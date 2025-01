Od založení po více než 1 000 MWh sdílené elektřiny: Elektroenergetické datové centrum slaví rok od svého vzniku

Česká republika vykročila před rokem na cestu sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky. V prosinci 2023 vzniklo podle novely energetického zákona LEX OZE II Elektroenergetické datové centrum (EDC). Po dvanácti měsících s ním má uzavřenou smlouvu již více než 13 tisíc účastníků sdílení, kteří si mezi sebou nasdíleli 1 059,49 MWh elektřiny.

„EDC vznikalo skutečně na ‚zelené louce‘. V první polovině roku jsme proto museli stihnout sestavit tým, zprovoznit web pro veřejnost, spustit call centrum pro zájemce o sdílení a především vytvořit IT systém, schopný v řádu desítek minut zpracovávat velké objemy naměřených dat,“ připomněl Petr Kusý, předseda představenstva EDC, a dodal: „Pokud by EDC nevzniklo, musely by vybudovat za mnohem vyšších nákladů vlastní systémy všichni provozovatelé sítí. Fakt, že se nám podařilo vše zvládnout přibližně během půl roku je dobrou zprávou pro veřejnosti i budoucnost energetiky. Šlo o mimořádně náročné období a všem, kteří se na těchto činnostech podíleli, patří veliký dík.“

V červnu loňského roku předložilo EDC Energetickému regulačnímu úřadu svůj řád, jenž stanovil proces registrací, pravidla předávání informací nebo způsob rozúčtování sdílené elektřiny mezi účastníky. „Řád se nám podařilo sepsat čtyři měsíce před zákonem stanoveným termínem. Šlo o zásadní úspěch, který nám umožnil spuštění registrací ke sdílení už od 1. srpna 2024,“ informoval P. Kusý.

Jen za první měsíc se ke sdílení elektřiny zaregistrovalo více než 8 000 zájemců. Na konci roku jejich počet dosáhl 14 146, z nichž 13 009 prošlo celým procesem až k podpisu smlouvy. K 31. 12. 2024 eviduje EDC také 6 742 výrobních a 9 810 odběrných míst.

„Závěr roku prokázal, že sdílení vnímají jako zajímavou příležitost k efektivnímu nakládání s elektřinou také subjekty z oblasti veřejné správy, firem nebo větší skupiny zájemců. Ty se začaly sdružovat do prvních takzvaných energetických společenství. Sdílení v tomto režimu přitom účastníkům do budoucna nabídne širší spektrum činností, jako jsou investice do energetické infrastruktury nebo poskytování energetických služeb,“ uzavřel P. Kusý s tím, že mezi nejpočetnější skupiny sdílení stále patří tzv. aktivní zákazníci (5 492) a bytové domy (297).

„Na ERÚ se dosud registrovala přibližně dvacítka energetických společenství, další žádosti jsou v řešení. Abychom začátky energetickým společenstvím usnadnili, připravili jsme základní tipy a informace na našich internetových stránkách. Informační servis přitom budeme během letošního roku dále rozšiřovat. Za zmínku stojí také odborné workshopy, které pravidelně úřad pořádá. Další workshop proběhne už ve středu 15. ledna a připojit se k němu může kdokoliv, samozřejmě zdarma a bez registrace,“ říká Jan Šefránek, předseda Rady ERÚ.