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Sběr Elektrowinu loni přinesl železo pro téměř dva miliony praček

11.7.2026
Elektrowin

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Sběr Elektrowinu loni přinesl železo pro téměř dva miliony praček

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Stará pračka nebo vysloužilý fén nejsou jen odpadem, ale především zdrojem cenných surovin pro výrobu nových spotřebičů. Společnost Elektrowin v roce 2025 zajistila zpětný odběr 73 166 tun elektrozařízení. Recyklací se z nich podařilo získat desítky tisíc tun druhotných surovin – například tolik železa, které by vystačilo na výrobu více než 1,7 milionu nových praček. Výsledky potvrzují rostoucí význam cirkulární ekonomiky i schopnost vracet cenné materiály zpět do oběhu.

Díky moderním technologiím recyklace elektroodpadu se daří z vysloužilých spotřebičů získávat především železo, měď a hliník, tedy suroviny klíčové pro průmysl i výrobu nových výrobků. Největší podíl z těchto materiálů tvoří železo, kterého se z elektroodpadu vybraného v roce 2025 podařilo získat přibližně 42 256 tun, což odpovídá množství materiálu potřebnému pro výrobu více než 1,7 milionu praček,“ říká Roman Tvrzník, předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

Nejen pračky, ale i miliony mincí a plechovek

Měď patří mezi strategické suroviny nezbytné pro energetiku, elektroniku i moderní technologie. V roce 2025 se podařilo recyklací získat přibližně 1 470 tun tohoto kovu. Takový objem by stačil na ražbu více než 261 milionů mincí v hodnotě 1 €. Recyklovaná měď tak může najít nové uplatnění nejen v moderních technologiích, ale třeba i v podobě mincí, které každodenně nosíme v peněženkách.

Trojici klíčových surovin, které se díky recyklaci vrací do našich životů, uzavírá hliník. Z odevzdaného elektra ho zpracovatelé vytěžili celkem 1 783 tun. To je zásoba materiálu, ze které by bylo možné vyrobit téměř 119 milionů hliníkových plechovek o objemu 0,33 l.

Díky aktivnímu zapojení občanů a fungujícímu systému zpětného odběru se daří vracet cenné kovy zpět do oběhu v podobě kvalitních druhotných surovin. Sběr elektroodpadu snažíme lidem co nejvíce usnadnit prostřednictvím rozsáhlé sběrné sítě, která dnes v Česku čítá 12 000 sběrných míst,“ dodává Roman Tvrzník.

Údaje o zpětném odběru vysloužilých elektrozařízení za rok 2025 byly ověřeny nezávislým auditem. Ten potvrdil, že celková míra sběru elektroodpadu společnosti Elektrowin dosáhla 72,25 % a výrazně tak překročila 65% hranici stanovenou zákonem o výrobcích s ukončenou životností. Míra materiálového a energetického využití materiálů získaných z elektrozařízení se podle jednotlivých skupin pohybovala od 82,94 % do 97,78 %, což potvrzuje vysokou efektivitu dalšího využití vytříděných materiálů.

Klíč k evropské surovinové soběstačnosti

Recyklace kovů z elektrozařízení ale už dávno není jen o ekologii. Evropská unie je dnes závislá na dovozu klíčových materiálů ze zemí mimo EU, přičemž největším dodavatelem je Čína. Mezi tyto kritické suroviny patří i hliník a měď, bez kterých se neobejde výroba solárních panelů, elektromobilů, moderní elektroniky ani obranný průmysl. Nová evropská pravidla proto požadují, aby Evropa do roku 2030 dokázala alespoň 15 % své spotřeby těchto kovů pokrýt z vlastního recyklovaného odpadu. Každý spotřebič odevzdaný prostřednictvím systému zpětného odběru tak přispívá k většímu využívání domácích zdrojů surovin a ke snižování závislosti Evropy na jejich dovozu.

 
 
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