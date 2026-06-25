Když slunce nesvítí: Jak nakupovat elektřinu ze sítě chytře a ve správný okamžik
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Když slunce nesvítí: Jak nakupovat elektřinu ze sítě chytře a ve správný okamžik
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V předchozím článku jsme si ukázali, jak efektivně využít každý watt přebytků ze solární elektrárny díky chytré akumulaci do tepla. Co se ale stane v zimních měsících, kdy fotovoltaika (FVE) nepracuje na plný výkon a domácnost je částečně či zcela odkázána na nákup elektřiny ze sítě? Právě v tomto období se naplno odhalují slabiny běžných, izolovaných instalací. Zákazníci s fixními tarify zbytečně přeplácejí a ti se spotovými tarify se často děsí ranních a večerních cenových špiček. Skutečným řešením není snižovat tepelný komfort, ale radikálně změnit logiku nákupu energie.
Problém „hloupého“ spínání
Běžné tepelné čerpadlo bez nadřazeného systému reaguje čistě na fyzikální podnět. Jakmile klesne teplota v topném okruhu nebo v zásobníku teplé vody pod nastavenou mez, kompresor sepne. Z pohledu prosté termodynamiky to dává smysl, z pohledu ekonomiky je to ale často katastrofa. Tento pokles totiž typicky nastává brzy ráno, kdy se rodina probouzí a spotřebovává teplou vodu, nebo v podvečer po návratu z práce. Tedy naprosto přesně v době, kdy je elektrická energie na denním trhu (spotu) absolutně nejdražší a distribuční sítě zažívají největší nápor.
EcoSmart a EcoControl: Nákup s předstihem
Ekosystém NORD HT k tomuto problému přistupuje z pozice moderního energetického managementu. Centrální řídicí jednotka EcoControl, doplněná o analytický modul EcoSmart, mění tepelné čerpadlo z reaktivního spotřebiče na proaktivního manažera celého domu.
Namísto toho, aby systém slepě čekal na pokles teploty v nádržích, dívá se aktivně dopředu. Získává aktuální data o vývoji spotových cen na trhu s elektřinou a kombinuje je s informacemi o venkovní teplotě a běžném chování domácnosti. Na základě těchto dat si systém neustále propočítává optimální provozní plán pro nadcházející hodiny.
Posun spotřeby do cenových propadů
Pokud EcoControl zjistí, že například mezi 2:00 a 5:00 ráno bude cena elektřiny na trhu minimální (nebo dokonce záporná), využije toto „levné okno“ k nákupu a okamžité distribuci energie napříč všemi technologiemi v domě.
V tento přesný okamžik dá jednotka pokyn nejen tepelnému čerpadlu EcoHeat k zahájení termické akumulace, ale paralelně spustí i nabíjení bateriového úložiště EcoStorage a aktivuje chytrý wallbox EcoCharge pro dobití elektromobilu. Systém tak dokáže za zlomek běžné denní sazby dům doslova nabít energií – zatímco tepelné čerpadlo díky vysokému topnému faktoru (COP) vytvoří z levné elektřiny 3 až 5 násobek tepelné energie do zásobníků, baterie a vůz jsou připraveny na nadcházející denní špičku.
Komfort nezávislý na cenových špičkách
Když následně přijde ranní cenová špička a sazba za elektřinu na burze strmě vyletí vzhůru, systém NORD HT o tom ví a aktivní nákup ze sítě zablokuje. Tepelné čerpadlo zůstává v útlumu, nabíjení elektromobilu je pozastaveno a systém nespotřebovává z distribuční sítě žádnou drahou elektřinu. Domácnost přitom nepocítí sebemenší diskomfort – teplo pro ranní sprchu i pro natopení celého domu se plynule čerpá z předem „nabitých“ akumulačních zásobníků, zatímco ranní provoz běžných elektrospotřebičů bezpečně pokrývá energie z bateriového úložiště EcoStorage. Elektromobil pak čeká v garáži plně nabitý a připravený k odjezdu.
Zákazník tak dostává plně autonomní inteligentní domov, u kterého každá komponenta plní svou přesnou roli. Uživatel nemusí sledovat grafy v aplikacích, stahovat data z burzy ani manuálně nastavovat časovače. Systém analyzuje situaci sám na pozadí a s inženýrskou přesností volí ty nejvýhodnější okamžiky nejen pro samotnou spotřebu, ale především pro inteligentní distribuci zátěže, efektivní akumulaci přebytků a optimalizovaný management bateriového úložiště s ohledem na jeho dlouhodobou spolehlivost.
Pro instalační a projekční firmy to představuje absolutní prodejní výhodu – nedodávají na trh pouze samostatný zdroj tepla, izolovanou fotovoltaiku nebo obyčejný wallbox, ale komplexní chytrý ekonomický nástroj, který zákazníkovi aktivně a bez práce snižuje provozní náklady celého objektu.
Evropský výrobce technologií pro vytápění, FVE a smart řízení. Integrovaný systém pro energeticky inteligentní domov.