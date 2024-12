TZB-info / Energetika / Teplárenství / Sokolovská uhelná modernizuje své teplárenství v Karlovarském kraji

Sokolovská uhelná modernizuje své teplárenství v Karlovarském kraji

Sokolovská uhelná připravuje komplexní transformaci vytápění v Karlovarském kraji. Společnost plánuje pro Karlovarsko nahrazení končící zásoby uhlí kombinací elektrického kotle, solárních a větrných elektráren a plynových zdrojů, uvedl člen rady jednatelů Sokolovské uhelné Miroslav Rohla ve videocastu na youtube.

Elektrárna Tisová, foto © Elektrárna Tisová, a.s.

Podobně i pro Sokolovsko firma vymýšlí kombinaci různých zdrojů. Cílem je zajistit stabilní a cenově dostupné vytápění pro sociálně citlivý region.

"Musíme přejít plynule, nemůže nastat zima. Uhlí nám končí rychleji, než jsme čekali, a my musíme vzít v úvahu, že jsme v sociálně slabém regionu," vysvětlil Rohla důvody změn. Podle něj nelze spoléhat pouze na plyn kvůli jeho cenové nestabilitě způsobené válkou na Ukrajině.

Sokolovská uhelná dodává teplo z kombinátu Vřesová do Chodova, Karlových Varů a dál na Karlovarsko. Z elektrárny Tisová pak zásobuje teplem zejména Sokolov a okolní města a obce. Dodávky na Karlovarsko jsou zhruba dvojnásobné ve srovnání s množstvím tepla, které dodává na Sokolovsko.

Společnost již staví ve Vřesové velký elektrický kotel, který by měl pokrýt značnou část požadavků na teplo. "V letních měsících budeme schopni dostát svých závazků za udržitelnou cenu," uvedl Rohla. Jak ukazuje vývoj cen v posledních letech, v létě ceny elektrické energie klesají na velmi nízkou úroveň a zároveň je logicky spotřeba tepla výrazně nižší. Elektrický kotel by tak mohl vyrábět teplo za sociálně přijatelnou cenu. Zároveň firma buduje solární parky a plánuje výstavbu větrných elektráren, pokud s tím budou okolní obce souhlasit.

Pro případy, kdy nebude dostupná energie z obnovitelných zdrojů, má společnost záložní řešení v podobě dvou plynových elektráren ve Vřesové. "Máme určitě řešení i na zimní měsíce, kdy nesvítí a nefouká," řekl Rohla. Firma současně zahajuje studie na krátkodobou i dlouhodobou akumulaci energie, která má řešit výkyvy ve výrobě a cenách různých druhů energetických zdrojů.

Podobně i u elektrárny v Tisové hledá Sokolovská uhelná ekonomicky přijatelné řešení kombinace různých zdrojů tepla. V Tisové se už dnes dá spalovat kromě uhlí například dřevní štěpka nebo jiné zdroje energie. Problémem je ale parovod, postavený před desítkami let, kterým se původně teplo do Sokolova dodávalo a který má za současných dodávek velké ztráty. Sokolovská uhelná proto podle Rohly připravuje instalaci dvou plynových kotelen na okraji Sokolova, které by vyráběly teplo přímo v místě odběru.

Sokolovská uhelná při svých plánech klade důraz na zachování centrálního zásobování teplem, které považuje za ekologicky nejčistší řešení. "Menší lokální kotelny by znamenaly emisní zatížení v místech," zdůraznil Rohla. I alternativní zdroje tepla, jako jsou například tepelná čerpadla, mohou být zdrojem například hlukové zátěže.

Současná situace na energetickém trhu podle Sokolovské uhelné ukazuje naléhavost transformace. Podle Rohly dosáhly v posledních dvou týdnech ceny elektřiny ve špičkách až 800 korun za megawatthodinu.