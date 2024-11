TZB-info / Energetika / Prezidentem oceněná expertka, ministři a dobrá praxe moderních budov či větrné energetiky

Prezidentem oceněná expertka, ministři a dobrá praxe moderních budov či větrné energetiky

Zásadní 2 akce v závěru roku v Jihlavě. Talk show - debata plná nové energie 12.12.2024 od 17:30 se v jihlavském kině Dukla a odborná konference Pro moderní Česko 13.12.2024 v Gotickém sále magistrátu města Jihlava.

Zajímavé rozhovory, informace o budoucnosti energetiky i příklady dobré praxe. To a mnoho dalšího přinese regionální série Pro moderní Česko, která proběhne 12. a 13. prosince 2024 v Jihlavě. O své zkušenosti se přijede podělit expertka oceněná letos prezidentem republiky za svou práci v oblasti ochrany životního prostředí, dva ministři a odborníci na moderní budovy nebo výstavbu větrných elektráren.

Talk show - debata plná nové energie

Inspirativní setkání i mezigenerační dialog přinese talk show - debata plná nové energie.

12. prosince 2024 od 17:30 se v jihlavském kině Dukla

ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL),

Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica, předsedkyně ZO ČSOP Veronica, v letošním roce za svou práci vyznamenaná prezidentem medailí Za zásluhy o stát v oblasti vědy,

, v letošním roce za svou práci vyznamenaná prezidentem medailí Za zásluhy o stát v oblasti vědy, Marie Šabacká, polární bioložka a výzkumná pracovnice Centra polární ekologie Jihočeské univerzity

Eliška Víravová, youtuberka, laureátka ceny Josefa Vavrouška v kategorii Ekozásek

Debatou bude provázet Michael Rozsypal a na podiu se setkají:

Podvečerní setkání nabídne zajímavé rozhovory, které obsáhnou dnes tolik potřebný přesah k odpovědnému vztahu k přírodě, naší krajině, která je naším společným domovem či mezigenerační diskuzi. Hosté spolu s publikem budou během debaty hledat odpovědi na to jak se můžeme lépe bránit povodním - a jak nám v tom mohou pomoci zdravé lesy? Co nás čeká v éře klimatických změn - zda nás čekají zimy téměř bez sněhu? Nebude chybět ani klíčové téma rozumnějšího nakládání energií - co přináší energeticky úsporné projekty obcím i domácnostem? V neposlední řadě probereme jak malé kroky mohou vést k velkým změnám nebo jak fungují sítě ekologického a energetického poradenství.

“V opraveném, zatepleném domě se žije skutečně mnohem lépe než v domě, kde vám plesniví kouty a jsou špatná okna. I kdyby se nic nedělo s klimatem, je dobře mít opravené domy, stejně tak vysázené stromy jsou krásné samy o sobě. I výlet s dětmi nebo vnoučaty vlakem má úplně jiné kouzlo než cesta autem,” uvedla doktorka přírodních věd Yvonna Gaillyová v jednom z rozhovorů po obdržení medaile od prezidenta. Nejen téma osobních zkušeností s téměř 30letou praxí poradenství okomentuje během svého rozhovoru v Jihlavě.

Odborná Konference Pro moderní Česko pro města a obce i firmy

Hned následující den naváže odborná Konference Pro moderní Česko, den plný informacemi nabitých diskusí o zelené modernizaci Česka, inovacích v oblasti obnovitelných zdrojů, energetické soběstačnosti a udržitelnosti pro města, obce i firmy.

Úvodní debata zmíněných zástupců státu a průmyslu se zaměří například na to, jak může Česko zajistit konkurenceschopné podmínky pro rozvoj ekonomiky a jak může i Kraj Vysočina využít příležitosti široké oblasti zelené modernizace průmyslu.

13. prosince 2024 od v 9:00 v Gotickém sále magistrátu města Jihlava

Petr Hladík, ministr životního prostředí ,

, Lukáš Vlček, ministr průmyslu a obchodu

Jiří Pokorný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina .

. V bloku s nimi budou diskutovat zástupci byznysu: Zuzana Krejčiříková (ČEZ / Hospodářská komora) a Martin Prokop (Jipocar).

Lukáš Dobeš, Tedom : výhody a nevýhody záporných cen elektřiny či přínosy společné výroby elektřiny a tepla v rámci náhrady uhlí

: výhody a nevýhody záporných cen elektřiny či přínosy společné výroby elektřiny a tepla v rámci náhrady uhlí Jiří Svoboda, Master Therm : možnosti tepelných čerpadel v obecních či průmyslových objektech

: možnosti tepelných čerpadel v obecních či průmyslových objektech Petr Valdman, ředitel SFŽP: Nabídka státních podpůrných programů

Michal Arnold (JRD), Stanislav Cetkovský (ČEZ) : možnosti renesance větrné energetiky z pohledu prolínání zájmu developerů a místní komunity. Zkušenosti.

: možnosti renesance větrné energetiky z pohledu prolínání zájmu developerů a místní komunity. Zkušenosti. Jan Habart z CZ Biom: potenciál bioplynových stanic a jejich možné výhody v rámci využití flexibility pro regulaci sítě.

Své pohledy na rozvoj energetiky nebo využití úspor energie představí: I.Blok:II.Blok:III.Blok:

