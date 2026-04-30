Obstojí česká energetika po roce 2035?
Obstojí česká energetika po roce 2035?
Úkolem státu není budovat zdroje energie, ale energetickou bezpečnost. Nepodepíšeme nereálné ideologické plány, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, neboť neseme odpovědnost za bezpečné zásobování energií.
Konference NextGen Energetika 2035+ uspořádaná Institutem pro politiku a společnost dala šanci prezentovat různé a to i odlišné názory na to, kudy by se česká energetika měla v příštích letech pohybovat.
Velmi konkrétní informaci o aktuálním stavu a vývoji ve svém úvodním vystoupení představil Karel Havlíček, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu. Bez uhlí se dočasně ještě neobejdeme. S novými velkými plynovými zdroji lze počítat počátkem třicátých let. Základem současnosti, ale i budoucnosti jsou jaderné elektrárny a v dlouhodobém horizontu posilování podílu obnovitelných zdrojů.
Velké zdroje elektřiny s životností desítek let, které tvoří páteř energetické bezpečnosti, v současnosti prakticky nikde nevznikají bez účasti státu, neboť soukromí investoři nejsou ochotni nést případná rizika. Vliv trhu se tak vytrácí a regulační mechanizmy posilují. Na to musí reagovat i česká energetika.
Na konferenci vystoupilo v rámci tří diskuzních panelů, a to ENERGETIKA PO DOBĚ UHELNÉ, KONKURENCESCHOPNOST V ÉŘE GREEN DEALU, PILÍŘE STABILNÍ ČESKÉ ENERGETIKY několik zástupců vlády ČR a významných podniků a sdružení energetiky.
V naší reportáži jsme se, mimo jiné, optali ministra životního prostředí, Igora Červeného, na aktuální stav přípravy programu Nová zelená úsporám a důvod pro zavedení tzv. renovačních pasů.