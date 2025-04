TZB-info / Energetika / Teplárenství / Dobíhající topná sezóna je zatím průměrná

Dobíhající topná sezóna je zatím průměrná

V porovnání s minulou topnou sezonou, která byla nejteplejší za více než 60 let, je ta letošní zatím chladnější skoro o pětinu. V porovnání s dlouhodobým průměrem let 2010 až 2024 je ale nepatrně teplejší.

„S výjimkou ledna byly všechny měsíce chladnější než v předcházející topné sezóně, například únor dokonce o 39 %. Topné období od září 2024 do konce března 2025 je ale v náročnosti na vytápění o 0,5 % pod průměrem posledních patnácti zim,“ uklidňuje Jiří Vecka, ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR.

Ve srovnání náročnosti topných období od září 2023 do března 2024 a od září 2024 do března 2025 je zatím rozdíl 525 denostupňů, což odpovídá navýšení o 18,8 %. To je, jako by letošní zima proti té minulé byla delší ještě o jeden celý měsíc březen.

Do konce dubna by domácnosti měly dostat konečné vyúčtování spotřeby tepla za loňský rok 2024. Ten byl v topném období mimořádně teplý. „Rok 2024 byl velmi teplý a dodávka tepla z tepláren klesla meziročně průměrně o necelá 3 procenta. Oproti dlouhodobému průměru byla náročnost loňského roku na vytápění dokonce nižší téměř o 12 %. Při správně nastavených zálohách se tak domácnosti nemusí obávat nedoplatků, naopak mohou očekávat v květnu při konečném vyúčtování dodávek tepla za rok 2024 spíše mírné přeplatky,“ uvedl dále Jiří Vecka.

Topná sezóna trvá od 1. září do 31. května. V tomto období musí být teplárny připravené na vytápění. Jeho uskutečnění ale závisí na průměrné denní venkovní teplotě.

Nástroje TZB-info pro vyhodnocení otopného období

Obě aplikace používají stejnou databázi klimatických dat, ve které k dnešnímu dni máme 307 meteorologických stanic z celé České republiky, pro které na začátku každého měsíce aktualizujeme klimatická data za předchozí měsíc.



Z těchto dat vytváříme i 4 sady zprůměrovaných teplot pro Českou republiku. Pruměr za celou ČR, průměr pro stanice s nadmořskou výškou do 500 m n. m. včetně (67 % území), průměr pro stanice s nadmořskou výškou nad 500 až 1 000 m n. m. včetně (32 % území) a průměr pro stanice s nadmořskou výškou nad 1 000 m n. m. (1 % území).



V databázi máme také 25 slovenských meteorologických stanic, jejichž data se aktualizují 2x ročně (po konci otopné sezóny a po konci kalendářního roku).