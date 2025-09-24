Elektřina a teplo pro podpůrné služby? Dny kogenerace se přesouvají do Brna
V říjnu se v Brně uskuteční 18. ročník konference Dny kogenerace 2025, která se zaměří na roli kombinované výroby elektřiny a tepla v měnící se energetické krajině. Akce organizovaná sdružením COGEN Czech proběhne 21. a 22. října v hotelu Passage.
Nová energetická legislativa, změny v systému podpor, rostoucí význam decentralizovaných zdrojů při zajišťování energetické bezpečnosti a transformace teplárenství směrem od uhlí k plynu jsou témata, která budou dominovat letošnímu programu konference.
„Kogenerace má v současné době obrovský potenciál. Při správném nastavení provozní podpory a legislativního rámce můžeme dosáhnout významného nárůstu instalovaného výkonu. Důležité je, že kogenerační jednotky dokážou poskytovat nejen elektřinu a teplo, ale také podpůrné služby pro stabilitu elektrizační soustavy," zdůrazňuje Lukáš Dobeš, předseda sdružení COGEN Czech.
První den konference se zaměří na energetickou legislativu a novinky v oboru kogenerace. Účastníci se mohou těšit na prezentace Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu a dalších klíčových institucí, které představí aktuální koncepce a regulační změny. Významnou součástí programu bude diskuze o využití energetické flexibility z kogeneračních jednotek a jejich roli v moderní energetice.
Jedním z hlavních témat prvního dne bude panelová diskuze věnovaná roli decentralizovaných zdrojů při blackoutu. V době rostoucích obav o energetickou bezpečnost představuje kogenerace důležitý nástroj pro zajištění kontinuity dodávek energie. Diskuze se zúčastní odborníci z oblasti energetiky, akademické sféry a státní správy, kteří budou sdílet své zkušenosti a pohledy na tuto problematiku.
Druhý den konference bude věnován především legislativním novinkám a transformaci energetického sektoru. Účastníci se dozví podrobnosti o aktuálním cenovém rozhodnutí pro provozní podporu podporovaných zdrojů energie na rok 2026, strategii přechodu teplárenství od uhlí k plynu a klíčových legislativních změnách, které ovlivní fungování kogeneračních projektů. Součástí programu bude také prezentace systému emisních povolenek EU ETS2, který má významný dopad na ekonomiku energetických zdrojů.
Významnou část druhého dne bude tvořit blok věnovaný bioenergetice, kde budou představeny nejnovější trendy v oblasti využití biometanu jako udržitelného paliva pro kogenerační jednotky.
Konference Dny kogenerace 2025 tradičně představuje nejvýznamnější setkání odborníků z oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla v České republice. Akce přitahuje zástupce státní správy, odborníky z akademické sféry, projektanty, investory a provozovatele kogeneračních zařízení. Networking a výměna zkušeností mezi účastníky jsou nedílnou součástí konference, kterou doplňuje společenské setkání v prvním dni akce.
Letošní ročník se koná v prestižním hotelu Passage v centru Brna, který nabízí moderní konferenční zázemí a výbornou dostupnost jak automobilovou, tak veřejnou dopravou. Hotel disponuje vlastními garážemi s vjezdem z ulice Mezírka, což účastníkům zajišťuje pohodlné parkování.
Registrace probíhá prostřednictvím webových stránek konference, kde účastníci najdou také průběžně aktualizovaný program a další praktické informace.
Dny kogenerace 2025 představují jedinečnou příležitost získat aktuální informace o směřování kogeneračního sektoru, navázat nové kontakty a připravit se na výzvy, které přinášejí změny v energetické legislativě a transformace energetického mixu České republiky. Pro všechny, kdo se pohybují v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla, je tato konference nezbytnou investicí do profesního rozvoje a udržení konkurenceschopnosti v dynamicky se měnícím energetickém prostředí.