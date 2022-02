TZB-info / Energetika / Teplárenství / Dny teplárenství a energetiky 2022: Teplárny jsou poslední ostrůvky cenové stability energií

I přesto, že cena povolenky za vypouštěné CO 2 trhá jeden rekord za druhým, teplo se pro koncového zákazníka nijak zásadně nezdražuje. Samozřejmě, ne všechny teplárny si mohou dovolit cenu nezvýšit, nicméně obor jako celek nelze srovnávat se situací kolem enormního růstu cen u plynu a elektřiny.

Jak je to možné? Teplárny jsou totiž na tak obrovský tlak zvyklé. V posledních měsících či spíše letech však jejich hospodaření „na hraně“ připomíná balancování na laně nad propastí. K tomu, že nedochází k razantnímu nárůstu cen, existuje několik důvodů. „Je to především vůle přežít, hledání úspor, dokončená částečná transformace na levnější zdroje, nebo třeba fixace cen ve smlouvách za energetické suroviny, která ale nebude trvat věčně,“ říká předseda výkonné rady Teplárenského sdružení Tomáš Drápela.

Úkol pro vládu – notifikace zákona POZE v Bruselu

Velké zdroje čelí také tlaku ze strany těch menších – decentrálních – kvůli tomu, že nárůst cen povolenek bude kompenzován tím, že se budou z různých fondů podporovat investice do nových centrálních technologií. Malé zdroje proto požadují změnu legislativy, která by měla narovnat prostředí v energetice. Ostatně to se už podařilo novelou zákona POZE z konce minulého roku. „Novou vládu teď čeká zásadní úkol – zajistit notifikaci zákona v Bruselu. To však nezařídí nějaký úředník. Je to úkol minimálně pro ministra, lépe přímo pro premiéra,” konstatuje Tomáš Drápela.

Jak známo, první teplárny už podaly žádosti z modernizačního fondu za 1,4 miliardy korun na přechod na čisté zdroje. Modernizovány budou teplárny ve Frýdku-Místku, Karviné, Táboře, Kolíně, Plané a Dvoře Králové nebo třeba spalovna v Brně. „Všechno jde však hodně pomalu. Kolegové ze Státního fondu životního prostředí se rozhodně snaží, ale bruselská mašinerie jasně tahá za delší konec provazu,” upozorňuje Tomáš Drápela. Přitom notifikace a Modernizační fond jsou spojené nádoby. Jedno bez druhého nemůže fungovat. Pokud se nedostanou do souladu, nebude možné dekarbonizaci českého teplárenství vůbec realizovat.

Velká témata na duben

Obor teplárenství neustále vstřebává novinky, se kterými je třeba se vypořádat. Transformace tepláren i další ožehavá témata současné energetiky a teplárenství budou hlavními body na mezinárodní konferenci Dny teplárenství a energetiky 2022, která se uskuteční v dubnu v Olomouci. Jedním z nich jsou i rekordně vysoké ceny povolenek, které stále lámou rekordy. Jak vysoká bude jejich cena v termínu konference, se dnes odváží odhadnout jen málokdo. Jisté je, že nižší nebudou.

Dalším velkým tématem je Green Deal, jehož ambice se zatím míjejí s realitou. Jak tuto výzvu zvládá teplárenství i po rozšíření požadavků o balíček Fit For 55, bude námětem i pro neoficiální diskuse. Otázkou také je, jak s oborem zamává nově skloňované slovo taxonomie. „Mám obavu z dalšího vývoje. Je to o nás bez nás, ostatně jako vždy,“ uzavírá Tomáš Drápela.

Už 28. ročník konference Dny teplárenství a energetiky 2022 se uskuteční v termínu 27.–28. 4. 2022 v Olomouci v Clarion Congress Hotelu. Nosnými tématy budou:

strategický vývoj teplárenství v následujícím období,

teplárenství z pohledu zákazníků,

transformace teplárenství,

technika a technologie v teplárenství,

odpady a jejich energetické využití a již tradičně

ekonomika a legislativa v teplárenství.

