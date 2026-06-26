ČEZ Distribuce posiluje investice do sítí. Klíčovou roli hrají zákaznické požadavky, digitalizace a chytré měření
Přehrát audio verzi
ČEZ Distribuce posiluje investice do sítí. Klíčovou roli hrají zákaznické požadavky, digitalizace a chytré měření
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Společnost ČEZ Distribuce reaguje na rychlou proměnu energetiky posílením investic do distribuční soustavy. V letech 2026 až 2030 plánuje investovat celkem 93 miliard korun, přičemž už v roce 2025 dosáhly investice 19,2 miliardy Kč, což představuje druhý nejvyšší objem v historii společnosti. Ve středních Čechách do roku 2030 ukrojí z celkové částky více než 18 miliard korun.
Za rekordními investicemi stojí především rychle rostoucí počet požadavků na připojení nových zdrojů elektřiny a nových typů spotřeby. Zatímco ještě před několika lety dominovaly žádosti o připojení fotovoltaických elektráren, dnes se stále častěji objevují také bateriová úložiště, tepelná čerpadla nebo nabíjecí infrastruktura pro elektromobily. Distribuční síť se proto musí přizpůsobit novým nárokům zákazníků.
Požadavků na připojení rychle přibývá, ale kapacita sítě není neomezená. Jak distributoři posuzují nové žádosti a proč je někde nutné nejdříve síť posílit? Téma přibližuje Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce. Podívejte se na video.
Chytré elektroměry pomohou lépe řídit síť
Vedle investic do vedení a transformoven pokračuje také rozvoj chytrého měření. ČEZ Distribuce má dnes instalováno přibližně 430 tisíc inteligentních elektroměrů. Do roku 2027 jejich počet vzroste na 800 tisíc a do roku 2030 na 1,5 milionu. Chytré elektroměry přinesou přesnější informace o zatížení sítě, rychlejší identifikaci poruch a lepší podmínky pro připojování nových zdrojů nebo sdílení elektřiny. Pro zákazníky znamenají především podrobnější přehled o spotřebě a větší možnosti, jak vlastní odběr řídit.
S rostoucím počtem chytrých zařízení porostou také nároky na zpracování dat a IT infrastrukturu. Distribuční soustava se tak postupně mění z klasické energetické infrastruktury na systém, který musí v reálném čase pracovat s obrovským množstvím informací.
Milín, Mělník i Mladoboleslavsko. Síť čekají velké stavby
Součástí investičního programu je rozsáhlá modernizace hlavních prvků distribuční soustavy. Ve středních Čechách investuje ČEZ Distribuce do roku 2030 více než 18 miliard korun. Samotné vedení velmi vysokého napětí 110 kV si vyžádá investice přes 4,5 miliardy korun.
Mezi nejvýznamnější projekty patří nově zrekonstruovaná a rozšířená transformovna Milín. Ta zajišťuje dodávky elektřiny přibližně pro 100 tisíc domácností a významné průmyslové odběratele na Příbramsku, Dobříšsku a Sedlčansku.
V Mělníku vzniká nová rozvodna za 294 milionů korun, která umožní připojení nové paroplynové elektrárny. Modernizací prochází také vedení mezi Čechy Střed a Mladou Boleslaví za 148 milionů korun. Rekonstrukce zvýší přenosovou kapacitu a posílí spolehlivost dodávek elektřiny například pro automobilku Škoda Auto. Dalších 140 milionů korun směřuje do obnovy vedení mezi Milínem a Mirovicemi.
O síť soupeří fotovoltaiky, baterie i noví odběratelé
Zájem o připojení nových energetických zařízení v posledních letech výrazně roste. Ke konci května evidovala ČEZ Distribuce přibližně 10,3 tisíce žádostí o připojení s rezervovaným výkonem a příkonem 214 GW. To odpovídá více než sedmnáctinásobku maximálního zatížení celé české elektrizační soustavy.
Požadavky na připojení často výrazně převyšují skutečně využitelnou kapacitu sítě. Distributor proto stále častěji musí síť posilovat a upravovat, aby bylo možné nové zdroje nebo odběry připojit.
Jak velká je dnes volná kapacita distribuční soustavy a co může pomoci uvolnit prostor pro další připojení? Ve videu odpovídá Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce.
Pokračuje také připojování nových fotovoltaických elektráren. V distribuční síti ČEZ Distribuce je aktuálně připojeno více než 158 tisíc výroben s instalovaným výkonem 8,9 GW. Jen letos společnost přijala přes 11 tisíc nových žádostí o připojení výroben elektřiny, z nichž zhruba 41 procent tvoří mikrozdroje.
Tarifní reforma má uvolnit část nevyužívané kapacity
Dalším nástrojem, který může pomoci lépe využívat stávající síť, je připravovaná tarifní reforma. Řada zákazníků má dnes rezervovaný příkon, který ve skutečnosti nevyužívá. Podle odhadů by nově nastavené tarify mohly uvolnit až 3,3 GW kapacity bez nutnosti budovat novou infrastrukturu.
Cílem změn je, aby platby více odpovídaly skutečně využívané kapacitě. Vedle úspory investic by reforma měla vytvořit prostor pro připojování dalších zákazníků a nových energetických zařízení.
Jaký je rozdíl mezi rezervovaným příkonem a skutečně využívanou kapacitou? Ve videu vysvětluje Radim Černý z ČEZ Distribuce.
ČEZ Distribuce dnes obsluhuje 3,8 milionu odběrných míst, provozuje 171 tisíc kilometrů vedení, 48 600 trafostanic a 284 rozvoden. Zatímco ještě před několika lety byla hlavním tématem výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, dnes se stále více pozornosti přesouvá k otázce, jak tuto energii bezpečně a spolehlivě dopravit ke spotřebitelům. Právě na to míří současná vlna investic do distribuční soustavy.