Delta Green a ČEPS úspěšně otestovaly zapojení domácností do stabilizace sítě

Na konci loňského roku realizovaly společnosti ČEPS a Delta Green úplně první test zapojení domácností do služeb výkonové rovnováhy v České republice. Pro ty jsou nyní využívány mj. uhelné elektrárny, které ale čeká útlum. Test prokázal, že domácnosti a menší firmy se mohou úspěšně zapojit do poskytování flexibility pro řízení elektrizační sítě. Otevření této možnosti by jim přineslo výdělky v řádech vyšších jednotek tisíců korun ročně.