Při správě distribuční sítě pomáhají společnosti EG.D i auta na elektrický pohon

Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, zařadila do své flotily i tři elektromobily, které využívají její pracovníci přímo v terénu při provozních činnostech údržby a rozvoji distribuční sítě. Užívání vozidel na elektřinu se společnosti osvědčuje, a proto je pravděpodobné, že do budoucna se jejich počet rozšíří. Za dobu svého provozu už elektromobily ušetřily přes 4 500 kilogramů emisí CO 2 , které by vypustily do ovzduší vozy se spalovacími motory.