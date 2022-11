TZB-info / Energetika / E.ON Energy Globe zná vítěze

E.ON Energy Globe zná vítěze Nejlepším udržitelným projektem roku se stal start-up MYCO zaměřený na výrobu obalů z hub

Soutěž E.ON Energy Globe, prestižní tuzemské ocenění v oblasti ekologie a udržitelnosti, zná vítěze letošního 14. ročníku. Nejlepším tuzemským ekologickým a udržitelným projektem roku se stal kyjovský start-up MYCO, který se zaměřuje na výrobu obalových materiálů z houbového mycelia. Ocenění si převzal na slavnostním vyhlášení ve staré čistírně odpadních vod v Praze-Bubenči. Druhé místo obsadila společnost Wienerberger se svými solárními panely integrovanými do střechy a třetí pozici a zároveň i speciální Cenu poroty, brala středočeská obec Kněžice, která je příkladem toho, jak se dá pracovat na své energetické soběstačnosti. O třech nejlepších projektech rozhodla svým hlasováním široká veřejnost. Celkem přišlo do soutěže téměř 10 tisíc hlasů.

„Pokud chceme naši planetu zachovat v dobrém stavu i pro budoucí generace, je důležité o tom nejen mluvit, ale také pracovat na změně. I to je důvod, proč pořádáme soutěž E.ON Energy Globe. Chceme tak pomáhat těm, kteří se snaží něco změnit. Nesmírně na mě zapůsobilo, že existuje spousta lidí, kteří každý den dělají něco pro to, aby byl svět o něco lepší,“ vysvětluje Claudia Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice. „Držela jsem palce všem finalistům a můžu říct, že vítězové jsou pro mě všichni. Pro tuto soutěž totiž rozhodně platí rčení, že není tak důležité vyhrát, jako se zúčastnit,“ dodává.

V letošním roce se do E.ON Energy Globe znovu přihlásilo velké množství udržitelných projektů. Na začátku vybírala odborná porota z více než 160 nominací. Pět projektů poslala rovnou do finále. Dalších šest se posléze utkalo v souboji o divokou kartu – poslední finálové místo. O tom, kdo ji získá, rozhodovala veřejnost, která se tak poprvé zapojila i do výběru finalistů. Z šesti finalistů pak během srpna a září veřejnost svým hlasování určila tři nejlepší. I to byla novinka letošního ročníku. „V tomto ročníku jsme ustoupili od rozdělování finalistů do kategorií. Naopak jsme se rozhodli utvořit jednu společnou, abychom mohli vybrat skutečně ty nejlepší projekty napříč obory. Doplňkovou cenou pak byla Cena poroty, kdy se odborníci rozhodli ocenit jeden z projektů sami,“ popsala letošní změny Vladimíra Gláserová, koordinátorka soutěže ze společnosti E.ON.



Daniel Frejvald ze společnosti Wienerberger převzal cenu za druhé místo

David Minařík zakladatel MYCO se radoval z vítězství v soutěži



Průmyslová výroba z hub

MYCO si získalo srdce veřejnosti výrobou obalových materiálů z hub. Výplň z houbového mycelia může zcela nahradit pěnový polystyren, který běžně po jednom použití putuje do odpadu. Oproti tomu jsou přírodní materiály z houbového mycelia a odpadů zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu snadno kompostovatelné, nenáročné na výrobu a dají se využít například jako hnojivo. Za své vítězství získal MYCO hlavní cenu 300 000 korun od společnosti E.ON a také dalších 100 000 korun na nákup materiálu od společnosti Ptáček – Topení, plyn, voda.

„Do poslední chvíle jsme netušili, jak si v silné konkurenci stojíme. Takže obrovské překvapení a radost při vyhlášení byla ryzí. Lidé z blízkého okolí byli podobně nadšení jako my sami. Co se týče výhry – peníze se samozřejmě nikdy neztratí. Aktuálně se připravujeme na stěhování firmy do nového většího prostoru, zároveň pořizujeme nové technologie do výroby. Je to další krok k onomu zprůmyslnění, které je cílem našeho projektu,” říká zástupce a zakladatel projektu MYCO David Minařík.

„Divoká karta” na druhém místě

Společnost Wienerberger širokou veřejnost zaujala už při rozhodování o tom, který z projektů získá divokou kartu a půjde rovnou do finále. Hlasy příznivců jí tak zajistily nejen přímý postup, ale i krásné druhé místo. A není divu – Wienerberger totiž přináší inovativní řešení solárního modulu do krytiny, který nijak nenarušuje hmotu a estetiku střechy budovy. To majiteli stavby přináší krom využití energie z obnovitelných zdrojů i celou řadu dalších benefitů.

„Z umístění v soutěži E.ON Energy Globe mám velikou radost. Investovali jsme spoustu energie a času, abychom naše integrované moduly představili českému trhu. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří posílali své hlasy a to nejen nám, ale všem projektům. Myslím si, že všechny byly vydařené,“ říká Daniel Frejvald, Product Manager společnosti Wienerberger.

Wienerberger si za své umístění na druhém místě odnesl cenu od společnosti Stiebel Eltron v podobě setu tepelného čerpadla včetně technického návrhu v hodnotě 300 000 korun.



Generální ředitelka E.ON Claudia Viohl se třemi oceněnými zleva stojí Milan Kazda obec Kněžice, David Minařík MYCO a Daniel Frejvald Wienerberger

Milan Kazda starosta obce Kněžice získal cenu poroty i ocenění za třetí místo u veřejnosti



Porota ocenila propracovanost projektu v Kněžicích

Třetí místo i speciální cenu poroty obdržela středočeská obec Kněžice, která už od roku 2006 chytře řeší svou energetickou soběstačnost a je příkladem energeticky nezávislé obce. Funguje v ní totiž bioplynová stanice a centrální zásobování teplem s výtopnou na dřevní štěpku a slámu. Obec pokračuje ve své filozofii dál a aktuálně podobným způsobem řeší i vytápění nové vznikající části s dvanácti rodinnými domy. V obci se díky umístění v soutěži a ocenění od poroty mohou radovat hned ze tří skvělých cen – služby energetického auditu a instalace tepelné techniky v hodnotě 100 000 korun od Duko Hlinsko, 50 000 korun na nákup v Hornbachu a tepelnou techniku od De Dietrich v hodnotě 50 000 korun.

„V soutěži E.ON Energy Globe vidím velký přínos, a to především ve zviditelňování projektů. Většinu účastníků jsem vůbec neznal a jejich produkty už vůbec ne. Účast v ní doporučuji už delší dobu kolegům i firmám a rozhodně v tom budu pokračovat,“ říká za obec Kněžice starosta Milan Kazda.

Vedle tří oceněných projektů ve finále usilovaly o přízeň veřejnosti také město Rokycany s projektem revitalizace místního potoka, obec Rybí se svým systémem čističek odpadních vod a společnost Savee, která se zabývá optimalizací osvětlení v již postavených budovách.

Vítěz získá právo zúčastnit se světového finále

Soutěž E.ON Energy Globe je nejvýznamnější české ocenění v oblasti ekologie. Jedná se o mezinárodní soutěž (Energy Globe Award), kterou v České republice již od roku 2008 pořádá energetická společnost E.ON. V rámci soutěže jsou oceňovány projekty a inovativní nápady v oblasti životního prostředí a úspor energií. Za dobu své existence soutěž přilákala už neuvěřitelných 3 339 projektů. Vítěz české soutěže pak zastupuje Českou republiku na světovém finále. To se letos uskuteční na konci listopadu ve Vídni. Více informací o soutěži najdete na webu www.energyglobe.cz.