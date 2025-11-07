ACON Smart Grids završil česko-slovenský projekt: Chytré sítě posílily spolehlivost dodávek elektřiny

V reprezentačních prostorách Zimní jízdárny Bratislavského hradu se uskutečnil slavnostní galavečer, který symbolicky uzavřel společný projekt ACON Smart Grids. Tímto aktem vyvrcholilo několik let úzké spolupráce české a slovenské distribuční společnosti, jejichž cílem bylo modernizovat a digitalizovat přenosové sítě v příhraničním regionu a posílit spolehlivost dodávek elektřiny pro statisíce zákazníků na obou stranách hranice.
Projekt ACON (Again COnnected Network), se stal prvním svého druhu v rámci iniciativ projektů společného zájmu EU (PCI) ve střední a východní Evropě, spojil odborné i investiční kapacity společností EG.D a Západoslovenská distribučná (ZSD). Jeho realizace byla podpořena programem Connecting Europe Facility (CEF) a přinesla moderní technologickou infrastrukturu, umožňující rychlejší řízení sítě, efektivnější přenos dat i vyšší odolnost vůči poruchám a kybernetickým hrozbám.
Slavnostního večera, který proběhl 29. října 2025 v Bratislavě, se zúčastnili zástupci české a slovenské energetiky, Evropské komise, agentury CINEA i ministerstev obou zemí. Hosté měli možnost zhlédnout rekapitulační film o projektu a účastnit se moderované diskuse, která se věnovala přínosům digitalizace, perspektivě chytrých sítí a budoucnosti energetické spolupráce v regionu. Umělecký rámec večeru dotvořila vystoupení souborů SĽUK a Fragile, která podtrhla symbolické propojení obou zemí.
„Projekt ACON je důkazem, že propojení technologií, know-how a vize může přinést skutečný posun v kvalitě dodávek i spolehlivosti sítě. Společně se nám podařilo vybudovat infrastrukturu, která připravuje naši soustavu na nové výzvy, a to od rozvoje obnovitelných zdrojů až po elektromobilitu,“ uvedl Markus Kaune, předseda představenstva a generální ředitel Západoslovenské energetiky.
Podle českého partnera projekt přinesl i zásadní posun v přeshraniční spolupráci. „ACON představuje příklad toho, že společnými silami dokážeme posílit nejen technickou infrastrukturu, ale i vzájemnou důvěru a schopnost reagovat na budoucí potřeby energetiky. Je to investice do dlouhodobé stability a udržitelnosti,“ doplnil Marian Rusko, předseda představenstva EG.D.
Samotný projekt ACON Smart Grids přinesl během šesti let realizace celou řadu konkrétních výsledků. Vzniklo 1 419 chytrých trafostanic a řada nových rozvoden, které umožňují efektivnější řízení toků elektřiny a vyšší kvalitu dodávek. Bylo vybudováno více než 1 000 kilometrů optických tras, které zajišťují rychlou a bezpečnou datovou komunikaci. Celkové investice dosáhly 182 milionů eur, z čehož 91 milionů eur pocházelo z evropského programu CEF.
Nově implementované digitální technologie zvyšují odolnost sítí, minimalizují ztráty a přispívají k ochraně před kybernetickými hrozbami. Projekt ACON Smart Grids tak představuje nejen úspěšně zakončenou investici, ale i symbol česko-slovenské spolupráce a společný krok směrem k moderní, bezpečné a udržitelné energetické budoucnosti.
Projekt ACON
Přeshraniční projekt ACON je spolufinancován z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF), který zřizuje Evropská komise. Objem investic do modernizace a automatizace distribučních sítí dosáhne na Slovensku celkem 92 milionů euro a v České republice více než 90 milionů euro. Implementované inteligentní prvky přispívají k přechodu na koncept inteligentní sítě, takzvaný smart grid, díky kterému bude elektrická síť připravená na budoucnost a umožní připojování ještě většího množství obnovitelných zdrojů.