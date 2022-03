TZB-info / Energetika / Elektroenergetika / Dal Green deal německým vlakům červenou?

Dal Green deal německým vlakům červenou?

Ve středu 23. března 2022 ráno se ve velké části Německa nerozjely elektrické nákladní vlaky. Český tisk jako jediné dostupné vysvětlení zmiňoval „nedostatečné napájení trakční soustavy.“ Příčina tohoto stavu však uvedena nebyla. A kde není vysvětlení, tam je prostor pro dojmy.

Elektrické nákladní vlaky byly na většině území Německa zastaveny na několik hodin na pokyn DB Netz AG, německého správce železniční sítě. Od 9 hodin se mohly všechny nákladní vlaky znovu rozjet. Osobní elektrické vlaky omezeny nebyly. Informací k celé události bylo dostupných velmi málo. Jak si to tedy vysvětlit?

„Německo, které postupně utlumuje jaderné a tepelné elektrárny, tak zažívá situaci, kdy není schopno uspokojit veškerou poptávku po dopravě, kterou vláda preferuje jako ekologickou,“ uvedl web zdopravy.cz. V podobném duchu, jen o něco přímočařeji, probíhaly i online diskuze. „Green deal v akci!“

Tomuto vysvětlení však nic nenasvědčuje.

Nedostatek elektřiny způsobený obnovitelnými zdroji se opět nekoná

Pomiňme, že Zelená dohoda ještě nevstoupila v platnost. Kdyby v Německé elektrizační soustavě došlo k takovému nedostatku elektřiny, že by bylo nutné přistoupit k odpojování zátěže, muselo by to být někde vidět. Znamenalo by to takovou nerovnováhu mezi výrobou a spotřebou, kterou nelze vyvážit zvýšením výroby nebo okamžitým dovozem elektřiny. Takovým událostem obvykle předchází extrémní počasí, výpadek zdrojů nebo přetížení vedení. Nedostatek se také záhy promítne do skokového zvýšení ceny podpůrných služeb. Rozhodně by takové události byly plné noviny. Místo toho ale bylo ticho.

Podle dat o výrobě, spotřebě a zatížení totiž v Německu ve středu ráno žádná anomálie ve výrobě elektřiny nenastala. Oproti německému ročnímu maximu 77 GW bylo středeční nejvyšší zatížení o více než 10 GW nižší. Ceny podpůrných služeb se v ranních hodinách držely na podobných hodnotách jako po zbytek dne.



Výroba elektřiny v Německu ve 12. týdnu roku 2022, černá linka ukazuje spotřebu. Zdroj: Energy-charts.info Výroba elektřiny v Německu ve 12. týdnu roku 2022, černá linka ukazuje spotřebu. Zdroj: Energy-charts.info

Počasí bylo stejné po celý týden, ranní zatížení se pohybovalo ve shodném pásmu jako předchozí dny, tzn. 50 – 66 GW a domácí výroba ho spolu s nepatrným dovozem zvládla bez problémů pokrýt. V ranní špičce pomohly plynové elektrárny spolu s přečerpávacími a díky slunečnému počasí se před osmou hodinou přidala i fotovoltaika.

Elektřiny byl dostatek a pokud jde o výrobu OZE, krátce po osmé hodině už fotovoltaika dodávala nejvíc elektřiny ze všech německých zdrojů.

Proč tedy německý správce železnic omezil nákladní železniční dopravu?

Příčinou omezení provozu elektrických vlaků byla závada na vedení

Evropská asociace nákladní železniční dopravy (Netzwerk Europäischer Eisenbahnen NEE) sdělila v tiskové zprávě, že důvodem přerušení provozu byla závada při údržbě trakční soustavy a s tím související výpadek napájení. Tuto informaci redakci TZB-info potvrdila i mluvčí Deutsche Bahn: „V noci z úterka na středu došlo k technickým obtížím při plánované údržbě. Pro zachování stability sítě bylo nutné dočasně omezit provoz části vlaků. Porucha byla vyřešena za méně než dvě hodiny a od té doby vlaky znovu jezdí,“ uvedla.

Železniční napájecí soustava tvoří samostatnou síť s elektřinou o napětí 15 kV a frekvenci 16,7 Hz. Elektřina se do této soustavy obvykle dostává zvenčí, je tedy potřeba ji převádět na elektřinu s takovými parametry, aby vyhovovala lokomotivám. Tuto službu pro německou železnici zajišťuje společnost DB energie, která také na své síti provádí údržbu. Neočekávaná závada na síťovém zařízení, která by omezila provoz na železnici, se dle NEE vyskytuje velmi zřídka.