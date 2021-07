TZB-info / Energetika / Nakládání s odpady / Kombinovaný sběr a jeho dopady na oběhové hospodářství

Kombinovaný sběr a jeho dopady na oběhové hospodářství

Pandemie covid-19 a s ní spojená opatření způsobily, že lidé trávili víc času doma a proměnily se jejich nákupní preference. Tyto změny se promítly do produkce a podoby komunálních odpadů, což ovlivnilo i ty, pro které jsou odpady cennou surovinou.

Složení komunálního odpadu

V době pandemie narostlo množství komunálních odpadů o 20 až 25 %, přičemž nejvíce přibylo plastových a papírových odpadů. Důvodem je, že lidé si v karanténě navykli využívat služeb e-shopů. Všechno, co je nakoupeno přes internet, bývá zabaleno v obalu, většinou v kartonovém. V modrých popelnicích tak začaly převažovat tyto odpady. Už tohle znamenalo pro některé firmy problém.

„Ze svozů jsme najednou získávali přehršel kartonových obalů,“ říká Tomáš Kraus, zástupce managera pro ekologii a nákup, ze společnosti CIUR, a.s. Firma ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem zpracovává odpadní papír, z něhož vyrábí tepelné, zvukové a požární izolace, příměsi do asfaltových silnic, ale i takové věci jako jsou steliva pro kočky, nebo filmový sníh.

Sběrový papír je pro CIUR základní surovinou, proto bylo velkým problémem, když se k nim začal dostávat jiný materiál, než na který byli zvyklí. „Původně se k nám dostával z 80 % smíšený papír a z 20 % karton, jenomže teď je poměr opačný,“ vysvětluje Kraus.

Když nemá papírna výstup, papíru je málo

V České republice, a konec konců ve všech zemích postižených COVID-19, měl nedostatek zaměstnanců v papírnách za následek, že tyto firmy nebyly schopny zpracovávat takové množství papíru, jak bylo obvyklé. V první vlně pandemie bylo odpadního papíru více, než bylo potřeba. „To už je minulost, v tuto chvíli jsme v situaci, kdy je papír velmi drahý a jeho množství je pro nás nedostatečné,“ uvádí Tomáš Kraus.

Aby CIUR získal dost materiálu pro svoji výrobu a naplnil kapacity, musel papír začít nakupovat z různých evropských zemí. „Z tuzemska nám chybí asi 40 % materiálu. Způsobeno je to zřejmě koranavirem a možná i tím, že firmy se ještě nestačily dostatečně vzpamatovat,“ doplňuje Kraus.

Nakupování papíru v zahraničí ovlivnilo výrobu, která se začala prodražovat. Problémem nebyla cena za samotný papír, ale jeho transport. „Kupříkladu doprava z Itálie stojí 1 100 euro, takže v přepočtu na koruny nás jeden kamion vyjde na 30 tis.,“ vysvětluje Tomáš Kraus. Doprava papíru ze zahraničí se pochopitelně promítla do nákladů na výrobu.

V rámci dovozu materiálu se CIUR potýká i s tím, že ve zpracovatelském závodě upravují suchý materiál. Vzdušnou vlhkost mají nastavenou na 12 %, naproti tomu zahraničním papírnám vysoká vlhkost nepřekáží. „Stává se nám, že 90 % materiálu dovezeného ze zahraničí nám způsobuje problémy a často právě kvůli vlhkosti,“ říká Kraus a dodává: „Papírny jsou schopny akceptovat i příměsi, nám by ale hrozilo poškození mechanických drtičů.“

Celkově se dá říci, že firmám zpracovávajícím odpadní papír pandemie COVID-19 příliš neprospěla. „Koronavirus nám v mnoha věcech udělal čáru přes rozpočet, ale musíme se s tím popasovat. Zatím jsme jediný výrobce průmyslově vyráběných izolací, který nezdražil, ačkoliv o tom uvažujeme,“ doplňuje Tomáš Kraus.

Nešťastný kombinovaný sběr

Papírenský průmysl má v současné době těžkou hlavu z toho, že některá česká města začala přecházet na tzv. kombinovaný sběr, v rámci kterého končí v jednom kontejneru více komodit. Dohromady se často smíchávají plasty a právě papír. Občané mají třídění sice o poznání jednodušší, firmě recyklující papír by to ale velmi ztížilo práci.

„Ačkoliv se doposud příměsi čas od času objevovaly, bylo toho velmi málo. V okamžiku, kdy by se sběr kombinoval, znamenalo by to pro nás daleko náročnější třídění,“ říká Kraus. Nejhorší by ale pro CIUR bylo, pokud by byl sběrový papír kontaminován potravinami anebo mastnotou. Takový materiál by byl jen těžko zpracovatelný. „Samotné vytřídění by nám zabralo spoustu času a obávám se, že procento toho, co by se vytřídilo, by bylo natolik malé, že by se nám to nemohlo vyplatit. Na odpadové hospodářství by to mělo neblahý vliv,“ vysvětluje Tomáš Kraus.

V CIURu by spíše ocenili, kdyby se lidé naučili lépe třídit. „Spousta z nich stále neví, že například krabice od pizzy se vyhazuje do černé popelnice. Na druhou stranu je skvělé, že se lidé naučili třídit ruličky od toaletního papíru, protože to je materiál, který je pro naši výrobu vhodný,“ doplňuje Marcela Bosáčková, vedoucí marketingu.

Od papíru k plastům

CIUR se už nějakou dobu nezaměřuje pouze na výrobky z odpadního papíru. V současné době vyrábí produkty i z recyklovaných plastů. „Zpracováváme plastové fólie z autoskel, nebo bezpečnostní fólie, které vyplňují okenní rámy v bezpečnostních sklech,“ vysvětluje vedoucí marketingu.

Výsledkem jejich práce je výrobek s názvem SUBSTABIT, který v roce 2019 získal prestižní ocenění – „českou nobelovku“, nebo-li Národní cenu vlády Česká hlava. „Dá se říct, že jsme uspěli s výrobkem, který je na hranici toho, co děláme,“ dodává Marcela Bosáčková.