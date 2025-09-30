Projekt ACON dokončil největší liniovou stavbu, nové vedení propojuje Borský Svätý Jur a Holíč
Mezi stanicemi Borský Svätý Jur a Holíč bylo vybudováno nové dvojité vedení 2× 110 kV. Jde o největší liniovou stavbu projektu ACON, který propojuje českou a slovenskou distribuční soustavu. Investice ve výši zhruba 11 milionů eur posílila regionální energetickou infrastrukturu a zvýšila spolehlivost dodávek elektřiny.
Nové vedení o délce přes 28 kilometrů zajistilo, že stanice Holíč je nyní napájena dvěma nezávislými vedeními 110 kV. Současně umožňuje i alternativní zásobování přes vedení Holíč–Hodonín. Díky transformaci 110/22 kV zajistí nová liniová stavba stabilnější napájení, a to jak do lokální distribuční sítě, tak i pro velké odběratele. Součástí projektu je i nová optická trasa, která zajistí bezpečnou komunikaci pro dálkové řízení stanic.
Na trase bylo postaveno 109 stožárů velmi vysokého napětí. Vedení prochází deseti katastry a kříží mimo jiné šest řek, čtyři státní silnice a jednu železnici. Práce byly zahájeny v květnu 2024 a původně měly skončit v srpnu 2025. „Díky dobré koordinaci se podařilo stavbu zprovoznit o téměř dva měsíce dříve. Je to důkaz, že i náročné projekty lze dokončit efektivně a ve špičkové kvalitě,“ uvedla Stanislava Sádovská, programová manažerka společnosti Západoslovenská distribučná.
Nová liniová stavba byla vybudována v rámci projektu ACON (Again Connected Network), který prostřednictvím inteligentních sítí propojuje distribuční území české společnosti EG.D (skupina E.ON) a slovenské Západoslovenské distribučné. Projekt odstartoval v roce 2018 a letos se dostává do finální fáze. Hodnota investic do modernizace za celé období dosahuje 182 milionů eur.
„ACON ukazuje, jak mezinárodní spolupráce a evropská podpora přispívají k posílení stability a bezpečnosti dodávek elektřiny. Propojení Česka a Slovenska zvyšuje spolehlivost sítě a otevírá prostor pro zapojení nových obnovitelných zdrojů,“ dodává Sádovská.
Projekt ACON
Přeshraniční projekt ACON je spolufinancován z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF), který zřizuje Evropská komise. Objem investic do modernizace a automatizace distribučních sítí dosáhne na Slovensku celkem 92 milionů euro a v České republice více než 90 milionů euro. Implementované inteligentní prvky přispívají k přechodu na koncept inteligentní sítě, takzvaný smart grid, díky kterému bude elektrická síť připravená na budoucnost a umožní připojování ještě většího množství obnovitelných zdrojů.