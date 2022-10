TZB-info / Energetika / Elektroenergetika / EG.D do sítě instaluje stále více dálkových vypínačů

EG.D do sítě instaluje stále více dálkových vypínačů Reclosery pomáhají snižovat počty domácnostní bez dodávek energie při poruchách a zrychlují opravy

Společnost EG.D, člen skupiny E.ON, každoročně investuje více než pět miliard korun do modernizace distribuční sítě. Čím dál tím větší objem prostředků přitom jde na tzv. „smart“ technologie – nejen na chytré elektroměry nebo trafostanice. Jedním z takových prvků jsou i reclosery.

Automatické a dálkově komunikující vypínače, které dokážou vypínat a zase zapínat části vedení dotčené poruchou a pomáhají tak zvýšit spolehlivost a bezpečný provoz distribuční soustavy. Snižují počty zákazníků postižených poruchou, zkracují doby lokalizací poruch a tím snižují i časovou náročnost jejich odstranění a dobu potřebnou k obnovení dodávky. V posledních letech společnost EG.D instaluje stále více takových prvků. V celé síti EG.D, která čítá přes 66 tisíc kilometrů vedení, je aktuálně přes 150 těchto vypínačů. Jen na jihu Čech a Pelhřimovsku jich je přitom přes šest desítek a během letošního roku se do provozu další desítky dostanou.

„Při modernizaci naší sítě se snažíme využívat nových technologií. S instalací recloserů na našem distribučním území jsme začali už zhruba před deseti lety. Tehdy se jednalo o pilotní projekt. Vzhledem k tomu, že se osvědčily, se v posledních letech jejich počet zvyšuje a zahušťujeme je do sítě tak, abychom co nejlépe zabezpečili dodávku elektrické energie zákazníkům. Plány na další roky počítají s dalšími instalacemi těchto zařízení,“ vysvětluje Libor Kolář, vedoucí managementu sítí a strategických projektů společnosti EG.D. Ta každoročně instaluje do sítě několik desítek těchto zařízení. Instalují se na vytipovaná místa kmenových linek, kde při výpadcích hrozí omezení většího počtu odběratelů nebo na místa, kde dochází častěji k poruchám – například při vichřicích nebo bouřkách. Cílem je, aby bylo distribuční území pokryto rovnoměrně.

Od rozvoden se vypínače přesunují do terénu

V minulosti byly vypínače a ochrany instalovány pouze v rozvodnách 110/22 kV a spínacích stanicích 22 kV. Nejmenší možný chráněný úsek vedení, který se při poruše vypínal, tak byl celý vývod linky vysokého napětí. „Nyní máme v síti v terénu umístěny reclosery s ochranou vysokého napětí, což nám umožní oddělit a samostatně vyhledávat poruchu pouze v části vývodu vedení vysokého napětí,“ dodává Jan Chromý, vedoucí dispečinku 22 kV a plynu v Českých Budějovicích.

Uvést se to dá na příkladu takto vybavené linky například na Lipensku, kde recloser už funguje. Linka vysokého napětí tady začíná v rozvodně Lipno pod hrází přehrady a napájí aglomeraci obcí Lipno nad Vltavou a Frymburk a dále pokračuje zalesněným územím až do Černé v Pošumaví. A právě v části mezi Frymburkem a Černou v Pošumaví vznikají často poruchy. „Dříve, když byl spínací prvek s ochranou pouze na rozvodně Lipno, byli při poruše omezováni zákazníci na celém vývodu včetně obcí Lipno a Frymburk až do Černé v Pošumaví. Dnes máme instalován recloser za obcí Frymburk a při poruše mezi Frymburkem a Černou v Pošumaví už nejsou omezováni zákazníci z Frymburku a Lipna, kde je energie dále k dispozici. Porucha je přes tento prvek dispečerem vyhledávána pouze v úseku linky do Černé,“ přidává Jan Chromý. Nasazením těchto prvků se tak snižují dopady poruch pro zákazníky a dispečerovi, který dohlíží na chod sítě, navíc přinášejí reclosery ještě další funkce jako měření napětí, činného a jalového výkonu v místě instalace nebo signalizace zemních směrových ochran.

Na Jindřichohradecku, Dačicku a Pelhřimovsku přibude letos 15 nových recloserů

Výrazný počet recloserů letos přibude ve východní části Jihočeského kraje, kde společnost EG.D jen letos uvede do provozu 15 nových dálkových vypínačů, čímž prakticky zdvojnásobí jejich aktuální počet v téhle oblasti. „S jejich instalací jsme na vybraná místa začali v roce 2019. Během letošního roku se nové objevily například v okolí Studené, Slavonic, Kardašovi Řečice, Vlkova nebo nejnověji u Pluhova Žďáru. Ačkoliv se nejedná o rozsáhlé stavby, instalace recloserů vyžaduje úzkou spolupráci více útvarů – techniků a montérů v regionu, pracovníků dispečinku, správy a provozu dispečerských řídících systémů a zhotovitelů,“ vyjmenovává Michal Vogel, vedoucí Regionální správy Jindřichův Hradec. Právě instalovaný recloser u Pluhova Žďáru pomůže omezit dopady případných poruch obcím a odběratelům na severozápad od Jindřichova Hradce směrem na Soběslav, které jsou napájeny z Jindřichohradecké rozvodny.

Investice do instalací recloserů jedné etapy, která zahrnuje vždy několik kusů, se pohybují v jednotkách milionů korun a instalace těchto prvků je také součástí mezinárodního projektu ACON Smart Grids, na kterém se společnost EG.D podílí dohromady se společností Západoslovenská distribučná.