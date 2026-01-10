Rok 2025: konec iluze snadných výnosů na trhu služeb výkonové rovnováhy
Rok 2025 definitivně ukončil představu trhu se službami výkonové rovnováhy jako snadného zdroje výdělku. Ceny napříč jednotlivými službami výrazně poklesly, volatilita vzrostla a vstup do mezinárodního trhu ALPACA zvýšil konkurenci a poukázal na limity dosavadních strategií. Trh vstoupil do fáze vystřízlivění, ve které rozhoduje schopnost řídit riziko a reagovat na rychle se měnící podmínky.
Rok 2025 potvrdil pokračující pokles cen na trhu se službami výkonové rovnováhy. Služba aFRR+, která je pro řadu subjektů tou nejatraktivnější, meziročně poklesla o 34 %, přičemž průměrná cena za rok 2025 dosáhla úrovně 16,2 EUR/MW/h. Vývoj trhu s aFRR byl ovlivněn zářijovým vstupem do mezinárodního mechanismu ALPACA, tedy společného trhu rezervovaného výkonu s Německem a Rakouskem. Podobný pokles zaznamenala i mFRR, která se vyznačuje nižší mírou aktivací a průměrné hodnoty se pohybovaly na úrovni 16,8 EUR/MW/h. U primární regulace (FCR) se celoroční průměr snížil na 15,3 EUR/MW/h, což představuje meziroční pokles přibližně o 40 %.
Podle Matěje Hrubého, obchodního ředitele společnosti EIFlexi, představují dosažené průměrné ceny za rok 2025 pro řadu účastníků trhu se SVR zklamání. „Už během léta trh zažil období paniky, kdy ceny aFRR+ klesly téměř k nulovým hodnotám. Pro řadu účastníků to byl krutý střet s realitou. Od září sice došlo k dočasnému oživení, to však nemělo dlouhého trvání a při vysoké volatilitě ceny znovu směřovaly dolů,“ uvádí Hrubý. Závěr roku pak podle něj potvrdil celkový trend, když se v průběhu vánočního období ceny pohybovaly opět jen kolem 2 až 3 EUR/MW/h.
Jednatel společnosti EIFlexi Jiří Strnad hodnotí rok 2025 navzdory poklesu cen jako pozitivní. „Pokračující tlak na ceny bude prohlubovat rozdíly v úspěšnosti jednotlivých agregátorů. Volatilita spojená se zapojením do trhu ALPACA ukazuje, jak komplexní je dnes proces bidování a jak důležitá je schopnost řídit riziko,“ uvádí Strnad. Zároveň upozorňuje, že trh se službami výkonové rovnováhy je zatím jen omezeně ovlivněn nástupem nových bateriových instalací. „Rok 2026 přinese ještě silnější konkurenci a uspějí pouze ti, kteří budou na tyto podmínky připraveni – a na to se v EIFlexi dlouhodobě soustředíme.“
Volatilitu služby aFRR+ ilustruje obrázek 2, kde je patrné, že pouze v omezeném počtu dnů po zářijovém spuštění ALPACA dosáhla průměrná cena aFRR+ vyšších hodnot než čistě tuzemské služby mFRR+ a mFRR5. Klíčovým rysem aFRR zůstává struktura soutěže rozdělená do šesti čtyřhodinových period, v jejichž rámci dochází k výrazným cenovým výkyvům. Zatímco průměrná cena v jedné periodě se může pohybovat kolem 3 EUR/MW/h, v jiné typicky v páté periodě hodnoty přesáhly i 80 EUR/MW/h. Z pohledu celého dne i delšího časového horizontu však aFRR+ setrvává na nižší cenové úrovni než mFRR, což potvrzuje tlak na tuto službu.
Výhled na rok 2026 naznačuje pokračování klesajícího trendu. „Vysoutěžený vážený průměr dlouhodobého kontraktu aFRR+ ze strany ČEPS na první pololetí roku 2026 se pohybuje okolo 14,6 EUR/MW/h a lze očekávat, že zhruba na této úrovni se bude formovat i denní trh,“ uvádí Matěj Hrubý. Zároveň však upozorňuje, že přesná cenová predikce zůstává obtížná: „Trh se službami výkonové rovnováhy má výraznou tendenci k nestabilitě, což se naplno projevilo například během léta 2025.“
Rok 2025 potvrdil, že trh se službami výkonové rovnováhy vstoupil do nové fáze. Výnosy už nejsou dány samotnou účastí na trhu, ale schopností pracovat s volatilitou a řídit riziko. Do roku 2026 vstupuje trh s nižšími cenami, vyšší konkurencí a menším prostorem pro chyby – a právě v těchto podmínkách se bude rozhodovat o úspěchu jednotlivých hráčů.