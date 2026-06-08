GasNet otevřel první plynárenský polygon v ČR. Plynaři zde budou trénovat práci se zemním plynem i vodíkem
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GasNet otevřel první plynárenský polygon v ČR. Plynaři zde budou trénovat práci se zemním plynem i vodíkem
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Největší český distributor plynu, skupina GasNet, otevřela ve svém areálu v Pardubicích unikátní plynárenský polygon. Moderní tréninkové a testovací centrum je prvním a jediným zařízením svého druhu v České republice a je unikátní i v evropském a světovém měřítku. Plynařům umožní praktický výcvik, simulaci rizikových situací i testování technologií pro distribuci zemního plynu, vodíku a jejich směsí. Kromě plynařů budou moci polygon využívat pro nácvik a výuku i hasiči, stavbaři plynárenských zařízení nebo střední odborná učiliště.
Výstavbou polygonu posiluje GasNet bezpečnost a spolehlivost provozu své plynárenské distribuční sítě. Umožní nejen další rozvoj odborných kompetencí plynárenských techniků a montérů, ale stane se také bezpečným místem pro ověřování nových postupů a technologií v souvislosti s modernizací českého plynárenství. Jedná se zejména o nové metody pro snižování emisí metanu a přípravy na možnou budoucí distribuci nízkoemisních plynů.
„Pro české plynárenství představuje otevření pardubického polygonu důležitý milník. Díky němu budeme moci v kontrolovaném a bezpečném prostředí testovat nejen samotná plynárenská zařízení, ale vyzkoušíme si také inovativní pracovní postupy. Výrazně tím posouváme možnosti praktického vzdělávání plynařů. Polygon se otevře i našim dodavatelům, se kterými pracujeme na modernizaci naší sítě, a na které klademe v oblasti bezpečnosti velmi vysoké nároky,“ říká Andrzej Martynek, generální ředitel skupiny GasNet.
Kromě zemního plynu se bude na polygonu pracovat i s vodíkem. Pro plynaře je příprava na možnou budoucí distribuci tohoto nízkoemisního plynu důležitá. Na začátku května zahájil GasNet v rámci pilotního projektu pravidelnou distribuci směsi zemního plynu a 10 % vodíku v Hranicích u Aše v Karlovarském kraji.
„Kromě testování a školení nabídne pracoviště prostor i pro výuku nové generace plynařů ze středních škol nebo hasičům, kteří zde budou moci společně s námi trénovat zásahy spojené s únikem plynu,“ doplňuje Martynek.
Právě s hasiči spolupracují plynaři dlouhodobě – společně chrání majetek a zdraví lidí při poruchách zařízení. Hlavním cílem polygonu je zvyšovat bezpečnost dodávek plynu v České republice.
„Nejčastěji se naše pohotovostní služba v terénu setkává s hasiči při situacích, kdy dojde k narušení plynovodu třetí stranou. Například při provádění výkopových prací, kdy si stavbaři dopředu nezjistí, kudy vede plyn. Teď jsme na jednom místě vytvořili bezpečné podmínky, kde můžeme společně tyto mimořádné situace nacvičovat a zlepšovat vzájemnou součinnost. Při samotném zásahu musí všechno běžet plynule a není čas si vysvětlovat základy,“ vysvětluje provozní ředitel GasNetu Petr Koutný.
Nanečisto se vzduchem, naostro s plynem
Plynárenský polygon a testovací středisko se dělí na dvě části. První je vzduchová část, kde plynaři nacvičují rizikové situace ještě bez plynu. Místo něj používají tlakový vzduch, který věrně a bez rizika simuluje účinky a vlastnosti plynu. Na jednom z několika stanovišť vzduchové části si tak třeba plynaři mohou ukázat, jakou silou vystřelí deskový uzávěr potrubí, pokud není správně dotažen a zkontrolován.
Druhá část polygonu už pracuje se zemním plynem. V případě potřeby pak se směsí zemního plynu a vodíku, nebo dokonce i s čistým vodíkem. Plynová část se skládá opět z několika stanovišť a jedním z nich je například místo pro nácvik bezpečného hašení plamene hořícího plynu, který uniká z potrubí. Plynová část nabízí i možnost testování tzv. flérování, tedy spalování vypouštěného plynu z potrubí. Metoda se využívá pro snížení emisí metanu při opravách a investičních akcích, kdy je nutné kvůli bezpečnému provedení prací dostat plyn z potrubí pryč.
Zemní plyn se přivádí na polygon z nedalekého středotlakého plynovodu připojeného na zásobník se stlačeným plynem, vodík mají k dispozici ze svazku lahví. Součástí bude i směšovací zařízení pro přípravu plynové směsi v různých poměrech vodíku a metanu. V tlakových hladinách počítá GasNet s využíváním tlaku od 1 bar až po 25 bar. Plynaři mohou pracovat s celou řadou průměrů potrubí.
„Polygon nám dovoluje simulovat řadu provozních situací v reálných podmínkách. Potrubí je uloženo ve výkopech a pracujeme tady se stejnými nástroji, které denně používáme, a materiály, které tvoří naši distribuční síť. Můžeme zde školit výměnu plynoměru i prvotní zásah při narušení plynovodu včetně jeho následné komplexní opravy. Na správné zvládnutí našich zásahů i standardních činností spojených s údržbou klademe extrémní důraz a polygon jsme postavili tak, aby nám vytvořil pro bezpečný a reálný nácvik ty nejlepší podmínky,“ popisuje Petr Koutný.
Polygon bude sloužit nejen pro školení pracovníků GasNetu, dodavatelů plynárenských staveb, hasičů, nebo učňů, ale také pro zkoušky materiálů, armatur, regulátorů a dalších částí plynárenské infrastruktury. Významnou roli sehraje polygon zejména při testování technologií souvisejících s postupným zapojením vodíku do distribuce plynu.
Nové zkušenosti pro další výstavbu
Zároveň jde z pohledu stavby plynárenského zařízení o výjimečný projekt, který kladl vysoké nároky nejen na samotnou výstavbu, ale především na bezpečnostní standardy a technologickou přípravu.
„Podobné zařízení v Česku není. Inspiraci jsme hledali například v Německu. Přesto jsme řadu problémů museli řešit jako vůbec první u nás a výstavba polygonu nám přinesla řadu cenných zkušeností, ze kterých můžeme čerpat i při přípravě a realizaci našich běžných projektů spojených s investicemi do obnovy a modernizace naší distribuční sítě. Velkou zkušeností pro nás byla zejména realizace vodíkové části polygonu,“ doplňuje ředitel výstavby GasNetu Pavel Komsa.
V minulém roce investoval GasNet do modernizace své plynárenské infrastruktury necelých šest miliard korun, letos plánuje realizovat investice minimálně ve srovnatelném objemu. V rámci 580 klíčových stavebních akcí se pak GasNet letos zaměřuje na rekonstrukce strategických plynovodů i místních sítí a na modernizaci regulačních stanic.
GasNet očekává, že nový polygon významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti práce i provozu plynárenské infrastruktury, efektivnějšímu školení plynařů a rychlejšímu zavádění dalších inovací v českém plynárenství.
GasNet je provozovatel největší plynárenské distribuční soustavy v České republice. Zajišťuje spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 ...