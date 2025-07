TZB-info / Energetika / Kogenerace / 10 MW výkonu v Teplárně Písek dodá plynová kogenerační jednotka

10 MW výkonu v Teplárně Písek dodá plynová kogenerační jednotka

Teplárna Písek plánuje ukončit spalování uhlí. Významně k tomu pomůže kogenerační jednotka, která bude uvedena do provozu příští rok. Stavební práce již začaly.

Teplárna Písek zahájila v květnu realizaci projektu instalace plynové kogenerační jednotky (KGJ) s celkovou výší investice až 200 milionů korun. Provoz má být zahájen v květnu příštího roku. KGJ s elektrickým výkonem 5,1 MW a tepelným 5,2 MW umožní kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) s celkovou účinností přes 96 % a snížení emisí CO 2 až o 30 % ve srovnání s dnešním uhelným zdrojem. Na klíč ji dodá česká firma GENTEC CHP. Součástí investice jsou tlakové akumulační nádrže 4krát 250 m3 s kapacitou minimálně 60 MWh tepla, tj. cca 12 hodin provozu KGJ bez potřeby tepla. Nádrže umožní optimální provozní režim KGJ s možností reagovat na nerovnováhy v elektrické síti, i když by pro souběžně produkované teplo v daném okamžiku nebylo využití. Počítá se s budoucím doplněním o druhou identickou KGJ a s úplným opuštěním uhlí do roku 2030. Na celkové koncepci spolupracuje Teplárna Písek od roku 2020 se skupinou ORGREZ.



Obr. V Písku se při zahájení investiční akce symbolicky neklepalo na kámen, ale na potrubí Obr. V Písku se při zahájení investiční akce symbolicky neklepalo na kámen, ale na potrubí

Obr. Andrea Žáková, ředitelka Teplárny Písek, a.s Obr. Andrea Žáková, ředitelka Teplárny Písek, a.s



Andrea Žáková, ředitelka Teplárny Písek, a.s. uvedla, že výstavba kogenerační jednotky je jedním z největších a nejvýznamnějších investičních projektů, který je za poslední dobu v teplárně realizován. Projekt je spolufinancován prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu Modernizačního fondu EU. Pro teplárnu jde o klíčovou součást plánu zbavit se závislosti na uhlí. Řada technologických a provozních změn však již byla úspěšně zavedena, počínaje prvními pokusy se spolu spalováním biomasy v kotlích na uhlí. V letech 2018 až 2020 proběhla výstavba biomasového kotle s výkonem 10 MW, který s regulačním rozsahem 25 až 100 % pokrývá cca 25 % ročních dodávek tepla. Část provozů byla i plynofikována. Instalace KGJ umožní výrazně zefektivnit výrobu elektrické energie a snížit emise CO 2 , což sníží i náklady na emisní povolenky. Současně bude kogenerační jednotka připravena pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. To vše pomůže stabilizovat ceny tepla. V přípravě je projekt ZEVO, tedy využití komunálního odpadu.







Obr. Ústup od energeticky nevýhodných parovodů (červená) v rámci Teplárny Písek dokumentuje jejich rozsah v roce 2016 (vlevo) a v roce 2020 (vpravo). Obr. Ústup od energeticky nevýhodných parovodů (červená) v rámci Teplárny Písek dokumentuje jejich rozsah v roce 2016 (vlevo) a v roce 2020 (vpravo).

Václav Klein, CEO GENTEC CHP potvrdil, že plynová kogenerační jednotka pro Teplárnu Písek bude vybavena nejmodernější technologií, která je na trhu dostupná. Tato společnost zajistí kompletní instalaci kogenerační jednotky včetně uvedení do provozu a náledný servis. Srdcem KGJ bude pomaluběžný motor s generátorem elektřiny. V případě, že pro píseckou teplárnu bude v budoucnosti dostupná směs zemního plynu s vodíkem, je technologie KGJ připravena na provoz s až 5 % vodíku. Vzhledem k již probíhajícím investicím do zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s dlouhou dobou životnosti a i k těm připravovaným je zajímavé to, že roste počet perspektivních pracovních příležitostí pro technicky vzdělanou veřejnost.



Obr. S instalací KGJ je spojeno řešení dalších technických zařízení (Blokové schéma upraveno z podkladů GENTEC CHP) Obr. S instalací KGJ je spojeno řešení dalších technických zařízení (Blokové schéma upraveno z podkladů GENTEC CHP)



Obr. Václav Klein, CEO GENTEC CHP Obr. Václav Klein, CEO GENTEC CHP

Obr. Jan Krišpín, CEO ORGREZ Obr. Jan Krišpín, CEO ORGREZ



Budoucnost zeleného teplárenství spočívá v pečlivě zvolené a navržené kombinaci zdrojů, které spolupracují v optimální souhře. Tento fakt zdůraznil Jan Krišpín, CEO ORGREZ. V Písku jde aktuálně o kombinaci zdrojů tepla na uhlí, biomasu a plyn a výrobu nejen tepla, ale i elektřiny v generátorech poháněných parními turbínami. Přibude plynová kogenerační jednotka a připravuje se další velký projekt ZEVO, energetické využití komunálního odpadu.



Obr. Pohled do haly s parními turbínami a výrobou elektřiny s náběhem na plný výkon v řádu hodin. Již příští rok bude tato výroba doplněna kogenerační jednotkou s náběhem na plný výkon v řádu minut. Obr. Pohled do haly s parními turbínami a výrobou elektřiny s náběhem na plný výkon v řádu hodin. Již příští rok bude tato výroba doplněna kogenerační jednotkou s náběhem na plný výkon v řádu minut.

Obr. Lukáš Vlček, ministr průmyslu a obchodu Obr. Lukáš Vlček, ministr průmyslu a obchodu



Zahájení výstavby se zúčastnil i Lukáš Vlček, ministr průmyslu a obchodu. Mimo jiné uvedl, že v programu HEAT bylo vypsáno již 5 výzev s celkovou alokací 90 miliard korun pro teplárny, které přejdou z uhlí na ekologičtější zdroje. V minulém roce byly schváleny výsledky aukcí na provozní podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET, s využitím kogeneračních jednotek) a letos se pokračuje s celkovým instalovaným výkonem 3 080 MWe. Na obnovu a zvýšení účinnosti teplárenských sítí bylo v Národním plánu obnovy alokováno 1,7 miliardy, přičemž v současnosti je ve fázi realizace už přes 30 projektů, dohromady za 4 miliardy korun, které mají vzniknout do poloviny roku 2026.

Závěr

Výstavba nové plynové kogenerační jednotky v teplárně Písek představuje důležitý krok na cestě k postupné dekarbonizaci výroby tepla. Zároveň otevírá prostor pro rozvoj dalších služeb, které budou přínosem celému regionu. Díky své vysoké flexibilitě bude nová jednotka schopna stabilizovat elektrizační soustavu, zejména v obdobích, kdy je kvůli nepříznivému počasí omezený výkon fotovoltaických a větrných elektráren nebo dochází k výrazným výkyvům ve výrobě. Narůstající míra elektrifikace a zapojení nestabilních obnovitelných zdrojů vytváří příležitost efektivně reagovat na vývoj cen elektřiny a správně plánovanou výrobou posilovat tržby teplárny. Pro odběratele tepla to znamená vyšší stabilizaci cen tepla.