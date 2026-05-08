Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Energetika / Dokáže ČR vhodně reagovat na krizi na Blízkém východě?

Dokáže ČR vhodně reagovat na krizi na Blízkém východě?

8.5.2026
redakce
TZB-info doporučuje

Přehrát audio verzi

Dokáže ČR vhodně reagovat na krizi na Blízkém východě?

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Ing. Josef Hodboď se vrací k přednášce Karla Havlíčka s otázkami k cenám a dostupnosti plynu a ropy, které souvisí nejen s aktuální situací, ale i s tím, do jaké míry je poškozena infrastruktura.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

ČR plán má, byl představen na bezpečnostní radě státu

Aktuálně je pravděpodobnější, že energie budou, ale bude o ně boj. Část z nich vycucne Asie, která na tom dnes není úplně dobře. To by znamenalo samozřejmě tlak na cenu. Tj. scénář vyšších cen je pravděpodobnější než scénář nedostatku,“ řekl Karel Havlíček v rámci konference NextGen Energetika 2035+ a potvrdil, že ČR má plán. Ten byl představen na bezpečnostní radě státu a nyní je o něm diskuse se všemi aktéry energetiky, byznysu a ekonomy.

Máme připraveny 3 scénáře

  1. scénář, kdy je situace ještě relativně ustojitelná, cca odpovídající dnešku
  2. scénář, kdy by se tato situace měla prodloužit na několik týdnů až měsíců
  3. scénář, kdy by se skutečně rozjel nedostatek energií? Ačkoliv je to méně pravděpodobné, musíme i s tímto scénářem počítat.

Důležité jsou spouštěče, které budeme sledovat. Spouštěče jsou navázány na průběžné ceny energie, tj. ceny elektřiny a plynu na burzách a na lokálním trhu. Důležitá je prognóza, nikoli jednodenní výkyv. A v určité situaci se spouští určitá opatření, která jsou rozdělena do 4 skupin,“ řekl Karel Havlíček a dotkl se například skupiny energetických opatření, která vycházejí např. z nutnosti diverzifikace dodávek a jednání v USA, Kazachstánu a Alžíru, z nastavení struktury ve správě hmotných rezerv s ohledem na ropu a benzín, z jednání o náhradních dodávkách pohonných hmot atd.


Hlídáme ceny energií přes regulovanou složku

Připomněl také souvislost s tím, že vláda od začátku roku zbavila odběratele tzv. zelené daně. „Tj. elektřina pro každého o cca 10 % dolů tím, že OZE na nízkém napětí 14 % dolů, na vysokém napětí přes 20 %, na velmi vysokém přes 30 %. Důležitý je také význam tohoto kroku v tom, že to lze aktivovat podobně i v budoucnu. Kdyby to bylo nezbytně nutné, můžeme pracovat s regulovanou složkou,“ řekl Karel Havlíček.

Třetí scénář znamená nutnost sáhnout i do neregulované složky, kdy musíme mít legislativně připraveno zastropování na úrovni obchodu a na úrovni výroby,“ řekl Havlíček jako vzkaz pro trh, že sice nemůže být úplně klidný, ale jsou nástroje k tomu, aby ceny energie nevyskočily extrémně nahoru.

Ceny se v poslední době dokáží měnit velmi rychle, ale pokud každý stát EU zvolí jinou strategii, pak je nutné, aby na to reagovala i vláda ČR,“ říká Ing. Josef Hodboď v jednom z komentářů ve videu, který uvozuje i příklady z prezentace pro ceny pohonných hmot.

Přečtěte si také Obstojí česká energetika po roce 2035? Přečíst článek

 
 
Reklama