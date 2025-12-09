SEČR jednal s budoucím ministrem průmyslu a obchodu o prioritách české energetiky
Odborná diskuze přinesla shodu na nutnosti spolupráce na řešení klíčových energetických témat, která obsahuje programové prohlášení vlády. Pravidelný dialog se SEČR a společná příprava konkrétních opatření spojených s rozvojem tuzemské energetiky bude pro novou vládu klíčová.
Význam energetiky pro stabilitu a konkurenceschopnost České republiky byl tématem setkání Svazu energetiky ČR (SEČR) s Karlem Havlíčkem, budoucím ministrem průmyslu a obchodu ČR. Jednání se zaměřilo mj. na opatření ke snížení cen energie pro domácnosti a průmysl. Diskutovalo se také o výstavbě nových zdrojů včetně urychleného zavedení kapacitních mechanismů pro nové zdroje.
„Rolí SEČR jako klíčové energetické platformy je vést dialog se všemi stranami a pomoci utvářet na základě znalostí a faktů podmínky pro rozvoj investičního prostředí v ČR. Je dobrou zprávou, že jsme nalezli shodu mezi řadou priorit SEČR a programovým prohlášením vlády v klíčových energetických otázkách pro zajištění bezpečných a stabilních dodávek energie. Úspěšná energetická transformace je předpokladem i úspěchu české ekonomiky jako celku,“ řekl Daniel Beneš, předseda představenstva SEČR.
SEČR přivítal informaci, že mezi priority nastupující vlády bude patřit cenová dostupnost energií, zajištění energetické bezpečnosti, modernizace infrastruktury, podpora nízkoemisních zdrojů a nových technologií, stejně jako rozvoj investičního prostředí a technického vzdělávání. Společnými cíli SEČR i nové koalice je také vytvoření předvídatelného regulačního rámce, zjednodušení a výrazné zrychlení povolovacích procesů a snížení byrokracie. Na jednání SEČR představil konkrétní výzvy a opatření, jejichž realizace by měla přispět k zajištění bezpečné, stabilní a cenově dostupné energie pro ČR.
„V kontextu cen energií jsme hovořili například o přenesení poplatku za POZE na stát nebo o dokončení revize tarifní struktury. Máme společný zájem na funkčním nastavení spolupráce v energetice mezi státem a SEČR, například v rámci komise pro strategii v oblasti energetiky a klimatu, a také na prosazování úprav evropských pravidel. Vzhledem k přeměně zdrojové základny musíme vyřešit nastavení a notifikaci kapacitních mechanismů pro nové zdroje a zvláštní pozornost si zaslouží zrychlování povolovacích procesů a digitalizace,“ uvedl Karel Havlíček, budoucí ministr průmyslu a obchodu ČR.
SEČR se již nyní aktivně zapojuje do odborných diskuzí o snížení cen energií, novém stavebním zákoně či o nastavení budoucích fondů EU. Jako hlavní platforma tuzemské energetiky disponuje potřebnou expertizou a zázemím, aby se mohl podílet na zadání, směřování a oponentuře průběžných i finálních výstupů vytvářených státní správou a institucemi EU v oblasti energetiky. Jako jediný odborný subjekt v ČR propojuje zájmy elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a souvisejících oblastí.
„Čekají nás obří investice, které vyžadují stabilní proinvestiční prostředí. Jsou před námi ale také úkoly v podobě legislativních úprav nebo prosazování návrhů revize evropských pravidel tak, aby byly plně v souladu se zájmy České republiky. Jako příklad lze uvést prosazení požadavku na prodloužení taxonomické přípustnosti jaderných a plynových zdrojů. Úspěšní a konkurenceschopní budeme jen tehdy, když dokážeme společně komunikovat a spolupracovat,“ vysvětlil důvody setkání Josef Kotrba, výkonný ředitel SEČR.
Přehled bodů programového prohlášení nové vládní koalice, které mají průnik s prioritami SEČR a mohou přispět ke stabilní, bezpečné a udržitelné energetice, pokud budou správně nastaveny a naplňovány.
Energetická bezpečnost a soběstačnost jako základní pilíř
Koalice deklaruje jasnou podporu jaderné energetice, výstavbě nových bloků v Dukovanech a Temelíně, stejně jako rozvoji malých modulárních reaktorů (SMR). Tyto kroky jsou v souladu s prioritami SEČR o robustním energetickém mixu, který zahrnuje jádro, obnovitelné zdroje, plyn a flexibilní technologie.
Zároveň SEČR vítá závazek k zavedení kapacitních mechanismů, které jsou klíčové pro zajištění investiční jistoty a stabilního výkonu v době transformace.
Cenová dostupnost energií pro občany i firmy
Jedním z klíčových bodů programového prohlášení je snížení nákladů na energie. Koalice plánuje převzít poplatky za POZE a snížit regulovanou složku ceny elektřiny, a to s využitím národních a evropských zdrojů. SEČR v této oblasti prosazuje dále revizi tarifního systému, optimalizaci nákladů a motivaci k efektivní spotřebě. Společným cílem je dostupná energie bez ztráty kvality a bezpečnosti.
Modernizace infrastruktury: cesta k efektivitě
Jak programové prohlášení, tak priority SEČR kladou důraz na modernizaci přenosové a distribuční soustavy. SEČR dlouhodobě upozorňuje na nutnost posílení infrastruktury, která bude schopna reagovat na rostoucí poptávku, dekarbonizaci i decentralizaci výroby. SEČR považuje za důležité i další posílení propojení české přenosové soustavy se zahraničím tak, aby se pokud možno eliminoval cenový rozdíl mezi českým a německým trhem. Plán na urychlení síťových projektů a spravedlivé financování je krok správným směrem.
Stabilní legislativa a investiční prostředí
Zjednodušení a výrazné zrychlení povolovacích procesů, snížení byrokracie a vytvoření předvídatelného regulačního rámce jsou společnými cíli SEČR i nové koalice. Svaz energetiky ČR vítá koaliční závazek k novému stavebnímu zákonu a digitalizaci stavebního řízení, které mohou výrazně urychlit realizaci energetických projektů. Zásadní je ale zrychlení procesů u staveb energetické infrastruktury, zajištění dostatečných odborných kapacit pro její povolování a posílení její pozice v rámci územního plánování.
Podpora obnovitelných zdrojů a nových technologií
Nastupující vláda i SEČR se shodují na potřebě rozvoje obnovitelných zdrojů energie, zejména v kombinaci s akumulací, biometanem, vodíkem a dalšími inovativními řešeními. Přestože je zemní plyn vnímán jako přechodové řešení, je jeho role pro stabilitu dodávek energií v budoucí dekádě klíčová. SEČR podporuje realistický přístup k OZE, který zohledňuje technické možnosti, regionální specifika i ekonomickou udržitelnost.
Vzdělávání a lidské zdroje: investice do budoucnosti
Transformace energetiky si žádá kvalifikované odborníky. SEČR aktivně spolupracuje se středními a vysokými školami, podporuje odborné vzdělávání a budování lidského kapitálu. Nová koalice vnímá technické vzdělávání jako strategickou prioritu, což otevírá prostor pro hlubší spolupráci mezi státem, energetickým sektorem a akademickou sférou.
