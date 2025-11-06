Do sdílení elektřiny se zapojily už i vodní či větrné elektrárny
Celkový objem sdílené elektřiny v ČR překročil 50 GWh, registrováno je už přes 19 000 skupin sdílení. EDC zpracovává data více než 30 000 výrobních míst, zvládne desetinásobek.
Rok od prvního přenosu sdílené elektřiny přesáhl její celkový objem v České republice hranici 50 GWh. To odpovídá průměrné roční spotřebě 16 000 domácností. Elektroenergetické datové centrum (EDC) ke konci září eviduje také již více než 19 000 skupin sdílení a desítky tisíc registrovaných odběrných a výrobních míst.
„Září přineslo oproti letním měsícům nižší objem sdílené elektřiny na úrovni 7,2 GWh, která odpovídá hodnotám z konce jara,“ řekl Petr Kusý, předseda představenstva EDC.
Fotovoltaické elektrárny tvoří podle EDC v současnosti 99 % všech výroben zapojených do sdílení elektřiny
Jejich celkové množství aktuálně dosahuje 19 661 a od začátku roku vzrostlo téměř trojnásobně. „Zbývající jedno procento představuje přibližně dvě stě výroben jiného typu. Po roce fungování tak v rámci systému sdílení elektřiny pozorujeme už i desítky plynových či vodních zdrojů a také první větrné elektrárny,“ informoval P. Kusý s tím, že ještě výrazněji vzrostl od ledna také počet odběrných míst, kterých je u EDC v současnosti zapsáno 31 206.