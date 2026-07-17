ORGREZ posiluje vedení: Strategický rozvoj elektroenergetiky nově povede Petr Lang
Přehrát audio verzi
ORGREZ posiluje vedení: Strategický rozvoj elektroenergetiky nově povede Petr Lang
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
ORGREZ Group posiluje své kompetence v oblasti strategického rozvoje a moderní elektroenergetiky. Do vedení společnosti ORGREZ, a.s., nastupuje Petr Lang, který v pozici obchodního ředitele pro elektroenergetiku přebírá odpovědnost za řízení stěžejní divize. S Petrem Langem získává ORGREZ experta, který stál u zrodu klíčových změn v české distribuční soustavě, a upevňuje tak pozici skupiny jako předního poskytovatele řešení odpovídajících novému uspořádání energetického trhu.
Jmenování Petra Langa je dalším krokem v dlouhodobé strategii ORGREZ Group, která se zaměřuje na komplexní transformaci energetiky směrem k decentralizaci, digitalizaci a efektivnímu řízení aktiv. Petr Lang přechází z pozice Head of Strategy v ČEZ Distribuce. Podílel se na zásadních projektech celostátního významu, jako je národní tarifní reforma NN, implementace smart meteringu a zavádění chytrého asset managementu.
„Energetika dnes není o čekání na to, co přijde, ale o aktivním řízení změn. Příchod Petra Langa je pro nás jasným signálem, že ORGREZ přímo ovlivňuje podobu moderní energetiky. Naším cílem je ukázat, že spojení naší inženýrské DNA se špičkovým strategickým řízením aktiv je přesně tou odpovědí, kterou trh v době masivního nástupu obnovitelných zdrojů a flexibility vyžaduje,“ říká Jan Krišpín, generální ředitel a člen představenstva ORGREZ, a.s.
Petr Lang přináší do společnosti unikátní vhled do fungování distribuce energie a hlubokou znalost legislativně-regulatorního rámce, který je pro budoucí stabilitu energetického sektoru zásadní. „ORGREZ vnímám jako vrcholovou expertní autoritu s obrovským technickým zázemím. Mým cílem je toto know-how dále rozvíjet a nabídnout trhu řešení, která umožní zvládnout narůstající komplexitu sítě, integraci naměřených dat a flexibility i požadavky na efektivní asset management,“ říká Petr Lang, obchodní ředitel pro elektroenergetiku ORGREZ, a.s.
Ve své nové roli se zaměří na rozvoj obchodních příležitostí a služeb, které umožní lépe porozumět dynamice moderní elektroenergetiky, maximalizovat hodnotu aktiv a zajistit jejich efektivní financování a provoz. Hlavní důraz přitom klade na zákazníky, kteří už nechtějí energii jen pasivně odebírat, ale aktivně hledají soběstačnost a stabilitu.
Synergie expertízy a inovací napříč skupinou
ORGREZ, a.s., vytváří ekonomicko-strategický rámec, ve kterém vedení divize úzce spolupracuje s dalšími entitami ve skupině. Tato spolupráce zahrnuje propojení s ORGREZ DATA při využití AI a pokročilé analytiky pro prediktivní údržbu a řízení datových toků a součinnost s ORGREZ ECO v oblasti technologické architektury a dlouhodobých udržitelných strategií na základě tvrdých dat. Důležitou vazbu tvoří obchodní složka ORGREZ TRADE, která optimalizuje obchodní využití aktiv.
Tato vnitřní synergie umožňuje skupině ORGREZ pokrýt celý životní cyklus energetických projektů – od úvodní studie a technického měření až po finální instalaci technologie a její obchodní zhodnocení na trhu.
Ing. Petr Lang
Petr Lang je vrcholový manažer s prokazatelnými výsledky v oblastech energy market designu, korporátní strategie a transformace energetické infrastruktury. Jako hlavní architekt připravované národní tarifní reformy v oblasti NN se zaměřoval na uvolnění flexibility, digitalizaci sítí a kompletní redesign energetického trhu v ČR.
Na pozici Head of Strategy v ČEZ Distribuce odpovídal za dlouhodobé strategické směřování, řízení životního cyklu aktiv a řízení investičního programu. Předtím působil ve skupině EG.D (člen skupiny E.ON) jako Head of Asset Management, kde zodpovídal za zavádění principů prediktivní údržby, adopci datového rozhodování do plánování a provozu sítí a optimalizaci investičních strategií. Své zkušenosti s digitálním a data-driven mindsetem si osvojil v rámci globální skupiny WPP a plně je aplikoval v EG.D a ČEZ Distribuce.
Je inženýrem ekonomie, absolvoval na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve volném čase se věnuje rodině, sportu, rád cestuje, čte a vaří.
ORGREZ Group pečuje o energetiku od roku 1957
ORGREZ Group je skupina firem aktivních v oblasti udržitelné energetiky, vývoje nových technologií a ochrany životního prostředí. Přes 65 let podporujeme největší energetické provozovatele v ČR a SR dodávkami v řadě specifických oborů elektroenergetiky a tepelné techniky, zpracováním studií, prováděním speciálních měření a zkoušek, provozem akreditovaných laboratoří, vývojem nejmodernějších technologií, udržitelným rozvojem energetiky a ochranou životního prostředí.