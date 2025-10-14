Svaz energetiky ČR se představuje
Svaz energetiky ČR se představuje
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byl letos v říjnu představen nový Svaz energetiky ČR (SEČR). Jeho cílem je sjednotit podniky z oblasti elektroenergetiky, plynárenství i teplárenství a stát se respektovaným partnerem státu i průmyslu při transformaci české energetiky.
Před českou energetikou leží řada zásadních kroků: velké investice, dekarbonizace i modernizace sítí. Dosud ale chyběla jednotná platforma, která by zastřešila celý sektor. SEČR proto vznikl jako přímý nástupce Českého svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE), na jehož práci navazuje a rozšiřuje ji o průmyslový a evropský rozměr.
Do svazu vstoupilo více než 60 firem s téměř 100 000 zaměstnanci. Předsedou představenstva je Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ, a výkonným ředitelem Josef Kotrba, bývalý šéf Českého plynárenského svazu.
Energetika a průmysl nejsou soupeři
„Jsme součástí evropského energetického trhu a naším cílem je zajistit konkurenceschopné ceny elektřiny pro průmysl i domácnosti,“ uvedl při zahájení Daniel Beneš. „Není to tak, že energetika stojí proti průmyslu se zájmem o co nejvyšší ceny. Pokud průmysl nedokáže ceny unést, neuspějeme ani my, energetici.“
Zdůraznil také nutnost stabilního prostředí pro nové investice: „Transformace energetiky vyžaduje obrovské investice – od výrobních kapacit přes modernizaci sítí až po digitalizaci. To vše je možné uskutečnit jen tehdy, pokud bude legislativní a investiční prostředí předvídatelné a příznivé.“
Teplárenství, biometan a flexibilita
Kromě jádra a plynu v rámci evropské taxonomie se svaz zaměřuje i na další oblasti. Teplárny dnes stojí před výzvou, jak obstát v době levné elektřiny. Pouhé dodávky tepla nestačí, proto hledají nové možnosti – od poskytování flexibility po využití nízkoteplotního tepla. Inspirací je ostravský projekt Veolie, kde velké tepelné čerpadlo čerpá energii z vyčištěné odpadní vody.
Svaz rovněž zdůraznil potřebu realistického přístupu k biometanu: zatímco technický potenciál je značný, jeho cena bývá vyšší než cena zemního plynu. Perspektivní cestu proto představuje zejména vtláčení do plynárenské sítě nebo využití ve formě BioCNG pro komunální služby.
Plyn jako stabilizační prvek
Vedle obnovitelných zdrojů a jádra zůstává v české i evropské energetice důležitým pilířem také zemní plyn. SEČR zdůrazňuje jeho roli jako přechodového a stabilizačního paliva, které může v následujících dekádách vykrývat výkyvy výroby z obnovitelných zdrojů a zároveň poskytovat flexibilní výkon pro průmysl i domácnosti.
Plyn má navíc pevné místo v evropské taxonomii a jeho infrastruktura je zásadní nejen pro zajištění dodávek, ale i pro budoucí využití vodíku a dalších alternativních paliv. Úkolem svazu bude prosazovat taková pravidla, která umožní plynárenské síti plynule přecházet na nové formy paliv a zároveň udržet bezpečnost dodávek.
Povolovací procesy jako největší brzda
Jedním z hlavních témat, které SEČR opakovaně zdůrazňuje, je zrychlení a zjednodušení povolovacích procesů. V současnosti se stává, že povolování nového zdroje nebo posílení infrastruktury trvá déle než životnost samotné technologie (např. u větrné turbíny). To nejen zvyšuje investiční riziko, ale také vede k situacím, kdy projekt ztrácí ekonomický smysl ještě před spuštěním.
Svaz proto požaduje nejen legislativní úpravy, ale i lepší koordinaci mezi státní správou a investory, aby bylo možné klíčové projekty v přenosové soustavě, výrobě i akumulaci realizovat v potřebném čase.
Aktivní role v ČR i v Bruselu
„Chceme být partnery státu i průmyslu a do debaty přinést naše zkušenosti. Transformace už začala a je na nás, abychom přispěli k tomu, že dodávky energie budou spolehlivé, bezpečné a cenově dostupné,“ doplnil Beneš.
SEČR zdůrazňuje, že nechce jen pasivně čekat na evropská rozhodnutí. Jeho cílem je aktivně se zapojovat do tvorby politik na úrovni EU, a zároveň být významným vyjednávacím partnerem pro vládu v Česku.
Svaz chce proto systematicky analyzovat připravovanou legislativu, navrhovat úpravy a hájit české zájmy v oblastech, které budou mít vliv na konkurenceschopnost průmyslu i stabilitu energetické soustavy.
Ekonomická realita a konkurenceschopnost Evropy
Zástupci svazu upozorňují, že Evropa nikdy nebude kontinentem s nejlevnější energií. Vysoké investiční náklady, přísná regulace a tlak na dekarbonizaci znamenají, že ceny budou vyšší než v jiných částech světa. To však neznamená, že Evropa musí být nekonkurenceschopná. Klíčové je zajistit stabilitu, předvídatelnost a férové podmínky pro průmysl.
SEČR proto zdůrazňuje, že český průmysl potřebuje nejen dostupné ceny energií, ale i jistotu dlouhodobých pravidel a prostředí, ve kterém se vyplatí investovat.