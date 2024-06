TZB-info / Energetika / Elektroenergetika / Energetiční inovátoři Delta Green získali 2,2 milionu eur od tří investičních fondů

Česká energetická společnost Delta Green (dříve Nano Green) oznámila investici ve výši 2,2 milionu Eur od tří investiční fondů — Tilia Impact Ventures jako lídr investice, Credo Ventures a Purple Ventures. Prostředky chce firma využít na další růst — expanzi do západní Evropy a dokončení softwaru, který otevře domácnostem cestu k výdělkům prostřednictvím vyrovnávání energetické sítě.

„Míříme k tomu stát se tahounem inovací v energetice pro domácnosti v Evropě. A k tomu nám investice otevírá dveře,” vysvětluje spoluzakladatel Delta Green, Jan Hicl a dodává: „Prostředky využijeme k tomu, abychom do konce roku spustili agregátora flexibility pro české domácnosti, pak se rozrostli i dál do západní Evropy a také na nábor nových zaměstnanců, primárně programátorů.”

Delta Green podepsala kontrakt s trojící investičních fondů — Tilia Impact Ventures, Credo Ventures a Purple Ventures. Lead investorem, který trojici zkoordinoval, je právě impactový fond Tilia. Ten se zaměřuje na projekty, které mají velký potenciál pozitivně ovlivnit environmentální a sociální fungování naší společnosti.

„Abychom snížili uhlíkovou stopu energetického sektoru, potřebujeme zapojit více obnovitelných zdrojů. Slunce i vítr ale mohou ohrozit stabilitu sítě,” vysvětluje Andrew Gray, partner Tilia Impact Ventures. „Delta Green přináší cenově dostupné řešení tohoto problému. To podle nás může být klíčem pro masivní vstup obnovitelných zdrojů do sítě a v konečném důsledku i levnější elektřině pro všechny. Jsme nadšení, že Delta Green můžeme pomoci šířit toto řešení globálně.”

Delta Green patří mezi takzvané agregátory flexibility. Do vyrovnávání sítě zapojují domácnosti, které pomocí softwaru sdružují do obří virtuální baterie. Domácnostem, které jsou vybaveny fotovoltaikou, baterií, tepelným čerpadlem nebo elektromobilem, dokáže Delta Green uspořit nebo vydělat jednotky tisíc korun ročně. Jde nejen o řízení spotřeby a výroby elektřiny, ale právě také chystané zapojení domácností do vyrovnávání sítě. To je miliardový trh, kterému dnes dominují fosilní elektrárny. A právě ty chtějí inovátoři z Delta Green nahradit domácnostmi.

Delta Green má za sebou sprinterských pět měsíců. Na začátku roku firma přešla do rukou nových majitelů, krátce poté oznámila první úspěšný test zapojení domácností do vyrovnávání sítě. Hotový software, na jehož dokončení mají jít i prostředky z právě podepsané investice, chce představit do konce roku.

„Jako první nabídneme službu českým domácnostem, kde plánujeme agregovat desítky megawatt,” popisuje David Brožík, spoluzakladatel Delta Green. Po expanzi do Evropy už půjde o stovky megawatt. Proto teď potřebuje firma postavit robustní a stabilní řešení, které pomůže nahradit fosilní zdroje elektřinou, která dnes v domácnostech leží ladem. Na jeden megawatt jim přitom stačí zhruba 200 domácností.