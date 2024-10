TZB-info / Energetika / Největší česká konference o udržitelnosti zná kompletní šedesátku řečníků

Největší česká konference o udržitelnosti zná kompletní šedesátku řečníků Na Bold Future budou diskutovat o rozvoji měst, obnovitelné energetice, strategických investicích nebo ESG reportingu

Konference Bold Future nabídne už 12. listopadu v Kongresovém centru Praha čtyřem stovkám účastníků mix diskuzí, workshopů a mastermind setkání, jejichž společným jmenovatelem je cesta k udržitelnější budoucnosti Česka. Nad společenskými a ekologickými výzvami se v panelech i při neformálních setkáních sejdou zástupci různých oblastí byznysu a podnikání s představiteli samospráv nebo vrcholovými politiky.

Pozvání do úvodního panelu nazvaného Politika a budoucnost zelené agendy i Green Dealu přijal ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. Spolu s náměstkyní ministra pro evropské záležitosti Pavlínou Žákovou, někdejším europoslancem a průkopníkem nefinančního reportingu Richardem Howittem nebo ekonomem Tomášem Sedláčkem budou diskutovat například o současných a budoucích politických strategiích, které jsou klíčové pro dosažení udržitelnosti. Proberou, jaké kroky jsou nezbytné pro úspěšné naplnění cílů Green Dealu, a jak je možné se na tuto transformaci připravit tak, aby přinášela nejen ekologické, ale i ekonomické benefity.

Udržitelnost jako obchodní příležitost pro firmy vidí také řečníci stejnojmenného konferenčního bloku, například Jan Šipan, obchodní ředitel PPG pro Českou republiku, divize Architectural Coatings: „Zaměření na udržitelnost v jejím nejširším smyslu je jádrem poslání PPG – chránit a zkrášlovat svět – a tvoří základ hodnot, které poskytujeme našim zákazníkům a komunitám. Více než 44 % našich globálních tržeb v roce 2023 pocházelo z produktů s atributy udržitelnosti a očekáváme, že poptávka zákazníků po udržitelných řešeních se bude nadále zvyšovat,“ uvedl obchodní ředitel české pobočky globálního výrobce nátěrových hmot a barev.

„Díky tlaku na udržitelnost se na trhu znovu rozdávají karty. Vytváří se možnosti formovat nová pravidla a zároveň se otevírají příležitosti pro ty, kteří se dokáží přizpůsobit. Samotná nízká uhlíková stopa výrobků dnes není zárukou konkurenceschopnosti, je jen splněním základní podmínky pro účastnit v soutěži, kde pak rozhoduje hlavně cena a spolehlivost dodávek,“ popsal David Bečvář, Chief Strategy Officer holdingu MTX Group.







Jedním ze stále atraktivnějších způsobů, jak mohou firmy své podnikání posunout směrem k vyšší udržitelnosti, je využívání energie z obnovitelných zdrojů a nových možností jejího sdílení. V mastermind lekci věnované energetice Milan Kamarýt, specialista PPA společnosti Rezolv Energy, představí fungování přeshraničních smluv o virtuálním nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Rezolv Energy v letošním roce uzavřela s T-Mobile Czech Republic a dvěma dalšími společnostmi z holdingu Deutsche Telekom dvanáctiletou smlouvu na roční dodávku 100 GWh čisté energie z větrných elektráren v Rumunsku.

„Virtuální PPA jsou ideální pro odběratele s vysokou spotřebou energie, ať už jde o průmyslové podniky nebo například rozsáhlá datacentra. Kromě úspory nákladů se díky nim firmy podílejí také na snižování emisí a jejich investice přímo umožňují obnovitelné zdroje dál budovat,” vysvětlil Milan Kamarýt výhody dlouhodobých smluv o dodávce obnovitelné energie přímo mezi výrobci a odběrateli (PPA).



Zuzana Bajgarová, ředitelka mezinárodní developerské skupiny Antracit



Rostoucí obliba obnovitelných zdrojů energie s sebou ovšem nese také výzvu v podobě jejich kybernetického zabezpečení a v širším kontextu také zajištění bezpečnosti a soběstačnosti celé Evropy v oblasti energetiky. Bezpečnostní otázky na konferenci Bold Future zvedne například Pavel Štěpáník z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost nebo Jakub Janda, výkonný ředitel bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Spolu se zástupci průmyslu a odborníky na energetiku se zaměří také na to, jak mohou evropské země a firmy lépe spolupracovat na vývoji a výrobě vlastních technologií.

Spolupráce na úrovni samospráv a investorů přijde na Bold Future na řadu v sekci věnované real estate a podpoře udržitelného rozvoje měst a obcí. Ředitelka mezinárodní developerské skupiny Antracit Zuzana Bajgarová ve workshopu popíše dlouholeté zkušenosti s přípravou velkých investičních projektů s ohledem na konkrétní lokalitu a komunitu. Jedním z nich je stavba polyfunkčního domu VÁCLAV v centru Ostravy. Tu v začátku provázely komplikace kvůli problematickým vztahům v území včetně majetkoprávních vztahů mezi městem a původním investorem: „Dohoda s městem hrála klíčovou roli a umožnila samotnou realizaci projektu. Bez této spolupráce by zástavba proluky buď vůbec neproběhla, nebo by byla výrazně odložena o několik let. Využití proluk v městské zástavbě, obzvláště v centru, je klíčovým prvkem udržitelného rozvoje. Pro nájemce je to výhodné z hlediska dostupnosti, zatímco pro investory je ekonomická udržitelnost spojena s lukrativitou pozemku a rostoucí hodnotou nemovitostí,“ uvedla Zuzana Bajgarová.

Diskuze v navazující mastermind lekci se bude točit kolem plánovacích smluv jakožto nadcházejícího standardu pro spolupráci měst a investorů. Díky nastavení nediskriminačních a transparentních pravidel mohou obě strany k projektům přistupovat s jasným očekáváním. To pomůže výstavbu urychlit. Téma nastavení spolupráce měst s investory a zrychlení výstavby na konferenci otevře i ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.

Podrobný vhled do aktuálních strategií státu vůči firmám a také do plánování a přípravy zón pro nové investice včetně podpory státních i regionálních agentur přinesou v konferenčním bloku Strategické investice, automobilita a rozvoj Česka generální ředitel CzechInvestu Jan Michal a generální ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti Zbyněk Pokorný. Příklad úspěšné strategické investice do rozšíření závodu na výrobu čipů v Rožnově pod Radhoštěm představí manažer výzkumu a vývoje společnosti onsemi Adam Klimsza: „Plánovaná investice je zásadní pro restart Česka i budoucnost regionu a posilování kompetencí v oblastech s vysokou přidanou hodnotou. Investice je důležitým krokem k posílení českého čipového odvětví, které je zásadní pro budoucí rozvoj zejména v oblasti energetiky či elektromobility. Rozvoj atraktivního, progresivního odvětví v Česku navíc pomůže rozvíjet technické vzdělávání a udržet klíčové technologické kompetence.“

Konferenci Bold Future pořádá expertní skupina Frank Bold 12. listopadu 2024 v Kongresovém centru v Praze. Kromě panelových diskuzí nabídne největší česká konference o udržitelnosti také workshopy a mastermind lekce k tématům ESG, energetiky a real estate.

