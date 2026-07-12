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ČEZ ESCO si už zajistilo turbínu pro paroplyn v Třineckých železárnách. Dodá ji Siemens Energy

12.7.2026
ČEZ ESCO, a.s.

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ČEZ ESCO si už zajistilo turbínu pro paroplyn v Třineckých železárnách. Dodá ji Siemens Energy

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Zakázka na výstavbu paroplynové elektrárny pro Třinecké železárny rychle postupuje. ČEZ ESCO podepsalo smlouvu na dodávku turbíny SGT-800 od společnosti Siemens Energy. Kombinovanou výrobu elektřiny a tepla tak bude v Třinci zajišťovat jeden z nejoblíbenějších typů plynové turbíny na světě.

Turbína SGT-800
Turbína SGT-800

Nový paroplynový zdroj nahradí dosluhující uhelný kotel společnosti Energetika Třinec, která je součástí Třineckých železáren. Je složen z kompaktní plynové turbíny, která je určena pro spalování zemního plynu s možností spolu spalování vodíku do 15 % objemu. Dokončení zakázky v hodnotě přesahující 4 miliardy korun je naplánováno na rok 2030. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla umožní mimo jiné také vytápět město Český Těšín.

Výstavba nové elektrárny pro Třinec je jednou z historicky největších zakázek ČEZ ESCO. Jde o velmi náročný projekt, na kterém jsme okamžitě začali pracovat. Zajištění plynové turbíny je pro výstavbu nového zdroje klíčové. Turbína je srdcem každé elektrárny a já jsem rád, že se nám ji podařilo i za současných náročných podmínek na trhu zajistit od takto kvalitního dodavatele, jakým je společnost Siemens Energy,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

Turbína SGT-800 je ideálním řešením pro malé a střední flexibilní paroplynové elektrárny, jakou bude i ta v Třinci. Hlavní modul turbíny a generátoru v protihlukovém krytu měří na délku zhruba 24 metrů, je 7 metrů široký a 6 metrů vysoký. Výkon turbíny dosahuje 62 MWe.

Je pro nás ctí dodávat turbínu pro Třinec. Technologie SGT-800 vychází z osvědčené švédské výroby. Důležitou roli sehrává lokální tým, který bude ve spolupráci s výrobním závodem zajišťovat dlouhodobý servis zařízení po celou dobu jeho životnosti. Těší nás, že se toto řešení podílí na modernizaci a dekarbonizaci české energetiky. Celosvětově jsme dodali již více než 550 těchto turbín a každá nová realizace pro nás znamená dlouhodobý závazek být partnerem, na kterého se lze spolehnout,“ uvádí Jaroslav Lahoda, ředitel Siemens Energy ČR.

V Třineckých železárnách už několik let aktivně pracujeme na modernizaci naší výroby. Výstavba nízkoemisního zdroje elektřiny a tepla je na této cestě dalším krokem. Těší mě, že příprava výstavby rychle pokračuje a že se podařilo najít pro turbínu takto kvalifikovaného dodavatele,“ dodává Roman Heide, generální ředitel Třineckých železáren.

Projektové práce na výrobě turbíny začnou ještě letos, samotná dodávka proběhne v roce 2029. Turbínu vyrobí závod ve švédském Finspångu.

 
 
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