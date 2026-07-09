Až 97 % využitých přetoků. Data platformy Propojeno potvrzují potenciál sdílení energie
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Až 97 % využitých přetoků. Data platformy Propojeno potvrzují potenciál sdílení energie
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Projekt sdílení elektrické energie na platformě Propojeno nabírá tempo. Od února, kdy E.ON seznamku pro sdílení energií představil, už v systému funguje 115 aktivních sdílecích skupin a celkově platforma eviduje téměř 1 500 uživatelů se smlouvou. Květnová data ukazují, že aplikace může být výhodná pro obě strany. Nejúspěšnější výrobce dokázal nasdílet 97 % přetoků a nejlepší zapojení odběratelé dokázali pokrýt až 60 % své spotřeby. Mezi nejúspěšnější odběratele patří společenství vlastníků jednotek, které ve svých společných prostorech pokrylo sdílením za květen spotřebu 1 MWh elektrické energie.
„Sdílení elektřiny má v Česku obrovský potenciál. Data potvrzují, že při správném nastavení může výrazně pomoci domácnostem i firmám lépe využít vlastní výrobu a snížit náklady na energii. Zároveň je ale vidět, že jde o proces, který se musí postupně učit – jak ze strany zákazníků, tak samotného trhu,“ říká Kateřina Stehlíková, vedoucí oddělení inovací společnosti E.ON.
Efektivita sdílení v dobře nastavených skupinách byla vysoká
Jedním z nejzajímavějších zjištění analýzy prvních měsíců fungování platformy Propojeno je efektivita sdílení v dobře nastavených skupinách. Z tzv. „leaderboardů“, které sledují nejúspěšnější kombinace výrobců a odběratelů, vyplývá, že nejúspěšnější výrobci dokáží sdílet až 97 % svých přetoků a ti nejúspěšnější odběratelé jsou schopni pokrýt sdílenou elektřinou zhruba 59 % své spotřeby. Z hlediska finanční výnosnosti si pak nejúspěšnější výrobce vydělal 2 860 Kč už po odečtení všech poplatků. Přišel si tak na dvouapůlnásobek částky ve srovnání s průměrnými cenami za klasický výkup. Nejúspěšnější skupina si mezi sebou měsíčně vyměnila kolem 1 000 kWh, což odpovídá roční spotřebě menšího bytu s běžnou spotřebou.
„To ukazuje, že při vhodném propojení může sdílení energie výrazně snížit závislost na dodavatelích,“ přidává Vojtěch Hrdina, projektový manažer platformy Propojeno.
Klíčem je správný „match“
Získaná data zároveň potvrzují, že sdílení elektřiny nezačne fungovat naplno hned po zapojení. Na začátku je potřeba čas na sladění výroby a spotřeby. Průměrná doba od vstupu do skupiny do zahájení sdílení činí zhruba 5 týdnů, přičemž největší část tohoto času připadá na výměnu elektroměru.
„První měsíce zákazníci sbírají data o svém chování. Teprve postupně se ukazuje, jak dobře jsou propojeni. Někdy je potřeba skupinu upravit, aby sdílení fungovalo efektivně,“ doplňuje Kateřina Stehlíková.
Největší potenciál: bytové domy a malé provozy
Z analýzy vychází, že největší přínos sdílení elektrické energie v platformě Propojeno mají odběrná místa s rovnoměrnou denní spotřebou. Typicky se jedná o společné prostory bytových domů, menší provozovny a služby nebo objekty s celodenním provozem. Naopak u domácností se špičkovou spotřebou večer je sladění s výrobou složitější. Ale ne nemožné.
Přestože čísla potvrzují rychlý růst, data zároveň ukazují i rezervy. Zatím se pouze zhruba třetina odběratelů skutečně dostala až do aktivního sdílení, část žádostí o vstup do skupin končí bez odezvy a řada výrobců nereaguje na poptávku odběratelů, což může snižovat motivaci dalších uživatelů. Zapojení do sdílení také stále brzdí termíny výměny elektroměrů nebo i fakt, že zapojit se do sdílení jde vždy jen na začátku měsíce.
Více než polovičnímu zapojení zákazníků do sdílení, což je předpoklad pro nadcházející měsíce, pomůže i fakt, že platforma plánuje nové funkce, které mají proces zjednodušit – například možnost podávat více žádostí najednou nebo lepší doporučení vhodných partnerů pro sdílení.
Sdílení teprve začíná
V současnosti pokrývá sdílení přibližně 15 % spotřeby zapojených odběratelů, což odráží fakt, že platforma je stále ve fázi postupného rozběhu. S rostoucím počtem dat i uživatelů se ale očekává další zvyšování efektivity. Klíčové bude zejména lepší párování výrobců a odběratelů a vyšší aktivita uživatelů. Výrobci i odběratelé jsou po celé České republice. Nejvíce výrobců je přihlášeno z jihu Čech i Moravy a Vysočiny. U odběratelů pak dvojici jižní Čechy a jižní Morava doplňuje ještě středočeský region.
„Díky aplikaci Propojeno bouráme administrativní a procesní bariéry. Sdílení přes Propojeno je jednoduchá a transparentní cesta, jak aktivně řídit elektrickou energii a šetřit či vydělávat na ní,“ doplňuje Kateřina Stehlíková.
Příloha 1 – hlavní zjištění
Hlavní zjištění z dat platformy Propojeno podle Kateřiny Stehlíkové, vedoucí Inovací společnosti E.ON Energie
1. Překvapivě vysoká efektivita
V některých případech propojení výrobců a odběratelů se podařilo dosáhnout velmi vysoké efektivity. Výrobce dokázal sdílet až 97 % svých přetoků a pohyboval se na hraně maxima možného, zatímco odběratelé pokryli sdílenou elektřinou téměř 60 % své spotřeby.
Takový výsledek ukazuje, že sdílení energie není jen teoretický koncept, ale při správném nastavení může výrazně snížit závislost na klasických dodávkách ze sítě.
Za úspěchem stojí především „dobrý match“ – tedy kombinace výrobny a odběrných míst, jejichž výroba a spotřeba se časově doplňují. Typicky jde o kombinaci fotovoltaiky a odběratelů s denní spotřebou. Sdílení energie může pokrýt více než polovinu spotřeby – pokud jsou správně propojeni lidé.
2. Sdílení se musí naučit – první měsíce rozhodují
Z dat vyplývá, že sdílení elektřiny nezačíná naplno hned. Průměrná doba od vstupu odběratele do skupiny do zahájení sdílení je přibližně 36 dní, přičemž největší brzdou je výměna elektroměru a následně čekání na začátek možnosti sdílení k prvnímu dni v měsíci.
V prvních měsících si systém i samotní uživatelé „osahávají“ své výrobní a spotřební vzorce. Musí se také počkat na první data, která jsou k dispozici až 15. Den dalšího měsíce. Proto nemusí být výsledky okamžitě optimální. Teprve s postupným sběrem dat se ukazuje, zda je skupina dobře složená – a někdy se ukáže, že je potřeba ji upravit.
3. Největší vítězové? SVJ a malé provozy
Kvalitativní analýza ukazuje jasný trend: nejlépe fungují odběrná místa, která mají stabilní spotřebu během dne. Typicky jde o společné prostory bytových domů (výtahy, osvětlení, garáže), malé firmy a provozovny, objekty s celodenním provozem. SVJ byly schopné pokrýt sdílením až 1 MWh elektrické energie měsíčně.
4. Největší problém? Lidé si navzájem neodpovídají
Data ukazují, že technická část sdílení funguje, ale největší bariérou je často lidské chování. Platforma eviduje vysoký počet žádostí o vstup do skupin, které skončí bez reakce. Z pohledu odběratelů je to zásadní problém – pokud výrobce nereaguje, klesá jejich motivace zkoušet další propojení.
Právě proto platforma připravuje nové funkce, které mají proces zjednodušit, například možnost podání více žádostí najednou či funkci Friends and Family, kdy výrobci pozvou své známé a potenciál skupiny sdílení doplní ostatními zájemci z trhu. Technologie funguje. Největší překážkou sdílení energie jsou dnes lidé.
Příloha 2
Pohled zákazníka: Očekávám, že do budoucna půjde úspora ještě nahoru
Tomáš L. bydlí v rodinném době na okraji Prahy a do platformy E.ON Propojeno se zapojil jako jeden z prvních. Sám nemá na svém domě výrobnu elektrické energie a proto se do aplikace přihlásil jako čistý odběratel. Elektřinu přitom neodebírá od společnosti E.ON, ale do Propojeno se zapojil jako zákazník jiného dodavatele.
„Do E.ON Propojeno jsem šel hlavně proto, že jsem si chtěl vyzkoušet, jak sdílení elektřiny funguje v běžném provozu domácnosti. Registrace byla překvapivě jednoduchá, základní část jsem měl hotovou během pár minut. Delší byla jen technická část – zhruba tři týdny trvala výměna elektroměru za chytrý. Jakmile byl elektroměr nainstalovaný, propojení s dodavatelem a spuštění sdílení už proběhlo rychle,“ popisuje Tomáš L.
Výrobce nehledal složitě. Platforma pomáhá najít vhodné propojení podle toho, jak se potkává výroba a spotřeba. Za březen až květen od výrobce odebral 284 kWh elektřiny, což pokrylo zhruba 30,5 % celkové spotřeby. Výrobci za sdílenou elektřinu, za kterou by jinak zaplatil dodavateli 900 Kč, zaplatil lehce přes 500 korun a jeho úspora tak činila necelých 400 korun.
„Nejsou to peníze, které člověku změní život, ale pro mě je zajímavé, že třetinu spotřeby domácnosti dokážeme pokrýt elektřinou, která vznikla u někoho jiného na střeše a jinak by šla jako přebytek do sítě. V květnu jsem díky sdílení získal téměř 96 kWh a ušetřil 133 korun. V dubnu aplikace ukazovala u víkendového průměru pokrytí 36,7 %, v květnu u pracovních dnů 34,6 %,“ doplňuje.
Přiznává, že postupně kvůli efektivitě sdílení trochu mění i chování doma. Snaží se prát nebo zapínat myčku ve chvíli, kdy svítí a je větší šance, že se potká výroba se spotřebou. „Pomáhá mi i práce z domova, protože část spotřeby máme přes den, a ne jen v ranních a večerních špičkách. Do budoucna čekám, že s delším obdobím a lepším načasováním spotřeby půjde úspora ještě o něco nahoru. Už teď mi to ale dává smysl – ne jako jednorázový trik na účtu, ale jako praktický způsob, jak lépe využít elektřinu vyrobenou lokálně v Česku,“ uzavírá Tomáš L.
Skupina E.ON je tradičním partnerem české energetiky. Na českém trhu působíme od roku 1998. Dodáváme elektřinu 1,2 milionu zákazníků a zemním plynem zásobujeme více než 220.000 zákazníků, a to převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě.