TZB-info / Energetika / Teplárenství / Dobíhající topná sezóna byla rekordně teplá

Dobíhající topná sezóna byla rekordně teplá

Topná sezona 2023/2024 je zatím nejteplejší za více než 60 let. S topením se začalo až v polovině října, o měsíc později než obvykle. Vlivem počasí byla spotřeba tepla v topném období od září do března oproti desetiletému průměru nižší o 15 %.

„Velmi teplé počasí výrazně snížilo potřebu tepla v topné sezóně. Při průměrné spotřebě 18,5 gigajoulů (GJ) tepla od září do konce března nám vychází úspora vlivem počasí 2,5 gigajoulu tepla na byt. Podle ceny tepla to může znamenat úsporu i přes 2 000 Kč na byt. Pokud vyjde aktuální předpověď počasí, bude navíc zřejmě od počátku příštího týdne na řadě míst přerušeno vytápění, takže spotřeba tepla se proti normálu dále sníží,“ odhaduje Martin Hájek, ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR.

Do konce dubna by domácnosti měly dostat konečné vyúčtování spotřeby tepla za loňský rok. Ten byl v topném období rovněž mimořádně teplý. V porovnání topných období do roku 1961 byl druhý nejteplejší po roce 2014. Domácnosti tak při správně nastavených zálohách mohou očekávat vracení přeplatků. A to nejen vlivem počasí, ale většina plynových tepláren v průběhu roku reagovala na snižování ceny zemního plynu, které následně promítla do cen tepla.

Průměrná denní teplota o Velikonocích sice překročila na řadě míst hranici 13 °C, ale k přerušení dodávek tepla z tepláren ještě nedošlo, jelikož se opět ochladilo. O víkendu však meteorologové předpovídají další oteplení a začátkem příštího týdne proto teplárny na řadě míst zřejmě přeruší vytápění. Pokud teploty zase klesnou, bude vytápění automaticky obnoveno, topná sezóna končí až na konci května.

Příloha:

V rámci topné sezóny byl průměrný pouze leden (+0,7 % potřeby tepla proti průměru let 2014 až 2023) a listopad (+1,7 %), mírně podprůměrný byl prosinec (−4,5 %) a březen (−17,8 %), únor (−20,9 %) i říjen (−43,7 %) byly výrazně teplejší, a v září se dokonce netopilo vůbec. Podle předpovědi počasí to navíc vypadá, že dojde k přerušení dodávky tepla již v dubnu, což je také poměrně neobvyklé, zpravidla k tomu dochází až v průběhu května.

Graf vývoje klimatické náročnosti (v denostupních °D) topných období od září do března (2009/2024)