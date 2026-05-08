Dokáže ČR vhodně reagovat na krizi na Blízkém východě?
Ing. Josef Hodboď se vrací k přednášce Karla Havlíčka s otázkami k cenám a dostupnosti plynu a ropy, které souvisí nejen s aktuální situací, ale i s tím, do jaké míry je poškozena infrastruktura.
ČR plán má, byl představen na bezpečnostní radě státu
„Aktuálně je pravděpodobnější, že energie budou, ale bude o ně boj. Část z nich vycucne Asie, která na tom dnes není úplně dobře. To by znamenalo samozřejmě tlak na cenu. Tj. scénář vyšších cen je pravděpodobnější než scénář nedostatku,“ řekl Karel Havlíček v rámci konference NextGen Energetika 2035+ a potvrdil, že ČR má plán. Ten byl představen na bezpečnostní radě státu a nyní je o něm diskuse se všemi aktéry energetiky, byznysu a ekonomy.
Máme připraveny 3 scénáře
- scénář, kdy je situace ještě relativně ustojitelná, cca odpovídající dnešku
- scénář, kdy by se tato situace měla prodloužit na několik týdnů až měsíců
- scénář, kdy by se skutečně rozjel nedostatek energií? Ačkoliv je to méně pravděpodobné, musíme i s tímto scénářem počítat.
„Důležité jsou spouštěče, které budeme sledovat. Spouštěče jsou navázány na průběžné ceny energie, tj. ceny elektřiny a plynu na burzách a na lokálním trhu. Důležitá je prognóza, nikoli jednodenní výkyv. A v určité situaci se spouští určitá opatření, která jsou rozdělena do 4 skupin,“ řekl Karel Havlíček a dotkl se například skupiny energetických opatření, která vycházejí např. z nutnosti diverzifikace dodávek a jednání v USA, Kazachstánu a Alžíru, z nastavení struktury ve správě hmotných rezerv s ohledem na ropu a benzín, z jednání o náhradních dodávkách pohonných hmot atd.
Hlídáme ceny energií přes regulovanou složku
Připomněl také souvislost s tím, že vláda od začátku roku zbavila odběratele tzv. zelené daně. „Tj. elektřina pro každého o cca 10 % dolů tím, že OZE na nízkém napětí 14 % dolů, na vysokém napětí přes 20 %, na velmi vysokém přes 30 %. Důležitý je také význam tohoto kroku v tom, že to lze aktivovat podobně i v budoucnu. Kdyby to bylo nezbytně nutné, můžeme pracovat s regulovanou složkou,“ řekl Karel Havlíček.
„Třetí scénář znamená nutnost sáhnout i do neregulované složky, kdy musíme mít legislativně připraveno zastropování na úrovni obchodu a na úrovni výroby,“ řekl Havlíček jako vzkaz pro trh, že sice nemůže být úplně klidný, ale jsou nástroje k tomu, aby ceny energie nevyskočily extrémně nahoru.
„Ceny se v poslední době dokáží měnit velmi rychle, ale pokud každý stát EU zvolí jinou strategii, pak je nutné, aby na to reagovala i vláda ČR,“ říká Ing. Josef Hodboď v jednom z komentářů ve videu, který uvozuje i příklady z prezentace pro ceny pohonných hmot.