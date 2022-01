TZB-info / Energetika / Nakládání s odpady / Česká společnost mění elektroodpad ve zlaté slitky

Česká společnost mění elektroodpad ve zlaté slitky

Elektronické výrobky, které už dosloužily, obvykle končí ve sběrných dvorech. TrustWorthy Investment z nich ale dokáže vytěžit maximum, podobně jako například ze starých šperků.

Jako jediná u nás obchoduje s drahými kovy a zároveň má i vlastní rafinační linku. Společnost TrustWorthy Investment se věnuje investicím do drahých kovů v tuzemsku i v Londýně. „Rafinérie nám umožňuje zpracovat nepotřebný materiál, jako jsou staré šperky anebo elektroodpad, který obsahuje drahé kovy, a následně dodat zlaté a stříbrné slitky se světovou certifikací LBMA. Ty pak díky recyklaci můžeme nabídnout za výhodnější cenu,“ vysvětluje Michal Spurný, předseda představenstva společnosti TrustWorthy Investment. Společnost letos chystá další obchodní rozvoj. „Abychom byli dostupní všem v republice, plánujeme na jaře frančízy ve všech krajských městech,“ upřesňuje Spurný.

Elektronické výrobky, které už dosloužily, obvykle končí ve sběrných dvorech. TrustWorthy Investment z nich ale dokáže vytěžit maximum, podobně jako například ze starých šperků. Provoz rafinérie na Vysočině teď běží ve zkušebním provozu. „Linku máme nastavenou tak, že dokáže recyklovat 100 kilogramů zlata měsíčně. V současnosti je vytížená na 20 procent. To znamená čtyři kilogramy zlata za týden a 20 kilogramů stříbra za měsíc,“ popisuje Michal Spurný.

Drahé kovy se rafinují složitým elektrotechnickým a chemickým procesem. Za výsledný cenný granulát pak firma získá díky směně s vybranými rakouskými nebo švýcarskými rafinériemi slitky různých gramáží s označením LBMA. Tuto certifikaci má na starosti právě instituce v Londýně, která kontroluje rafinérie po celém světě. „Máme štěstí, na trhu jsme již dlouho a získali jsme si důvěryhodnost. Obchodujeme tak s mezinárodními rafinériemi, které nabízejí nejvýhodnější podmínky,“ říká Spurný a dodává „Poptávka po fyzickém zlatě ve formě slitků roste. A my jsme pro koncového zákazníka navíc zajímaví i cenově.“

Podle Spurného je odpadové hospodářství na vzestupu, a to nejen v Česku. Čím více se budou elektronické odpady zpracovávat, tím menší bude potřeba těžby drahých kovů. Společnost TrustWorthy Investment si pořídila rafinérii i kvůli tomu, aby odstranila závislost na velkoobchodě.

„Většina obchodníků nakupuje zlato a stříbro právě ve velkoobchodech, a pak zboží prodají. My ale vykupujeme materiál, z něhož kovy získáme v rafinérii. A fungujeme zároveň jako poradenská společnost. Díky tomu se lidé mohou dozvědět, co a jak a kdy nejlépe koupit,“ říká šéf firmy, která s drahými kovy obchoduje i na mezinárodní úrovni.

Zlaté spoření, zlatá jistota a ochrana úspor

Podle slov Spurného roste i zájem lidí o spoření do fyzického zlata, které TrustWorthy Investment nabízí. „Lidé si u nás mohou ukládat hotovost od 600 korun měsíčně do fyzického zlata. Nákup zlata doporučuji právě jen v jeho fyzické podobě. Proto nabízíme poradenství, jak a do čeho investovat. V době krize je dobré rozložit svůj majetek na více hromádek a jedna má být právě ze zlata. Zlato kopíruje křivku inflace, to je důležité si uvědomit. Právě díky vlastní rafinaci mají lidé u nás při fixaci ceny materiálu výhodnější výslednou cenu,“ říká Spurný.

Michal Spurný dodává, že u zlata se nehodnotí výnos. Jde hlavně o ochranu majetku. „Raději kilo zlata než milion korun na účtu. Za dva roky si koupím za kilo zlata víc než za milion korun,“ říká Spurný, podle něhož zájem o spoření do fyzického zlata roste čím dál víc. „V tuto chvíli máme tisíce klientů, kteří u nás uzavřeli smlouvy za miliardy korun,“ dodává Spurný.

Přestože cena zlata podle některých analytiků na začátku tohoto roku klesla téměř o 4 %, což je nejvíc od roku 2015, zprávy o vývoji ceny jsou podle Spurného potřeba vždy rozebrat komplexně. A je třeba porovnat hodnotu měny, inflaci a kupní sílu peněz. „Z tohoto pohledu se komodity, jako je třeba zlato, jasně vyplatí. Jejich hodnota totiž časem roste rychleji než hodnota peněz,“ vysvětluje Spurný.

www.twicz.cz

TrustWorthy Investment Holding SE je přední obchodník s drahými kovy, numismatikou a diamanty.

V České republice úspěšně působí od roku 2012.

Víte že?

rafinérie firmy TrustWorthy Investment sídlí na Vysočině? Zpracovává drahé kovy obsažené v deskách plošných spojů, vyřazených notebooků nebo mobilních telefonů ale i ve špercích, které už lidé nepotřebují. Třeba takový tlačítkový mobil obsahuje kolem tří až čtyř gramů zlata. „Doporučuji každému podívat se do sklepa. Vždycky se tam najde něco, co lze směnit za drahé kovy,“ říká Spurný. Způsob zpracování elektronických odpadů v rafinérii podle něj také snižuje jejich dopad na životní prostředí.

není mince jako mince? Výnosné podle Spurného jsou mince vydávané v malém množství. Emituje je Centrální banka nebo stát. Například pamětní mince ČNB Ludmila stála v říjnu loňského roku 47 000 korun a za pár měsíců už to bylo za 70 000 korun. Michal Spurný ale varuje před čínskými mincemi, které neobsahují zlato nebo stříbro, a tak často končí právě v rafinérii.

obrat firmy TrustWorthy Investment byl za loňský rok přes 300 miliónů korun? Společnost ale také investovala značnou část do restrukturalizace firmy a budování frančíz. „Plánujeme frančízy do všech krajských měst,“ upřesňuje Spurný.

LBMA (London Bullion Market Association) byla založen v roce 1987 a je mezinárodní obchodní asociací zastupující globální Over The Counter (OTC) trh s drahými kovy? Sama sebe definuje jako „globální autoritu v oblasti drahých kovů“. Sdružuje přibližně 150 firem po celém světě, včetně obchodníků, rafinérií, výrobců, těžařů, zpracovatelů a také poskytovatelů skladovacích a bezpečných přepravních služeb. Všechny zlaté cihly LBMA mají zaručenou čistotu minimálně 99,5 %. LBMA je velmi důležitá do zlata po celém světě, protože nastavuje specifikace pro zlaté slitky Good Delivery a nedovolí, aby se zlatem obchodovalo mezi členy, pokud nesplňuje tyto specifikace pro ryzost. Ve skutečnosti žádná rafinerie zlata nemůže být uvedena ani na seznamu Good Delivery List, pokud není schválena LBMA.