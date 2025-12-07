Sdílení elektřiny je v ČR zatím závislé na slunečním svitu
Vývoj objemu sdílené elektřiny v České republice kopíruje množství slunečního svitu v jednotlivých měsících. Vyplývá to z porovnání statistik Elektroenergetického datového centra (EDC) za první rok sdílení elektřiny a údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V říjnu kleslo množství sdílené elektřiny na úroveň jarních hodnot.
- Celkový objem sdílené elektřiny v ČR dosáhl téměř 55 GWh, registrováno je už přes 34 000 účastníků
- EDC očekává pokles závislosti sdílení na slunečním svitu s rostoucím počtem jiných než fotovoltaických zdrojů
„Potvrzuje se zásadní vliv fotovoltaických elektráren na sdílení elektřiny. Ty totiž aktuálně tvoří 99 % z více než 20 000 zdrojů zapojených do sdílení. Evidujeme však také již přes dvě stě výroben jiného typu, jako jsou plynové či vodní zdroje nebo větrné elektrárny. S jejich rostoucím počtem očekáváme v dalších letech oslabení této závislosti na slunečním svitu a přínosy sdílení elektřiny tak budeme moci vnímat celoročně,“ řekl Petr Kusý, předseda představenstva EDC.
Rostoucí objem sdílené elektřiny eviduje EDC od začátku jara s vrcholem v letních měsících. S příchodem podzimu pak statistiky ukazují očekávaný pokles, přičemž objem sdílené elektřiny v říjnu odpovídá dubnovým hodnotám. „Závislost na slunečním svitu dokládají zejména výsledky z léta. Zatímco data ČHMÚ označují červen a srpen jako nadprůměrné z pohledu slunečního svitu, červenec dosahuje jen necelých 80 % dlouhodobého průměru. Tento propad je přitom jednoznačně patrný i na objemech sdílené elektřiny,“ informoval P. Kusý s tím, že ještě přesnější vliv ukazuje porovnání objemů na jednoho účastníka sdílení.
Celkový objem sdílené elektřiny od první výměny mezi účastníky v září 2024 dosáhnul ke konci října téměř 55 GWh. To odpovídá průměrné roční spotřebě 17 600 domácností. EDC eviduje celkem 34 183 účastníků, kteří do systému sdílení zaregistrovali již přes 20 000 výrobních a více než 33 000 odběrných míst. Do sdílení elektřiny je aktuálně zapojeno přes 19 000 aktivních zákazníků, 826 bytových domů a 79 tzv. energetických společenství.