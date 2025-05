TZB-info / Energetika / Nakládání s odpady / Cirkulární centrum spustilo kampaň „Zachraňme dřevo“

Cirkulární centrum spustilo kampaň „Zachraňme dřevo“

Namísto likvidace lze dřevo vrátit zpět do oběhu — jako stavební, výstavní i komunitní materiál. První výstava k projektu již byla zahájena, další akce se chystají. Každý rok končí obrovské množství kvalitního dřeva zbytečně jako odpad, změňme to!

Každý rok končí obrovské množství kvalitního dřeva zbytečně jako odpad, změňme to!

V rámci oslav 800 let města Hradce Králové odstartovalo Cirkulární centrum HK celoroční kampaň Zachraňme dřevo – tvořme spolu. Kampaň upozorňuje na plýtvání masivním dřevem, které často končí ve spalovnách nebo v drtičích, přestože má stále vysokou užitnou hodnotu. Jen v Hradci Králové se takto ročně předčasně znehodnotí cca 2 500 tun masivního dřeva.

Namísto likvidace jej centrum vrací zpět do oběhu – jako stavební, výstavní i komunitní materiál. První výstava, vyrobená z 28 starých palet, byla zahájena 2. května v nákupním centru Aupark. Následně se přesunula do Vědecké knihovny a od 4. června bude k vidění na náměstí 28. října, kde bude výstava rozšířena o velkou dřevěnou korunu – symbol oslav města. Do kampaně se aktivně zapojují studenti SPŠ Stavební a další partneři z veřejného i firemního sektoru.

„Každý rok končí obrovské množství kvalitního dřeva zbytečně jako odpad. My ukazujeme, že dřevo má i po prvním použití smysl – ekologický, společenský i ekonomický,“ říká Tomáš Mrkvica, zakladatel Cirkulárního centra.

Zachráněné dřevo, reálný dopad

Díky kampani bylo dosud zachráněno 1250 kg dřeva, což odpovídá úspoře více než 2,3 tun emisí CO 2 , které by jinak vznikly při výrobě nových materiálů nebo jejich distribuci. Kromě výstavy vznikly také přístřešky, vyvýšené záhony a mobiliář pro školní zahrady.

„Nejde jen o ekologii. Každý kus zachráněného dřeva ukazuje, že systémová změna je možná. Chceme, aby lidé, školy i města přehodnotili, co je vlastně odpad,“ doplňuje Mrkvica.

Co bude dál

Výstava na náměstí 28. října bude přístupná celé léto a bude doplněna o sérii akcí pro veřejnost. Současně připravujeme i další programy zaměřené na rozvoj lokální cirkulární ekonomiky a osvětu. V červenci se uskuteční letní škola udržitelného stavebnictví, v září EKO–PARK na festivalu Jičín město pohádky, a na podzim festival RecyUpcy i odborná konference UpCycle EXPO.

Kampaň podporují:

Město Hradec Králové

Královéhradecký kraj

Hradecké služby a.s.

SPŠ Stavební Hradec Králové

Hornbach HK

Nadace Via

Společnost LIDL

A další partneři z neziskového a komunitního sektoru

Více informací:

www.recyupcy.cz/zachranme-drevo

Ukázky realizací:

www.recyupcy.cz/realizace

V širším kontextu se recyklaci věnují redakce TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv na konferenci Kroky k udržitelnému stavebnictví, jejíž součástí je výstavní prostor pro představení zajímavých recyklovaných a šetrných materiálů.

1. ročník 2024 reportáž

2. ročník 2025 reportáž

Zapiště si do kalendáře již nyní 3. ročník 27. 3. 2026 v Praze

Konference se bude již tradičně konat v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA v rámci veletrhů FOR INTERIOR & DESIGN a FOR GARDEN, na které mají účastníci konference volný vstup. Můžete být účastníkem a přijít se inspirovat, ale můžete být i vystavovatelem na výstavce s komentovanou prohlídkou přímo v sále konference.

Hledáme mediální partnery

UpCycle Expo & Konference (11. listopadu 2025)

Odborné setkání věnované možnostem lokálního znovuvyužití stavebních materiálů. Zaměříme se na příklady dobré praxe z oblasti dekonstrukcí, rozvoj reuse infrastruktury a implementaci principů cirkulárního stavebnictví v regionu Hradec Králové.

Spoluorganizátorem je Centrum investic, rozvoje a inovací CIRI HK a Technologické centrum HK.

Doprovodné akce ke kampani (duben, červen, září 2025)

Série workshopů, diskusí a prezentací ve veřejném prostoru v centru Hradce Králové. Ideální prostor pro vzdělávání a zviditelnění firemních udržitelných iniciativ.

Co nabízíme médiím?

Hledáme redakce, které chtějí být součástí změny – a vidí smysl ve sdílení témat, jako je plýtvání dřevem, re-use, cirkulární ekonomika nebo podpora řemesel.

Naše nabídka není o exkluzivitě, ale o dlouhodobém partnerství a společné snaze šířit důležitá témata.

Způsob spolupráce může být různý – od sdílení tiskových zpráv a fotoreportáží, až po rozhovory, vlastní rubriky nebo spolutvorbu obsahu.

Vše záleží na vašich možnostech, publiku a společném hledání formátu, který dává smysl.

Pokud vás téma zaujalo, ozvěte se. Rádi se s vámi spojíme a pobavíme se osobně.

Další informace & kontakt

Rádi vám zašleme detailní podmínky partnerství nebo si s vámi domluvíme osobní schůzku.

Kontakt: tomas@recyupcy.cz

Telefon: 725 815 150

Web: www.recyupcy.cz