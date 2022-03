TZB-info / Energetika / Energetická politika / Režim dodavatele poslední instance končí. Koho si vybrat za nového dodavatele?

Režim dodavatele poslední instance končí. Koho si vybrat za nového dodavatele?

Přinášíme přehled dodavatelů, kteří ukončili dodávky a kdy jejich zákazníkům končí dodávky v režimu dodavatele poslední instance. Dále zde naleznete několik doporučení, které nabídky si nyní vybrat.

Zákazníci v režimu dodavatele poslední instance (DPI) jsou zákazníci těch dodavatelů, kteří byli ukončeni v systému Operátora trhu a své zákazníky nepřevedli na jiného dodavatele, jež by dál za ně pokračoval v dodávkách. Většina zákazníků si sice již našla nového dodavatele, ale určité procento zákazníků stále ještě setrvává v režimu DPI. Ke konci února se v tiskové zprávě Energetického regulačního úřadu uvádí, že již více jak 97 procent zákazníků našeho bývalého největšího alternativního dodavatele Bohemia Energy si našla svého dodavatele. Zákazníků jiných dodavatelů je v porovnání se zákazníky Bohemia Energy v DPI minimum.

Ceny elektřiny a plynu od přelomu roku začaly klesat a počet nových, končících dodavatelů, jejichž zákazníci se ocitli v režimu DPI, se zastavil. S válkou na Ukrajině ale vzrostly ceny energií na dosud nevídanou úroveň a s tím i náklady na financování nákupu těchto komodit na trhu. Někteří dodavatelé tyto vysoké náklady nebyli schopni ufinancovat a oznámili konec dodávek. Zatím je málo dodavatelů, kteří skončili s dodávkami obou komodit najednou, většinou ukončili dodávky pouze jedné komodity, více v případě plynu. Dodavatelé však existují nadále.

Přehled dodavatelů, kteří skončili a jejich zákazníci přešli do DPI

Pravidelně aktualizovaný přehled dodavatelů, kteří ukončili činnost a jejichž zákazníci mohou být v režimu DPI se uvádí na stránkách Energetického regulačního úřadu. Úřad tyto stránky pravidelně aktualizuje v době, kdy do seznamu přibývají nově končící dodavatelé. Lidé samozřejmě vědí, kdo je jejich dodavatel poslední instance, ale možná si neuvědomují, že přijde konec tohoto režimu a s tím hrozba odpojení odběrného místa od dodávek. V tabulkách je uvedeno datum ukončení režimu DPI.

Přehled dodavatelů elektřiny, kteří ukončili činnost a jejich zákazníci jsou v režimu DPI

Dodavatel Termín ukončení DPI BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 14. 04. 2022 COMFORT ENERGY s.r.o. 14. 04. 2022 Český Energetický Dodavatel a.s. 23. 06. 2022 Energie ČS, a.s. 14. 04. 2022 ENERGO LaR s.r.o. 11. 09. 2022 Europe Easy Energy a.s. 14. 04. 2022 Kolibřík energie, a. s. 19. 04. 2022 Lumius, spol. s.r.o. 12. 07. 2022 Microenergy s.r.o. 14. 06. 2022 Ray Energy a.s. 17. 05. 2022 X Energie, s.r.o. 14. 04. 2022

Přehled dodavatelů plynu, kteří ukončili činnost a jejich zákazníci jsou v režimu DPI

Dodavatel Termín ukončení DPI A-PLUS Energie obchodní, a.s. 22. 04. 2022 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 17. 04. 2022 COMFORT ENERGY s.r.o. 17. 04. 2022 Český Energetický Dodavatel a.s. 26. 06. 2022 Czech Energy s.r.o. 09. 07. 2022 EAGLE ENERGY a.s. 10. 04. 2022 Energie ČS, a.s. 17. 04. 2022 Energie pro Tebe a.s. 25. 06. 2022 Europe Easy Energy a.s. 17. 04. 2022 Františkovy Energie s.r.o. 27. 06. 2022 Kolibřík energie, a. s. 19. 04. 2022 Lumius, spol. s.r.o. 15. 07. 2022 Microenergy s.r.o. 17. 06. 2022 První moravská plynární s.r.o. 13. 09. 2022 Ray Energy a.s. 20. 05. 2022 SVINOS s.r.o. 01. 07. 2022 X Energie, s.r.o. 17. 04. 2022

Na trhu je málo nabídek

Zákazník by si měl co nejdříve najít nového dodavatele. Bohužel v tomto období není nabídek pro nové zákazníky tolik, jako jich bývalo před energetickou krizí. Začátkem války na Ukrajině se zase počet nabídek na trhu výrazně snížil, někteří dodavatelé v současné době s extrémně vysokými cenami na burze přechodně nechtějí nabírat nové zákazníky, jelikož pro ně nyní nemají žádnou nabídku.

Otázka je fixovat nebo nefixovat

Zatímco ještě před rokem byla většina nabídek obchodníků s fixní cenou, u některých obchodníků fixace s nárůstem velkoobchodních cen záhadně zmizela. Nyní mohou jen ti nejsilnější obchodníci nabídnout fixaci cen, kterou již dodrží. Protože však na trhu nepanuje optimismus ohledně dostatku elektřiny i plynu v následujících měsících a v nadcházejících letech, ceny nabídek jsou z pohledu cen z minulých let extrémně vysoké. Čekat však v režimu DPI také není řešením. Dodávky v režimu DPI jsou často nejen extrémně drahé, protože odpojení od energií neznamená jen být na čas bez proudu, bez topení, ale demontáž elektroměru nebo plynoměru také není zadarmo. Za odpojení i za následovné připojení měřidla se platí několik tisícovek.

Solidních nabídek na trhu není mnoho, měl jsem velkou práci, abych dal dohromady jen pár. Snažil jsem se být opatrný s výběrem, protože si uvědomuji, že špatným doporučením a následnou sázkou na doporučeného dodavatele, který ale nebude komunikovat nebo nic nenabídne, ztratí zákazník lepší nabídky.

V elektřině jsem vybral několik produktů pro domácnost, která využívá proud pouze na svícení a pro drobné spotřebiče a proudem netopí. Dále jsou zde nabídky topné elektřiny a nabídky plynu s průměrnou spotřebou pro topení. Na začátku přehledu jsou vždy uvedeny náklady na rok spotřeby u nejvýhodnější nabídky.

Nabídky jsou rozděleny podle garance ceny na produkty bez garance ceny, s garancí ceny a ze spotového trhu. Nejlepší ceníky ze spotového trhu uvádím zde proto, že v případě snížení ceny by tyto ceny byly asi jedinými, které by klesaly. U nabídek ze spotového trhu to jsou nabídky pouze bez závazku, protože nabídky se závazkem jsou vzhledem k volatilitě spotového trhu nesolidní.

Následný přehled je pouze orientační, situace se mění každým dnem, v době vydání článku již nemusí platit.

Svícení fixně (Spotřeba VT 2 000 kWh, sazba D02d), cena od 18 991 Kč za rok

EP Energy Trading / KOMFORT varianta Důvěra 2/2022

ČEZ Prodej / ELEKTŘINA – NA 3 ROKY V AKCI

E.ON Energie / Ceník Variant PRO 24 Zima II. - nabídka ukončena

ČEZ Prodej / ELEKTŘINA – NA 2 ROKY V AKCI

Topení fixně (spotřeba VT/NT 1 000/9 000 Kč/MWh, D57d), cena od 63 587 Kč za rok

ČEZ Prodej / ELEKTŘINA – NA 3 ROKY V AKCI

EP Energy Trading / KOMFORT varianta Důvěra 2/2022

ČEZ Prodej / ELEKTŘINA – NA 2 ROKY V AKCI

E.ON Energie / Ceník Variant PRO 24 Zima II. - nabídka ukončena

ČEZ Prodej / ELEKTŘINA – NA 1 ROK V AKCI

Svícení bez fixace ceny (Spotřeba VT 2 000 kWh, sazba D02d), cena od 16 758 Kč za rok

České teplo / TREND

Pražská energetika / PRE PROUD START- nabídka ukončena

FONERGY / PREMIUM 22

ČEZ Prodej / ELEKTŘINA BEZ ZÁVAZKU

Topení bez garance ceny (spotřeba VT/NT 1 000/9 000 Kč/MWh, D57d) cena od 53 593 Kč za rok

České teplo / TREND

Pražská energetika / PRE PROUD START

FONERGY / STANDARD 22

ČEZ Prodej / ELEKTŘINA BEZ ZÁVAZKU

Spotové nabídky (dosavadní cena za rok na základě váženého průměru za 3 měsíce od 66 903 Kč)

bezDodavatele / NAŠE ENERGIE

ELIMON / Svěží SPOT

Eneka / Denní trh 2021

Plyn

Spotřeba 20 MWh/rok s fixací ceny: (od 46 037 Kč za rok)

ČEZ Prodej / PLYN – NA 3 ROKY V AKCI

ČEZ Prodej / PLYN – NA 1 ROK V AKCI

E.ON Energie / Ceník Variant PRO 24 Zima II - nabídka ukončena

ELIMON / Svěží 12

Spotřeba 20 MWh/rok bez fixace ceny: (od 65 919 Kč/rok)

ČEZ Prodej / PLYN BEZ ZÁVAZKU

České teplo / TREND

Spotové nabídky (dosavadní cena za rok na základě váženého průměru za 3 měsíce, cena od 73 748 Kč)