ČEZ ESCO si už zajistilo turbínu pro paroplyn v Třineckých železárnách. Dodá ji Siemens Energy
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ČEZ ESCO si už zajistilo turbínu pro paroplyn v Třineckých železárnách. Dodá ji Siemens Energy
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Zakázka na výstavbu paroplynové elektrárny pro Třinecké železárny rychle postupuje. ČEZ ESCO podepsalo smlouvu na dodávku turbíny SGT-800 od společnosti Siemens Energy. Kombinovanou výrobu elektřiny a tepla tak bude v Třinci zajišťovat jeden z nejoblíbenějších typů plynové turbíny na světě.
Nový paroplynový zdroj nahradí dosluhující uhelný kotel společnosti Energetika Třinec, která je součástí Třineckých železáren. Je složen z kompaktní plynové turbíny, která je určena pro spalování zemního plynu s možností spolu spalování vodíku do 15 % objemu. Dokončení zakázky v hodnotě přesahující 4 miliardy korun je naplánováno na rok 2030. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla umožní mimo jiné také vytápět město Český Těšín.
„Výstavba nové elektrárny pro Třinec je jednou z historicky největších zakázek ČEZ ESCO. Jde o velmi náročný projekt, na kterém jsme okamžitě začali pracovat. Zajištění plynové turbíny je pro výstavbu nového zdroje klíčové. Turbína je srdcem každé elektrárny a já jsem rád, že se nám ji podařilo i za současných náročných podmínek na trhu zajistit od takto kvalitního dodavatele, jakým je společnost Siemens Energy,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.
Turbína SGT-800 je ideálním řešením pro malé a střední flexibilní paroplynové elektrárny, jakou bude i ta v Třinci. Hlavní modul turbíny a generátoru v protihlukovém krytu měří na délku zhruba 24 metrů, je 7 metrů široký a 6 metrů vysoký. Výkon turbíny dosahuje 62 MWe.
„Je pro nás ctí dodávat turbínu pro Třinec. Technologie SGT-800 vychází z osvědčené švédské výroby. Důležitou roli sehrává lokální tým, který bude ve spolupráci s výrobním závodem zajišťovat dlouhodobý servis zařízení po celou dobu jeho životnosti. Těší nás, že se toto řešení podílí na modernizaci a dekarbonizaci české energetiky. Celosvětově jsme dodali již více než 550 těchto turbín a každá nová realizace pro nás znamená dlouhodobý závazek být partnerem, na kterého se lze spolehnout,“ uvádí Jaroslav Lahoda, ředitel Siemens Energy ČR.
„V Třineckých železárnách už několik let aktivně pracujeme na modernizaci naší výroby. Výstavba nízkoemisního zdroje elektřiny a tepla je na této cestě dalším krokem. Těší mě, že příprava výstavby rychle pokračuje a že se podařilo najít pro turbínu takto kvalifikovaného dodavatele,“ dodává Roman Heide, generální ředitel Třineckých železáren.
Projektové práce na výrobě turbíny začnou ještě letos, samotná dodávka proběhne v roce 2029. Turbínu vyrobí závod ve švédském Finspångu.