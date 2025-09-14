Za 3 roky do LNG terminálu v nizozemském Eemshavenu připlulo 64 lodí s plynem pro ČR
Více než 90 % tankerů naložilo LNG v USA a žádná loď neobsahovala ruský plyn, což je pravidlo vyplývající přímo ze smlouvy s terminálem a ČEZ ho bude striktně dodržovat i nadále.
Eemshaven byl vůbec prvním terminálem na zkapalněný zemní plyn spuštěným v Evropě od začátku války na Ukrajině. Zařízení umožňuje zpracovat až osm miliard metrů krychlových plynu ročně, z toho až tři miliardy jsou rezervovány pro Českou republiku, což je objem rovnající se téměř polovině současné české spotřeby. Vedle ČEZ využívají kapacity terminálu také nadnárodní společnosti Shell a Engie.
„Jsem rád, že se nám během energetické krize podařilo rychle zareagovat a zajistit si kapacitu ve vůbec prvním nově zprovozněném LNG terminálu v Evropě. Mohli jsme tak zabezpečit dostatek plynu pro naše zákazníky i přispět k energetické bezpečnosti Česka. Právě LNG terminály jako Eemshaven pomohly překonání plynové krize a také ke snížení cen plynu i elektřiny v Evropě,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.
Do terminálu od září 2022 připlulo 64 lodí s plynem určeným pro Českou republiku, které přivezly ekvivalent objemu 5,8 miliardy krychlových metrů plynu. Více než 90 % objemu LNG, které ČEZ dopravil do Eemshavenu pochází ze Spojených států. Žádný zkapalněný zemní plyn nedorazil z Ruska ani nepochází z ruských zdrojů.
„Od spuštění Eemshavenu se terminály LNG staly základními kameny energetické bezpečnosti v Evropě. Pro ČEZ to zároveň znamenalo vstup na globální trh s plynem, kde jsme se museli rychle naučit jednat s partnery na druhé straně oceánu a obchodovat s obřími objemy plynu, které přepravují tři sta metrů dlouhé tankery. Postupně také zvyšujeme svoje know-how a dnes už jsme schopni postarat se i o celý logistický řetězec LNG, včetně pronájmu tankeru i s posádkou a navigační instrukce pro kapitána,“ vysvětluje ředitel tradingu ČEZ Luděk Horn.
Terminál o celkové roční kapacitě 8 miliard metrů krychlových, z čehož má ČEZ zasmluvněny 3 miliardy, se nachází v přístavu Eemshaven v provincii Groningen v Nizozemsku a tvoří ho dvě plavidla, Energos Igloo a Eemshaven LNG, umožňující skladování LNG a zplyňování. Do terminálu se dováží zkapalněný zemní plyn na speciálně upravených tankerech, který se po ohřátí v terminálu a převedení do plynného skupenství vtláčí do soustavy přepravních plynovodů.
