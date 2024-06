TZB-info / Energetika / Nejhlubší vrt za 30 let zkoumá potenciálně významné ložisko ropy na jižní Moravě

Nejhlubší vrt za 30 let zkoumá potenciálně významné ložisko ropy na jižní Moravě

Nejhlubší vrt v Česku za posledních 30 let dokončují geologové a vrtaři z MND nedaleko obce Krumvíř na Břeclavsku. Projektovaná hloubka je 4 340 metrů a měli by ji pracovníci dosáhnout v druhé polovině června. Jedná se o průzkumný vrt, který otevírá nové možnosti pro objevení potenciálně významného ložiska ropy a plynu na jižní Moravě.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Na místě pracuje vrtná souprava Bentec 350, která se zvládne dostat i šest kilometrů pod zem. Vrtná osádka zde pracuje 24 hodin, sedm dní v týdnu, a to za každého počasí. Vrt by měl být dokončen v druhé polovině června a pak budou následovat analýzy, na základě kterých se rozhodne, zda se začne s těžbou. Průzkumný vrt Krumvíř 3 je v kategorii, která se označuje „High risk – high reward“. Tedy počítá s významným s rizikem, že vrt zůstane „suchý“ ale zároveň se sází na potenciálně velký výnos v případě nálezu uhlovodíků. Geologický výzkum v oblasti Krumvíře začal již v 70. a 80. letech minulého století, kdy proběhly geofyzikální průzkumy a takzvaná 2D seismická měření, na ně navázalo v roce 1990 modernější 3D seismické měření, které se pak v následujících letech doplňovalo pokročilejšími metodami.

„V loňském roce jsme v Česku, Rakousku a na Ukrajině uskutečnili 10 průzkumných a ověřovacích vrtů a v letošním roce jich v těchto třech zemích máme v plánu provést 12 a investovat 1,6 miliardy korun. Jsme aktivní v těžbě nejen na Moravě, ale dlouhodobě se nám daří kontinuálně zvyšovat objem těžby plynu na západní Ukrajině v oblastech Girská a Tynivská. Vloni jsme vstoupili také do Rakouska, kde se v rámci našeho nově vytvořeného společného podniku ADX podílíme na těžbě na ložisku Anshof,“ říká Jana Hamršmídová, ředitelka MND Energy a členka představenstva MND Group. „Samozřejmě, že rozvoji naší činnosti, a to nejen v klasické těžbě, ale i v zavádění nových technologií nahrávají výborné hospodářské výsledky, kterých jsme dosáhli v posledních dvou letech,“ dodává Jana Hamršmídová.

Investice do obnovitelných zdrojů energie a progresivních technologií

MND se v poslední době soustředí také na obnovitelné zdroje energie. Vybudované fotovoltaické a větrné elektrárny mají celkový výkon 39 MW. Skupina také připravuje projekty v oblasti bateriových úložišť a výroby zeleného vodíku. Právě ve vodíku, který je označován jako „palivo budoucnosti“, vidí MND Energy velký potenciál, a proto hledá příležitosti k investicím do těchto progresivních technologií. Jednou takovou je právě dokončená akvizice startupu Nano Advanced, s.r.o., společnosti, která vyvíjí generátory vodíku s maximální kapacitou 1 MW.

Další perspektivní oblastí je ukládání CO 2 do horninových struktur. Tyto technologie MND rozvíjí díky několika projektům, jako je příprava pilotního úložiště na Moravě CO 2 Spicer. Dalším je příprava prvního komerčního projektu na zachytávání a ukládání CO 2 CCS Moravia a novinkou je účast MND na programu COREu – ten spojuje 40 subjektů z oblasti producentů CO 2 , poskytovatelů technologií, provozovatelů plynovodních sítí, přepravních společností, výzkumných institucí a univerzit.

Zvýšená poptávka po službách vrtného kontraktora

Vrt Krumvíř 3 provádí odborníci ze společnosti MND DS, která působí jako vrtný kontraktor po celé Evropě. A v posledních letech se kromě oil and gas zaměřuje i na geotermální hloubkové vrty. V loňském roce experti MND DS pracovali například v Itálii, Francii, Španělsku či Německu. Letos budou osádky MND DS působit v Německu, Maďarsku, Chorvatsku a Španělsku. A samozřejmě také na vrtech MND na Moravě.

„Vzhledem k cenám ropy a plynu na světových trzích cítíme v Evropě velkou poptávku po našich službách. V tomto roce proto vytváříme v zahraničí novou osádku, abychom tento zájem pokryli. Jedná se o 30–35 odborníků, kteří pracují v náročném prostředí s obrovským důrazem na bezpečnost,“ poukazuje ředitel MND Drilling and Services René Kachyňa.

Skupina MND měla loni tržby 55,7 miliard korun

V loňském roce dosáhla skupina MND provozního zisku 806 milionů korun, tržby byly 55,7 miliardy. Největší podíl na tržbách měl velkoobchod s energiemi (43,9 miliardy), následovaný prodejem elektřiny a plynu koncovým zákazníkům (7,6 miliard). Tržby z vytěžené ropy a plynu dosáhly přes tři miliardy. Za práci vrtného kontraktora pro externí zákazníky skupina utržila 550 milionů korun a tržby za skladování plynu činily 414 milionů.