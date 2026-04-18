TZB-info / Energetika / Taxonomie musí respektovat realitu, ne blokovat transformaci

Taxonomie musí respektovat realitu, ne blokovat transformaci

18.4.2026
Svaz energetiky České republiky (SEČR)

Taxonomie musí respektovat realitu, ne blokovat transformaci

Evropská unie dnes stojí před rozhodnutími, která ovlivní její energetickou bezpečnost i ekonomickou sílu na desítky let. Současné nastavení doplňkových delegovaných aktů znevýhodňuje jadernou energii a zemní plyn a nezohledňuje reálný vývoj na trzích.


Konference Úspěšné Česko

Velká míra regulace brzdí českou energetiku. Firmy i vláda hledají cestu ke konkurenceschopnosti

  • Česká energetika potřebuje rychlejší a předvídatelnější povolovací procesy, aby se mohly realizovat investice za stovky miliard korun
  • Evropská regulace, včetně systému EU ETS a taxonomie, v současnosti vytváří nejistotu, která brzdí investory i modernizaci energetiky
  • Zástupci vlády, byznysu a energetiky se shodují, že bez zjednodušení pravidel a nastavení stabilního prostředí nelze zajistit konkurenceschopnou a bezpečnou energetiku

Pokud se mají v Česku stavět nové elektrárny nebo modernizovat elektrické sítě, je potřeba výrazně snížit regulaci. Na konferenci Úspěšné Česko se na tom shodli představitelé vlády, podnikatelských svazů i energetického sektoru. Podle nich současná míra regulace a administrativy zpomaluje investice do energetiky a ohrožuje konkurenceschopnost české ekonomiky. Bez zrychlení povolovacích procesů a úprav evropské regulace hrozí, že mnohé projekty nepůjde zrealizovat.

Nutné investice v řádech stovek miliard korun do modernizace zdrojů, sítí i akumulace

Evropská unie dnes stojí před rozhodnutími, která ovlivní její energetickou bezpečnost i ekonomickou sílu na desítky let. Existují minimálně čtyři oblasti, které považuji za zásadní pro úspěch Česka i evropského energetického trhu. Je třeba zaprvé jasně podpořit energetická propojení na kontinentě a vytvořit energetické dálnice napříč EU. Musíme dále zrychlit povolovací procesy, kde vítáme návrhy obsažené v novele stavebního zákona. V rámci taxonomie je pak třeba jednoznačně uznat jádro jako udržitelný a nízkoemisní zdroj a konečně je nutné nastavit realistické tempo dekarbonizace energeticky náročného průmyslu,“ shrnul Daniel Beneš, předseda představenstva Svazu energetiky ČR a předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a.s.

Za zásadní výzvu pro sektor energetiky v následujících letech označila Claudia Viohl, místopředsedkyně představenstva Svazu energetiky České republiky (SEČR) a generální ředitelka E.ON Česká republika, nutné investice v řádech stovek miliard korun do modernizace zdrojů, sítí i akumulace. „Aby se tyto projekty skutečně rozběhly, nestačí, že Evropská unie jen stanovuje vysoké cíle a současně přidává další regulaci. Energetický sektor potřebuje stabilní a předvídatelné prostředí, v němž mohou investoři plánovat na desítky let dopředu,“ uvedla.

Velkou překážkou zůstávají zejména povolovací procesy, které jsou zdlouhavé, administrativně náročné a často přísnější, než vyžaduje evropská legislativa. Podle řečníků je rychlé a předvídatelné povolování základní podmínkou konkurenceschopné energetiky i celé ekonomiky. Evropská unie nastavila desítky klimatických a energetických ambicí, které se často překrývají, mění a vrství na sebe další požadavky. Vzniká tak prostředí, v němž se investoři i členské státy obtížně orientují. Diskuze na konferenci ukázala, že je důležité nepřidávat další cíle, ale naopak zjednodušit regulaci a umožnit energetickým projektům rychlejší postup vpřed.

Systém EU ETS má pro energetiku zásadní význam, jeho současná podoba však přináší výrazné cenové výkyvy, které komplikují finanční řízení i plánování investic. Energetické společnosti se musí vyrovnávat s mnoha výzvami, ale zároveň potřebují investovat a poskytovat firmám i domácnostem určitou míru jistoty. Voláme po srozumitelné a předvídatelné revizi systému EU ETS, která by zajistila větší stabilitu a umožnila firmám lépe plánovat,“ říká Ludvík Baleka, člen představenstva SEČR a předseda představenstva Pražské plynárenské.

Taxonomie musí respektovat realitu. Stanovené termíny pro jádro a plyn současné realitě neodpovídají

Problematická je i evropská taxonomie a další související regulace, jež přidávají další povinnosti a s nimi spojené náklady. Současné nastavení doplňkových delegovaných aktů znevýhodňuje jadernou energii a zemní plyn a nezohledňuje reálný vývoj na trzích. V tuto chvíli platí z našeho pohledu nereálné termíny. Konkrétně u jádra jsou to roky 2040 a 2045 pro povolení modernizace stávajících reaktorů a výstavbu nových, u zemního plynu zase rok 2030 pro stavební povolení a rok 2035 pro 100% nahrazení zemního plynu obnovitelnými alternativami. Energetický sektor proto navrhuje prodloužit statut udržitelné činnosti jak pro jadernou energetiku, tak pro zemní plyn a realisticky vnímat roli plynu coby přechodného paliva, které bude součástí energetického mixu ještě řadu let.


Taxonomie musí respektovat realitu, ne blokovat transformaci. Stanovené termíny pro jádro a plyn současné realitě neodpovídají. Možnosti jednotlivých zemí EU, délka povolovacích procesů, dostupnost technologií a termíny dodávek či samotná dostupnost biometanu i vodíku v potřebném množství – to jsou fakta, která investoři ovlivnit nemohou,“ sdělil Josef Kotrba, výkonný ředitel SEČR.

Účastníci konference se shodli, že krátkodobé řešení energetických výzev nespočívá v jednom opatření. Vláda by měla pokračovat v investicích do zdrojů a sítí, podporovat úspory energie, využívat dostupné nástroje veřejné podpory a zejména dále zrychlovat procesy, které v současnosti brzdí rozvoj. Důležitý je i směr, jejž vláda nastavila v oblasti revize evropské regulace v taxonomii a systému EU ETS, v přípravě kapacitních mechanismů nebo v novele stavebního zákona. Z dlouhodobého hlediska však energetika potřebuje jednoduchý a srozumitelný právní rámec, který bude investování motivovat, nikoli brzdit. Jen tak lze zajistit, že česká energetika obstojí ekonomicky, technicky i bezpečnostně.

 
 
Reklama