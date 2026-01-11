Projekt těžby a zpracování lithia v ČR je realizovatelný. Do konce roku bude podána EIA
Přehrát audio verzi
Projekt těžby a zpracování lithia v ČR je realizovatelný. Do konce roku bude podána EIA
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Strategický projekt těžby a zpracování lithia v Ústeckém kraji pokročil do další fáze. Společnost Geomet, která má výstavbu lithium parku na starosti, ve spolupráci s projektanty a experty dokončila finální studii proveditelnosti (DFS).
Finální studie proveditelnosti je komplexní dokument o několika tisících stránkách a poskytuje odpovědi na otázky technického a ekonomického charakteru týkající se stavby dolu, zpracovatelského závodu a potřebné infrastruktury. Studie potvrdila, že důl na Cínovci a zpracovatelský závod v Prunéřově jsou realizovatelné a neidentifikovala technologické překážky pro jejich výstavbu a provoz. Geomet v současnosti pokračuje v nezbytných povolovacích procesech, do konce roku odevzdá ministerstvu životního prostředí Dokumentaci EIA. Hotovou studii nyní Geomet předloží svým akcionářům, kteří budou rozhodovat o realizaci a financování další etapy projektu. Investice ve výši 42 miliard korun by byla jednou z nejvyšších v historii České republiky a nejvyšší v Ústeckém kraji.
Finální studie proveditelnosti je komplexní dokument, který shrnuje všechny aspekty plánovaného projektu a určuje, zda je jeho realizace technicky, ekonomicky, environmentálně a právně proveditelná. Jde o důležitý dokument, který obsahuje tisíce stran odborného textu. Řeší jak těžební, tak zpracovatelskou část projektu i nezbytnou přepravu materiálu. Finální studie proveditelnosti potvrdila, že na Cínovci je možné těžit 3,2 milionu tun rudy ročně, ze které se vyrobí přibližně 37,5 tisíc tun uhličitanu lithného bateriové kvality pro až 1,3 mil. elektrických vozidel.
Celková investice do výstavby lithium parku je odhadována na více než 42 miliard korun. Šlo by tak o největší investici v historii Ústeckého kraje a jednu z největších v celé České republice. Cena za zpracovatelský závod a související logistickou infrastrukturu tvoří většinu celkových nákladů celého projektu. Zpracovatelský závod s překladištěm na Dukle a potřebnou infrastrukturou má stát zhruba 25 miliard Kč. Samotný důl by měl vyjít na přibližně 5 miliardy korun. Zbytek připadá na další potřebnou infrastrukturu.
„Dokončení finální studie proveditelnosti je významným milníkem celého projektu. Přibližuje nás k tomu, abychom v Ústeckém kraji vybudovali významný transformační projekt. Těžba a sofistikovaný závod na zpracování lithia přinesou napřímo přibližně dva tisíce kvalifikovaných pracovních míst, další dva tisíce pracovních míst vznikne v navazujícím dodavatelském řetězci. Budoucí pracovníci budou nadstandardně ohodnoceni, což bude mít pozitivní přínos na ekonomiku celého ústeckého regionu. Zároveň může náš projekt přilákat další podnikatele,“ řekl generální ředitel Geomet Martin Pohlodek.
Těžba a zpracování lithia je strategickým projektem pro Českou republiku i celou Evropskou unii. V letošním roce ho Evropská komise zařadila mezi strategické projekty v rámci nařízení o kritických surovinách, což potvrzuje klíčový význam českého ložiska v celoevropském kontextu. Evropská unie si stanovila cíl, aby do roku 2030 získávala minimálně 10 % své roční spotřeby strategických kritických surovin z těžby na svém území. Český projekt na získávání lithia může tomuto cíli výrazně napomoci. Odborníci očekávají výrazný nárůst poptávky po lithiu především v souvislosti s bateriemi do elektromobilů a pro úložiště energie z obnovitelných zdrojů. Automobilový průmysl tvoří v ČR zhruba 10 % HDP. V následujících letech bude procházet nevyhnutelnou transformací ze spalovacích motorů na elektromobilitu. Český zdroj lithia, které se využívá v bateriích elektromobilů, pomůže zachovat pracovní místa, automobilovou tradici i široký dodavatelský řetězec a návazné služby.
Budoucí podzemní důl má vzniknout na Cínovci, zpracovatelský závod na lithnou rudu má vyrůst v Prunéřově na místě bývalé uhelné elektrárny. Vytěžený materiál se bude do Prunéřova přepravovat vlakem, na který se naloží v průmyslové zóně Dukla u Újezdečku, kam ho z Cínovce dopraví moderní dopravník. DFS potvrdila, že těžba bude probíhat pod zemí v hloubce a vstup do dolu budou zajišťovat dvě úpadnice, tedy tunely, které povedou přímo do ložiska těžby z portálu v lokalitě Sedmihůrky. V podzemí u ústí úpadnic vznikne stanice, kde bude probíhat primární a sekundární drcení. Dlouhodobou stabilitu masivu zajišťuje přirozená kvalita horniny, ale i návrh způsobu otvírky a dobývání s pilíři a zpětnou zakládkou.
DFS také potvrdila, že zpracovatelský závod může být přesunut z původně zvažované průmyslové zóny Dukla do areálu bývalé uhelné elektrárny Prunéřov. Nová lokalita vzešla jako kompromis z jednání s místními samosprávami a krajem. Samotná technologie zpracování lithia byla při přípravě finální studie proveditelnosti ověřena sadou laboratorních a poloprovozních zkoušek, a to v několika etapách s opakovatelnými výsledky. Proces se skládá ze dvou hlavních částí. První představuje úpravárenskou část na třídění a úpravu rudy. Tato část se označuje jako FECAB. Druhou částí je chemický závod LCP, kde dochází k zušlechťování za účelem výroby finálního produktu uhličitanu lithného v bateriové kvalitě. Výstupy ze studie i podaná Dokumentace EIA budou v nejbližší době sloužit akcionářům Geometu jako podklad pro rozhodování o realizaci a financování další etapy projektu.
Přínosy pro Ústecký kraj
Dosud nejvyšší investice v Ústeckém kraji ve výši 42 mld. Kč může hrát strategickou roli př transformaci regionu z uhelného průmyslu na centrum moderní energetiky. Projekt vytvoří přímo téměř 2000 pracovních míst, dalších 2000 pracovních míst vznikne v navazujícím dodavatelském řetězci. Průměrná hrubá mzda zaměstnance lithium parku Geomet odhaduje přes 80 000 Kč, a bude tak bezmála dvojnásobná oproti současné průměrné mzdě v kraji. Předpokládaný celkový příjem do veřejných rozpočtů je 3,2 miliardy Kč ročně. Investice této velikosti také může přilákat do kraje další významné investory, což by mělo další pozitivní dopad na regionální ekonomiku.
ČEZ i Geomet také aktivně spolupracují s univerzitami a výzkumnými centry v oblasti těžby a zpracování surovin s tím, že s postupným náběhem projektu směrem k věcné realizaci tuto spolupráci plánuje významně dále prohloubit. Důležitým partnerem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem.
Povolovací procesy pokračují, Dokumentace EIA se odevzdá do konce roku
Další kroky nyní budou směřovat k dokončení legislativních procesů. Projekt musí projít například posouzením EIA, které stanoví opatření k minimalizaci možných dopadů na okolí. Těžba i zpracování lithia bude realizováno s maximálním ohledem na životní prostředí i okolní obce. Předání Dokumentace EIA plánuje Geomet do konce letošního roku. Důležitým posunem pro projekt bude také schválení aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.
Významnost projektu dokazuje také veřejná podpora, kterou projekt získal. Příkladem může být dotace ve výši 800 milionů Kč z Fondu spravedlivé transformace, kterou Geomet dostal letos v dubnu. Letos v listopadu česká vláda schválila také dotaci v maximální výši 350 milionů eur (asi 8,8 mld. Kč) z programu Strategické investice pro klimaticky neutrální hospodářství, kterou bude moci Geomet čerpat v letech 2029 až 2031.
Hlavní milníky projektu těžby a zpracování lithia v Ústeckém kraji z poslední doby:
- Duben 2024: Společnost Geomet změnila na základě dřívějších jednání se zástupci kraje a obcí lokalitu zpracovatelského závodu z průmyslové zóny Dukla u Újezdečku do Prunéřova na plochu po bývalé uhelné elektrárně. Umístění zpracovatelského závodu bylo hlavní námitkou některých obcí vůči projektu.
- Březen 2025: Projekt těžby lithia na Cínovci a jeho zpracování v Prunéřově na Chomutovsku v Ústeckém kraji zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v rámci nařízení o kritických surovinách (Critical Raw Materials Act – CRMA). Jako ložisko strategického významu označila Cínovec v březnu také česká vláda.
- Duben 2025: Projekt získal dotaci 800 milionů Kč z Fondu spravedlivé transformace.
- Listopad 2025: Projekt lithium parku získal dotaci z programu Strategické investice pro klimaticky neutrální hospodářství. Peníze bude společnost Geomet čerpat na výstavbu závodu na zpracování lithia. Celkem stát projekt podpoří dotací v maximální výši 350 milionů eur (asi 8,8 mld. Kč).
- Prosinec 2025: Dokončení finální studie proveditelnosti.
- Prosinec 2025: Odevzdání Dokumentace EIA ministerstvu pro životní prostředí