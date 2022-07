TZB-info / Energetika / Energetická politika / Podnikatelé se hlásí o podporu ELENA. Oceňují bezúročné úvěry a pomoc při přípravě úsporných projektů

Vysoké náklady na energie, ale i rostoucí úrokové sazby stěžují podnikatelům investice do nehospodárných budov. Právě Národní rozvojová banka prostřednictvím programu ELENA nabízí pomoc při přípravě investic do energeticky náročných budov, a to uhrazením 90 procent vynaložených nákladů, a navíc nabízí možnost bezúročného financování. Podle koordinátora programu Čestmíra Hrdinky je o takové programy stále větší zájem, především kvůli nulovým úrokům.