjednodušit na větu, že „za blackout mohly obnovitelné zdroje“, ani na opačné tvrzení, že s nimi nesouvisel.

Španělský blackout podrobně na TZB-info:

Důležitou roli hrálo přepětí v málo zatížené síti. Dlouhá vedení pod napětím při nízké spotřebě vytvářela jalový výkon, který napětí dále zvyšoval. Španělské obnovitelné zdroje se na regulaci napětí mohly podílet jen omezeně a část z nich v kritické chvíli kvůli sníženému výkonu nedržela zadané parametry. Hlavní oporou pro řízení napětí tak zůstávaly tepelné elektrárny.

Těch však bylo v síti neobvykle málo. Operátor sítě měl k dispozici jen omezený počet bloků, další zdroje nebyly ekonomicky ani technicky připravené rychle zasáhnout a některé byly mimo provoz. Když se ve 12:03 objevilo silné rušivé kmitání z jedné velké fotovoltaické elektrárny, síť už neměla velkou rezervu. Následné výkyvy napětí a výkonu postupně vyčerpávaly schopnost soustavy se uklidnit.

Přednáška ukazuje, jak se z technicky zvládnutelného problému může stát kaskáda událostí: od přepětí přes podpětí, omezené tlumení frekvenčních kmitů, reakce ochran až po pád rozvodny v Granadě a rychlý rozpad soustavy. Zároveň otevírá otázku, co si ze španělského blackoutu odnést pro budoucí provoz evropských sítí: nestačí mít dost výroby elektřiny, je potřeba mít také dost rychlé flexibility, tlumení, řízení napětí a pravidel, která tyto služby umí včas zaplatit a aktivovat.

 
 
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