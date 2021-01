TZB-info / Energetika / Nakládání s odpady / Originální nábytek z recyklovaných reklamních materiálů Kongresového centra Praha

Originální nábytek z recyklovaných reklamních materiálů Kongresového centra Praha

Nepoužité marketingové materiály KCP – katalogy, brožury a papíry se zastaralými informacemi se změnily na deskový materiál SKARTO a následně na mobiliář kongresového centra.

Inspirativní projekt Kongresového centra Praha (KCP) a designérů Tomáše Rachunka a Matěje Matouše využívá zastaralé propagační tiskoviny k vytvoření nového mobiliáře KCP. Ze starých katalogů tak vzniknou nové židle, stolky nebo police.

„Hledali jsme smysluplné využití pro nepoužité marketingové materiály KCP – katalogy, brožury, obálky a papíry se zastaralými informacemi a již nepoužívanou firemní identitou, kterých se ve skladech za řadu let nastřádalo velké množství. Nejjednodušší by jistě bylo odvézt je do sběru nebo do spalovny, ale současné KCP seriózně usiluje o udržitelnost podnikání a ekologickou šetrnost,“ říká Lenka Žlebková, generální ředitelka KCP.

KCP proto oslovilo dva mladé české designéry Tomáše Rachunka a Matěje Matouše, známé svým vztahem k ekologii a znovuvyužívání materiálů. Tomáš a Matěj zkoumali několik cest, jak zastaralé letáky a katalogy využít, nakonec se rozhodli přetvořit tento dosavadní odpad do deskoviny. Původně zamýšlený projekt umělecké instalace tak povýšili na skutečnou designérskou práci s mnohem širším potenciálem využití.

„Rozhodli jsme se vzít desítky kilogramů katalogů, vytvořených z pogumovaného papíru, který nelze recyklovat a skončil by ve spalovně či na skládce. Tyto katalogy jsme skartovali na drť. Spojili jsme se s restaurátorkou a expertkou na materiály a s její pomocí se nám podařilo vytvořit umělý mramor, jehož základní stavební jednotku tvoří tato papírová drť. Po mnoha experimentech se nám podařilo vytvořit deskový materiál, který jsme nazvali SKARTO a následně ho použijeme na vytvoření mobiliáře KCP,“ říká Tomáš Rachunek.

První ukázku desky SKARTO mohla veřejnost vidět na výstavě Czech Design Week v říjnu 2020. Tomu předcházely týdny experimentování, kdy Tomáš a Matěj spolupracovali s restaurátorkou a expertkou na materiály ve snaze ručně vyvinout základní deskovinu, kterou budou schopni posouvat dál. Ze tří prototypů deskovin, z nichž byl každý vytvořený jiným způsobem, zvolili designéři finální cestu papíru a disperzního lepidla. Na výrobu desky 600 mm × 1 000 mm × 30 mm se využije 45 kg starých papírových katalogů a 10 litrů disperzního lepidla. Hrubá deska se po vysušení ořeže, ručně obrousí a vyleští. Posledním krokem je penetrace, aby byl materiál nesavý a otíratelný.

Nyní se designéři v laboratoři spolu s vývojovým týmem snaží vyvinout technologii pro strojovou výrobu recyklovaných desek SKARTO ve větším objemu s požadovanými vlastnostmi a kvalitou. Po prvních testech takto vyrobeného materiálu, kdy zjistí a definují všechny jeho vlastnosti, začne samotné navrhování interiérového mobiliáře pro KCP. Materiál musí plnit funkční principy mobiliáře, jehož vizuální podoba bude zase korespondovat se silným výrazem interiérů KCP.

„Jsem rád, že i tak velká instituce jako Kongresové centrum Praha překračuje obvyklé hranice korporátního smýšlení. Ačkoli designér musí často klienty vést a erudovat, vedení KCP souhlasilo se všemi podněty, které jsme s kolegou Matějem přinesli. Ve výsledku tak vznikne skutečně kvalitní produkt, reflektující hodnoty designu 21. století, včetně respektu k udržitelnosti. Náš projekt s KCP sice nedemonstruje finální řešení jako takové, ale může být podnětem pro další designéry, vědce, kutily nebo samotné klienty a širokou veřejnost, aby nad produkty nebo jejich materiálem přemýšleli v širším spektru,“ shrnuje Tomáš Rachunek.

O autorech recyklovaného mobiliáře pro KCP

Student pražské UMPRUM Tomáš Rachunek (*1994) navrhl pro outdoorovou značku Fjällräven instalaci „recyklovaného“ batohu Re-Kånken při jeho představení ve Veletržním paláci. Batoh je vyroben z 11 použitých PET lahví. Má nejenom recyklovaný původ, ale zároveň je sám o sobě z 95 % recyklovatelný. Dalším počinem byla originální ekologická renovace butiku Nespresso v Pařížské ulici v Praze, pro jehož obložení Tomáš použil spotřebované hliníkové kapsle od kávy. Ve svém ekologickém snažení pokračuje i v projektu mobiliáře pro Kongresové centrum Praha.

Absolvent Fakulty designu a uměni Ladislava Sutnara na ZČU v Plzni Matěj Matouš je grafický designer a Ilustrátor na volné noze. Mimo tvorbu vizuálních identit jsou jeho vášní ilustrace plakátů a triček pro různé festivaly (MakerFair Prague) nebo české značky (Horsefeathers). Zároveň se hodně pohybuje okolo komunity tzv. Makers, tedy hnutí okolo sdílených dílen FABLAB či Makerspace. Právě okolo sdílených dílen se často mluví i o tématu recyklace, upcyklace a celkové udržitelnosti.

Kongresové centrum Praha je jedním z největších kongresových center v České republice, které nabízí 70 sálů a salónků pro konání akcí od malých konferencí po velké kongresy včetně vybavení na nejvyšší technické úrovni. Výhodou je výborná dopravní dostupnost do blízkého centra města, díky kterému disponuje krásným výhledem na historickou Prahu. Jeho součástí je i Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. KCP získalo prestižní ocenění Superbrands 2019 a certifikát EKO Gold za čerpání energie z obnovitelných zdrojů. Více na www.praguecc.cz.