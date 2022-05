TZB-info / Energetika / Češi dále razantně snižují spotřebu plynu

Češi dále razantně snižují spotřebu plynu

Spotřeba plynu v dubnu meziročně klesla o téměř 18 % po očištění od vlivů počasí. Pokračuje tak výrazný trend z minulých měsíců, kdy české domácnosti méně topí v reakci na zvyšování cen energií.

I během dubna pokračovaly viditelné úspory ve spotřebě plynu, ukazují výpočty společnosti Amper Meteo. Oproti dubnu 2021 spotřebovalo Česko o čtvrtinu méně plynu, ovšem důležité je brát v potaz i teplotu vzduchu a sluneční svit. I po očištění o vliv počasí jde ale o meziroční pokles o neuvěřitelných 17,7 %.

„Už od podzimu sledujeme, že spotřeba plynu je setrvale nižší než v minulých letech. Nyní ale tento trend nabírá na obrátkách. Ještě v lednu šlo o pád o necelých pět procent, nyní už mluvíme o téměř pětinovém poklesu. Jelikož v průmyslu bývá spotřeba plynu poměrně stálá, je zřejmé, že za většinou tohoto rozdílu jsou úspory ve vytápění, které jsou motivovány skokovým zdražováním energií,“ vysvětluje Kamil Rajdl, analytik Amper Meteo.

Od začátku roku tak činí úspory 11,2 %. Ukazuje se také, že rezervy ve vytápění byly skutečně výrazné. Protože u elektřiny, která také podražila, podobný trend nepozorujeme, její skutečná spotřeba po očištění o vliv počasí za první čtyři měsíce letošního roku dokonce stoupla o 0,6 %. Jedno z jednoduchých vysvětlení může být, že snížení teploty či doby ohřevu vody je snazší než omezení užívání spotřebičů na elektřinu jako je pračka či lednice.

„Do příští krajně nejisté topné sezóny můžeme tedy vyhlížet s určitým optimismem v tom smyslu, že když jde do tuhého, dokáží Češi obléct mikinu a nastavit termostat úsporně. Stát by měl tuto ochotu k úsporám rozhodně podpořit osvětovou kampaní. Ale samo o sobě to nestačí, zejména pokud by měly přijít velké mrazy. Letošní léto je tak potřeba maximálně využít na zateplování veřejných i soukromých budov, protože nejlevnější je to teplo, které vůbec nepotřebujeme vyrobit,“ připomíná Jan Palaščák, ředitel skupiny Amper.

Obrázek 1. Meziroční změna spotřeby plynu očištěná o vliv počasí v lednu až dubnu 2022 v porovnání s předchozími roky