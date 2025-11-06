Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Energetika / Elektroenergetika / Do sdílení elektřiny se zapojily už i vodní či větrné elektrárny

Do sdílení elektřiny se zapojily už i vodní či větrné elektrárny

6.11.2025
Elektroenergetické datové centrum (EDC)

Přehrát audio verzi

Do sdílení elektřiny se zapojily už i vodní či větrné elektrárny

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Celkový objem sdílené elektřiny v ČR překročil 50 GWh, registrováno je už přes 19 000 skupin sdílení. EDC zpracovává data více než 30 000 výrobních míst, zvládne desetinásobek.

Foto &#169; PhotographyByMK, Fotolia.com

Rok od prvního přenosu sdílené elektřiny přesáhl její celkový objem v České republice hranici 50 GWh. To odpovídá průměrné roční spotřebě 16 000 domácností. Elektroenergetické datové centrum (EDC) ke konci září eviduje také již více než 19 000 skupin sdílení a desítky tisíc registrovaných odběrných a výrobních míst.

Září přineslo oproti letním měsícům nižší objem sdílené elektřiny na úrovni 7,2 GWh, která odpovídá hodnotám z konce jara,“ řekl Petr Kusý, předseda představenstva EDC.

Fotovoltaické elektrárny tvoří podle EDC v současnosti 99 % všech výroben zapojených do sdílení elektřiny

Jejich celkové množství aktuálně dosahuje 19 661 a od začátku roku vzrostlo téměř trojnásobně. „Zbývající jedno procento představuje přibližně dvě stě výroben jiného typu. Po roce fungování tak v rámci systému sdílení elektřiny pozorujeme už i desítky plynových či vodních zdrojů a také první větrné elektrárny,“ informoval P. Kusý s tím, že ještě výrazněji vzrostl od ledna také počet odběrných míst, kterých je u EDC v současnosti zapsáno 31 206.




Zdroj: Statistiky EDC



Zdroj: Statistiky EDC
 
 
Reklama