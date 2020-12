Přes 300 obcí a malých podniků nesouhlasí s nižší podporou komunitní energetiky z Modernizačního fondu

Ačkoliv Ministerstvo životního prostředí představuje Modernizační fond jako nástroj pro financování komunitní energetiky, která může České republice pomoci k decentralizaci a dekarbonizaci energetického trhu, navrhuje ji podpořit pouze 1,5 %.

S tím nesouhlasí obce ani podnikatelé, kteří se připojili k Výzvě vládě na podporu komunitní energetiky. K dnešnímu dni výzvu podepsalo 375 starostek, starostů a zástupců malých podniků. Požadují navýšení alokace na 4 %. Meziresortní připomínkování končí ve středu, 2. 12. 2020. Následně bude jednat vláda.

Částka, která má komunitní energetiku podle programového dokumentu podpořit, je zhruba 2,3 miliard korun, což je pro pokrytí potřeb více než 6 000 obcí v ČR neadekvátní. Jedná se o jediný jistý zdroj financování komunitní energetiky na roky 2021–2030.

Samosprávy, ale i družstva, bytové domy, SVJ a malé a střední podniky by přitom díky zapojení do energetických komunit získaly možnost vyrábět energii z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. Tu mohou i chytře regulovat. Taková opatření zajistí nejen nižší cenu elektřiny, ale posílí i energetickou nezávislost občanů a zvýší kvalitu jejich života.

„Obce a občané by měli investovat do věcí, které jim něco přináší. Komunitní energetika představuje inteligentní investiční strategii, která obcím umožní spojit vlastní úspory s velkými penězi z dotací. Díky tomu nejen že ušetří statisíce na výdajích za energie a zvýší se jejich atraktivita pro občany, ale bude to mít velký přínos i pro planetu,“ řekl Jiří Krist, předseda spolku NS MAS.

V době nastupující ekonomické krize a škrtů ve veřejných rozpočtech není vhodné brzdit rozvoj stávajících územních samospráv, malých a středních podniků, ani nových developerských projektů prostřednictvím omezení evropských fondů. „Nevidím důvod proč obce dopředu omezovat, když to ještě ani nezkusili. Dvě stě třicet milionů ročně pro více než 6 000 obcí je přece absolutně nedostatečné,“ vysvětlil Miroslav Kalvas, starosta města Jílové, proč výzvu podepsal.

Zapojené obce a svazy proto žádají navýšení financí z Modernizačního fondu pro komunitní energetiku na 4 %, tedy zhruba 6 miliard korun. „Zvýšení alokace na 4 % není nijak přehnaný požadavek. Naopak, pokud komunitní energetika naplno využije svého potenciálu, je možné, že ani toto navýšení nebude dostatečné. Je to však číslo, které navrhovali odborní konzultanti od Evropské komise, a samo ministerstvo s touto sumou ještě v srpnu souhlasilo,“ uvedla za Frank Bold Society Karolina Gyurovszká.

Modernizační fond

Modernizační fond má být jedním z prostředků k dosažení uhlíkové neutrality ČR v roce 2050. Podporu z fondu bude možné čerpat v letech 2021–2030. Jedná se o zhruba 150 miliard korun určené především na transformaci energetiky rozdělených do devíti programů. Hrozí však, že většinu peněz se rozdělí velkým hráčům na energetickém poli a na odporu decentralizace a energetické komunity poputuje jen minimální podpora.

Meziresortní připomínkové řízení končí ve středu, 2. 12. 2020. Následně bude jednat vláda.