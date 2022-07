TZB-info / Energetika / Teplárenství / Dotační servis od NRG flex z Národního plánu obnovy – Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění

Společnost NRG flex, osvědčený partner v oblasti předizolovaných trubek a účinných výměníkových stanic, rozšiřuje svůj sortiment. Pokrýváme celý životní cyklus projektové přípravy a realizace teplovodu a vytvořili jsme tým, který vám zajistí vše potřebné – od přípravy úvodní studie, přes projekční práce, průzkum, přípravu výběrového řízení až po realizaci na klíč.

V uplynulém programovém období 2014–2020 jsme, v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu Obnovitelné zdroje energie a úspory energie v SZT, připravili řadu projektů. Spolu s panem Ing. Zdeňkem Celtem, který se s námi podílel na desítkách úspěšných projektů, jsme pro Vás připravili odpovědi na základní otázky týkající se nedávno proběhlých i připravovaných dotačních projektů.

Čeho se dotace týká:

Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav včetně předávacích stanic

Rozvoj a propojování stávajících soustav

Instalace a modernizace technologických zařízení, včetně měření a regulace

Míra dotace:

Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí 50 %

Uznatelné náklady jsou max. 15 tis. Kč na každý ušetřený GJ (podle energetického posudku)

Minimálně 2 mil. Kč, maximálně 500 mil. Kč

Příjemci podpory:

Malé a střední podniky (dále jen „MSP“), velké podniky a veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu.

Příjemci podpory, kteří provozují nebo budou provozovat rozvod tepelné energie na základě licence na rozvod tepelné energie udělované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“).

Datum zahájení/ukončení příjmu žádostí o podporu:

5. 5. 2022 – 5. 5. 2023

Nejzazší datum ukončení projektu:

31. 12. 2025

Co nabízíme:

Nabízíme vám kompletní servis, nebo jen vámi zvolený okruh:

posouzení záměru výměny a realizace teplovodu,

přípravu studie a orientačního rozpočtu,

posouzení možnosti získání dotace,

optimalizaci návrhu (pokud je možné použít plastové flexi potrubí, lze na ztrátách uspořit až 30 % proti realizaci v oceli),

komplexní dotační servis s naším specialistou,

příprava energetického posudku,

projektová dokumentace v požadovaném rozsahu (včetně geodetického zaměření),

příprava výběrového řízení (VŘ),

realizace díla na klíč.

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti?

V rámci poskytování služeb má velký význam dlouhodobé know-how. Náš tým má za sebou mnoho úspěšných projektů v programovém období 2014–2020 (malá a střední energetika). Zejména v programu OZE se nám podařilo připravit a realizovat celou řadu zajímavých projektů.

Zpracovali jsme více než 100 studií, desítky předložených projektů a vypracovali jsme příslušné energetické posudky.

V čem spočívá přínos NRG flex?

Předností našich projektů je především komplexní posouzení, analýza vhodného řešení a výběr materiálu. VŽDY zajišťujeme maximální účinnost řešení.

Příklady z praxe mluví samy za sebe: realizovali jsme velké množství projektů – od Chebu po Velké Kapušany. Dlouholetí partneři z oblasti energetiky se na nás opakovaně s důvěrou obracejí, protože vědí, že pro ně hledáme nejoptimálnější řešení.

Při současné cenové hladině, napjaté situaci na trhu s energiemi a inflačních tlacích je také nutné sledovat výši uznatelných nákladů na projekty. Současné nastavení dotačního programu lze vyjádřit tak, že úspora 1 GJ = investice ve výši 15 000 Kč.

Proto v rámci komplexní služby připravujeme také kontrolní přepočet dimenzí. Výsledkem může být vyšší účinnost řešení.

Dokázali byste uvést nějaký konkrétní příklad, kdy nabízené řešení přineslo větší účinnost?

V loňském roce jsme řešili projekt připravený k dotaci ještě v rámci projektu Úspory v SZT, který byl naplánován a energeticky vyhodnocen pro ocelové předizolované potrubí. Nastavení parametrů výzvy a očekávaných úspor primární energie nám neumožnilo dosáhnout očekávaných investičních nákladů. Uznatelné náklady činily pouze 70 % předpokládaných nákladů na práce.

Na základě požadavků investora jsme dostali za úkol navrhnout úpravu projektu tak, aby mohl být realizován efektivněji a vešel se do rozpočtu v rámci uznatelných nákladů.

Jak jste mohli s tímto projektem pomoci?

Požadované provozní parametry byly vhodné i pro standardní plastové předizolované trubky, provozní teplota max. kolem 80 °C, tlak do 6 barů.

Technický návrh společnosti NRG flex spočíval v tom, že celý rozvod měly být realizován s použitím plastového flexibilního potrubí. Toto řešení by vedlo k očekávané úspoře 75 % tepelných ztrát ve srovnání s původním stavem (řešení s použitím ocelových trubek by vedlo k úspoře přibližně 57 %). Flexibilní předizolované trubky by byly přibližně o 31 % účinnější ve srovnání s realizací využívající ocelové trubky.

Nebylo to úplně jednoduché a bylo nutné provést několik optimalizací, včetně posouzení způsobu výroby horké vody nebo přepočtu velikosti akumulačních nádob. Celkově se nám však podařilo splnit zadání provozovatele. Na jedné straně klesly investiční náklady o 25 % a provozní ztráty na horkovodu byly dlouhodobě nižší o 31 %.

Dalo by se to vyčíslit? A jak to lze aplikovat na aktuální dotační výzvu?

Jestliže v minulosti stačilo při sestavování dotačních projektů ušetřit minimální předepsané procento tepla, nyní je důležité úspory maximalizovat. Tím se přispívá k vyšší efektivitě a úsporám primárních zdrojů a emisí. Díky vyšším úsporám tepla, a tedy vyšší účinnosti, lze dosáhnout maximální výše uznatelných nákladů.

V aktuální výzvě se uvádí, že maximální uznatelné náklady budou stanoveny na základě úspor v GJ za rok vypočtených v energetickém posudku (EP). Nastavení je 1 GJ = investice v hodnotě 15 000 Kč investice. Samo MPO v textu upozorňuje, že na základě výrazného nárůstu stavebních prací a materiálů by měla být částka vyšší. Zda ji lze zvýšit, není v tuto chvíli jasné. U projektů s vhodnými provozními parametry však můžeme nabídnout jak kontrolu, tak přepočet.

A jak vypadají konkrétní čísla?

V EP je vypočtená úspora tepla při realizaci ve standardním ocelovém předizolovaném potrubí například 1 260 GJ, uznatelné náklady jsou 1 260 × 15 000 = 18,90 mil. Kč a pokud by se EP počítal pro realizaci v plastovém flexibilním potrubí, úspora by činila 1 650 GJ a tím by se uznatelné náklady zvýšily na 24,75 mil. Kč.

Je běžné, že při realizaci projektu ve flexibilním potrubí dochází k vyšším úsporám než v ocelovém potrubí?

U 87 % posuzovaných projektů byla prokázána úspora tepelných ztrát přibližně 30 %, pokud by bylo potrubí instalováno z flexibilního plastu namísto předem izolovaného ocelového potrubí.

To může být zásadní rozhodnutí pro váš projekt i účinnost získané podpory.

Co můžete tedy dodavatelovi tepla nabídnout?

Vypracujeme pro vás:

posouzení projektů – křížová kontrola, zda lze žádat o grant,

úvodní studii – vymezení rozsahu, jaký druh distribuce se má zavést + zátěžový test úspor,

energetický posudek, který nám ukáže přesné údaje o úsporách, a tím i maximální uznatelné náklady,

zajistíme projekt, geodetické práce a stavební povolení/ územní souhlas, v případě nutnosti oprav i souhlas stavebního úřadu,

rozpočet a VŘ.

Kolik tento dotační servis stojí?

Jsme technici a jde nám o úsporu peněz. Proto nabízíme přehledný a jasný ceník s položkami:

příprava a podání žádosti,

administrativa,

monitoring.

Naše férové ceny jsou odstupňovány podle velikosti projektu, bez procentuálního poplatku za úspěch. Náš grantový tým vám připraví nabídku na míru. Všechno vám tedy zajistí jeden partner a vy se můžete soustředit na provoz a dodávku tepla. V současné době je totiž nutné klást co největší důraz na provozní efektivitu a co nejdříve realizovat potenciální úspory.

Využijte naše zkušenosti a získejte všechno od jednoho partnera

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti dotací a fondů Evropské unie. Administrujeme žádosti o dotace od podnikatelské sféry až po veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí obcí, měst, krajů a státu.

Posoudíme, jestli váš projekt splňuje podmínky stanovené dotačním programem z hlediska úspěšného schválení žádosti o dotaci. Předložení žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh poskytovateli dotace.

Můžeme rychle a efektivně navrhnout potřebné kroky, aby se váš projekt mohl co nejdříve rozběhnout, a vy jste mohli co nejdříve dosáhnout úspor.

Rádi se s vámi sejdeme a probereme možnosti vašeho projektu osobně.

Získejte náskok a připravte svůj projekt s námi hned teď.